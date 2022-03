FRITZ!Box 4060: več hitrosti v novi podobi in še več

Že pred odpiranjem zavojčka nas je FRITZ!Box 4060 presenetil s fotografijo na embalaži, ki razkriva odstop od dozdajšnje, skoraj tradicionalne podobe predhodnih usmerjevalnikov iz nemške hiše AVM.

Pogled od zgoraj. Foto: Ana Kovač

Nekoč značilna rdeče-bela vodoravna zasnova usmerjevalnikov in modemov te hiše prepušča prostor navpični skoraj v celoti beli oblikovni zasnovi, ki smo jo spoznali pri nekaterih nedavnih ojačevalnikih (Repeater), kot je FRITZ!Repeater 3000.

Brezžična šestica je veliko hitrejša

Glavna prednost, s katero se FRITZ!Box 4060 lahko pohvali, je v podpori tehnologije Wi-Fi 6, ki postaja standard hitrega brezžičnega prenosa podatkov in je, glede na predhodno generacijo, hitrejša do 40 odstotkov – seveda s povezanimi napravami, ki ta standard podpirajo.

Ena izmed poglavitnih prednosti novega modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 4060 je podpora za brezžični prenos podatkov po standardu Wi-Fi 6. Foto: Ana Kovač

Za naprave, ki Wi-Fi 6 ne podpirajo, pa ni strahu, saj je FRITZ!Box 4060 polno združljiv navzdol s prejšnjimi standardi brezžičnega prenosa, kot sta WiFi 5 in WiFi 4.

Kot smo že vajeni od novejših "fritzev", bo Wi-Fi Mesh poskrbel za optimalno izrabo vseh razpoložljivih frekvenc, kanalov in dostopnih točk za Wi-Fi v omrežju.

Wi-Fi Mesh zagotavlja optimalno uporabo brezžičnega omrežja ter izrabo njegovih delov in razpoložljivih frekvenc. Foto: Ana Kovač

Številne nastavitve ter poglobljena pregled in nadzor

Kot vse druge omrežne naprave za domačo rabo se tudi ta najbolje počuti in da največ od sebe v povezavi z drugimi sorodnimi napravami iz svoje hiše – ena od največjih prednosti skupnega okolja naprav FRITZ! je operacijski sistem FRITZ!OS s spletnim in mobilnim vmesnikom, ki omogoča obilo nastavitev in preprost nadzor delovanja omrežja, predvsem z varnostnega vidika.

Škoda le, da se sedmim možnim jezikom vmesnika (priznati moramo, vsakega od teh govori veliko več ljudi) še vedno ni pridružila slovenščina.

Različni načini povezovanja in delovanja v omrežju. Foto: Srdjan Cvjetović

FRITZ!Box 4060 omogoča priklop s katerimkoli modemom ali usmerjevalnikom prek brezžičnega ali žičnega mostovnega načina (Bridge), kar odpravi načeloma vse morebitne težave glede združljivosti z omrežno opremo drugih proizvajalcev.

Veliko povezanih naprav? Z lahkoto!

Modem, pravzaprav tudi usmerjevalnik FRITZ!Box 4060 se zmogljivostno uvršča zelo visoko. Brezžične povezave delujejo v treh frekvenčnih območjih, ima pa tudi vgrajeno povezljivost DECT, kar je prvič v tej seriji naprav (z začetno številko štiri). Povezati je mogoče do šest telefonov DECT, kar je lahko zanimivo za manjše in srednje pisarne. Na voljo so tudi napredne funkcije telefonije IP, med drugim preusmerjanje klicev, telefonska tajnica, interna telefonija …

Vmesniki za povezovanje. Foto: Ana Kovač

Med našim preizkusom smo ga povezali z velikim številom naprav v precej razvejano omrežje – neposredno in posredno s približno 25 napravami (predvsem brezžično), a smo ob tem na vseh povezanih napravah dosegali visoke hitrosti, ki jih veliko število povezanih naprav ni ogrozilo. Meritev sicer nismo opravljali sistemsko in skozi daljše časovno obdobje, a se v dvotedenskem preizkusu niti ena naprava ni niti malo upočasnila.

Varno, če je treba, tudi ločeno

Za okrepljeno varnost domačega omrežja je, kot smo že vajeni pri vseh "fritzih", v le nekaj trenutkih mogoče vzpostaviti ločeno omrežje za obiskovalce in druge občasne uporabnike, ki je popolnoma ločeno od osnovnega omrežja. Pravice dostopa do omrežja je tako v osnovnem kot tudi v gostujočem omrežju mogoče določiti tudi na ravni posamezne povezane naprave.

Spletni vmesnik in mobilna aplikacija omogočata temeljit vpogled v delovanje omrežja in naprav v njem. Foto: Srdjan Cvjetović

Prijavo v omrežje je možno zaščititi s ključem po dalj časa uveljavljenem protokolu WPA2 in po novejšem WPA3. Na voljo so trije vmesniki za žično povezovanje preostalih naprav (LAN1, LAN2 in LAN3), vmesnik za povezovanje z internetom (WAN), ki po specifikacijah premore pretok podatkov do 2,5 gigabita v sekundi, pa je znotraj spletnega vmesnika ali mobilne aplikacije mogoče prenameniti v četrti omrežni vmesnik (LAN4), če se FRITZ!Box 4060 (predvsem zaradi tega, ker v Sloveniji ni "usmerjevalniške svobode" in zato glavni usmerjevalnik zagotavlja ponudnik internetnega dostopa) ne povezuje neposredno v internet.

Hrbtenica celovitega omrežja

Poleg možnosti priklopa naprav pametnega doma istega proizvajalca je med drugim mogoče prek vmesnika USB 3.0 povezati zunanji disk in tako na zelo preprost način ustvariti svoj domači omrežni podatkovni ali medijski strežnik (NAS) za dostop do lastnih podatkov ali večpredstavnih datotek od koderkoli, kjer je internetni dostop.

FRITZ!Box 4060 ima okrog 1,5 gigabajta lastnega shrambnega prostora za takojšnje oblikovanje domačega medijskega strežnika, še več prostora pa omogoča priključitev zunanjega diska prek vmesnika USB 3.0. Foto: Srdjan Cvjetović

Širokopasovni modem FRITZ!Box 4060 uradno še ni naprodaj v Sloveniji, je pa v več evropskih državah, kot so Nemčija, Italija, Avstrija …

V Avstriji je njegova priporočena redna maloprodajna cena 259 evrov, ga pa je mogoče z malo iskanja dobiti tudi za manj, celo za 218 evrov na kakšni razprodaji.

Spletni vmesnik omrežnega strežnika (NAS). Foto: Srdjan Cvjetović

To ga ne uvršča med (naj)cenejše naprave, a je s podporo novih tehnologij prenosa in ob večstranskih možnostih povezovanja in nastavljanja (številnih nismo niti omenili), ta naprava gotovo lahko pomemben del, pravzaprav hrbtenica celovitega in zmogljivega komunikacijskega omrežja v gospodinjstvu ali majhni (in srednje veliki) pisarni.

Za okrepljeno varnost domačega omrežja je, kot smo že vajeni pri vseh "fritzih", v le nekaj trenutkih mogoče vzpostaviti ločeno omrežje za obiskovalce in druge občasne uporabnike, ki je popolnoma ločeno od osnovnega omrežja. Foto: Ana Kovač

Kaj nam je bilo všeč:

- odlično delovanje brezžičnega omrežja tudi pri velikem številu povezanih naprav,

- podpora Wi-Fi 6, ki omogoča bistveno hitrejše povezave z združljivimi napravami,

- Wi-Fi Mesh poskrbi za sprotno optimiziranje delovanja in učinkovite rabe frekvenčnih zmogljivosti,

- pestre možnosti upravljanja in nadzora prek spletnega vmesnika in mobilne aplikacije.

Kaj nam ni bilo všeč:

- vmesnik, ki je skoraj enak pri vseh napravah FRITZ!Box, še vedno ne pozna slovenščine,

- cena ne bo prepričala manj zahtevnih uporabnikov.