CAT S42: predvsem za tiste, ki jim glavo pogosto varuje čelada

Številnim neznan britanski proizvajalec pametnih telefonov Bullit ima svetovno licenco za oblikovanje in proizvodnjo mobilnih telefonov z veliko bolj znano ameriško blagovno znamko CAT (mimogrede, tudi za Land Rover).

Ime CAT ter njegovo prvotno in daljšo različico Caterpillar poznamo predvsem po gradbenih strojih in drugi težki mehanizaciji, kar odlično nakazuje, kakšne telefone s tem imenom lahko pričakujemo. Čeprav se pametni telefoni CAT ne prodajajo v tako velikih količinah kot telefoni kakšne druge znamke, ni nobenega dvoma, da se je CAT uveljavil kot referenčna in znana blagovna znamka za trpežnost tudi med pametnimi telefoni.

Blagovno znamko CAT in njeno značilno rumeno barvo poznamo predvsem iz sveta gradbene mehanizacije. Foto: Ana Kovač

Za največje napore

Nekateri drugi proizvajalci in blagovne znamke so se sicer preizkusili s še posebej vzdržljivimi telefoni, a skupni imenovalec prav vseh pametnih telefonov CAT in poglavitna značilnost je vzdržljivost v najekstremnejših razmerah vlage, nalivov, dima, temperature, prahu in še česa.

V razmerah, s katerimi se pri svojem delu redno srečujejo gasilci, gozdarji, gradbinci, ekstremni športniki, rešilci, marsikateri policist in še marsikdo, občasno pa tudi drugi uporabniki.

Bakreno obarvani tipki na levi strani telefona lahko pridružimo dve funkciji telefona (eno za daljši pritisk, eno za dva krajša pritiska). Foto: Ana Kovač

Za delo v neizprosnem odprtem prostoru

CAT S42 je najnovejši predstavnik srednjega razreda pametnih telefonov te blagovne znamke, saj je naslednik zdaj že skoraj tri leta starega modela CAT S41. Nima vse moči in nekaterih dobrot višje serije s črko S in višjo številko, kot je nočna (infrardeča) kamera, a je vendarle pametnejši od vstopnih modelov nižje številke s črko B, ki operacijskega sistema Android nimajo.

Njegova podpora terenskemu delu v ekstremnih razmerah ni samo v zasnovi in trpežnosti, temveč tudi v programski podpori, saj deluje s funkcijami Androida za velika podjetja in delo na daljavo (Android Enterprise), v sklopu Toolbox pa so zbrane bližnjice do orodij in aplikacij, primernih prav za delavce v panogah, ki jih mobilni telefoni najmočneje nagovarjajo.

Del nabora namenskih aplikacij (nekatere so že nameščene, za druge so dodane povezave za namestitev) na pametnem telefonu CAT S42 Foto: Srdjan Cvjetović

Potrjeno primeren tudi za specialce

CAT S42 se ponaša s podporo ameriškemu vojaškemu standardu MIL-STD 810H, ki opredeljuje ekstremne razmere, kot so nizek višinski tlak, ekstremne temperature ter nenadne spremembe pri delovanju in mirovanju, dež, vključno z viharji in ledenim dežjem, slana, megla, vlaga, glive, pesek, prah, tresljaji …

Ob tako visokih zahtevah tega vojaškega standarda je odpornost po standardu IP-68, s katero se sicer lahko pohvalijo tudi številni manj robustni telefoni, za CAT S42 mala malica. Preživel naj bi padec (ne nujno met) z višine 1,8 metra in potapljanje do poldrugega metra globine v trajanju do 35 minut, mogoče pa ga je tudi umivati z milom in vodo, kot umivamo svoje roke.

Pametni telefon CAT S42 se ponaša s podporo ameriškemu vojaškemu standardu MIL-STD 810H, ki opredeljuje številne ekstremne razmere. Foto: Ana Kovač

Skromen procesor

Temeljne strojne lastnosti ustrezajo pametnemu telefonu srednjega razreda. Štirijedrni procesor Mediatek Helio A20 (MT6761D) je soliden, a brez presežkov, morda primernejši za vstopni razred.

Tudi trije gigabajti pomnilnika danes niso več neka vznemirljiva lastnost, enako lahko rečemo za 32 gigabajtov shrambnega prostora, a to vsaj lahko nadgradimo s pomnilniško kartico microSD.

Poudarek na trpežnosti, zmogljivost ni v ospredju

Ravno v tej skromni specifikaciji gre iskati vzrok, zakaj se nam med sprehajanjem po funkcijah telefona odziv včasih zdi malenkost upočasnjen.

Ob že tako trpežni zasnovi pametnega telefona CAT S42 so njegovi vogali dodatno ojačeni. Foto: Ana Kovač

Toda za telefon, ki bo predvidoma do konca meseca tudi pri nas na voljo za 250 evrov ali celo malo manj, večje zmogljivosti niti ne smemo pričakovati, zlasti zato, ker njegov glavni adut ni največja zmogljivost, temveč izjemna trpežnost ob ugodni ceni.

Zaslon na dotik, tudi z mokrimi prsti in rokavicami

Še s komaj eno sedmino moči svojega akumulatorja CAT S42 obljublja še 15 ur pripravljenosti. Foto: Srdjan Cvjetović Znotraj 220 gramov težkega telefona z okrepljenimi vogali je zaslon premera 5,5 palca (14 centimetrov), ki ga med drugim ščiti tudi steklo Gorilla Glass 5. Zaslon se odziva tudi na mokre prste in rokavice (ne ravno tiste najdebelejše), kar je seveda ne le dobrodošlo, temveč kar nujno za tiste uporabnike, ki so glavna ciljna skupina tega telefona.

Ravno zaradi svoje trpežne zasnove ima CAT S42 manjše razmerje zaslona in celotnega telefona, kar mu daje malo nostalgičnega pridiha starejših telefonov.

Energijo mu zagotavlja akumulator z zmogljivostjo 4.200 miliamperskih ur, ki udobno in z lahkoto zagotavlja krepko več kot ves dan dela.

Tudi nastavljiva tipka

Na spodnji strani pokrov varuje vmesnik. Ta morda nekoliko presenetljivo ni USB-C, ki je zdaj že nekaj časa standard, temveč njegov predhodnik microUSB. No, za tiste, ki imajo starejše polnilce, bo to morda celo dobra novica, tako kot bo uporabnikom analognih slušalk prav prišel vmesnik na zgornji strani telefona.

Na levi strani izstopa bakreno obarvana tipka, ki ji je mogoče izbrati funkcijo glede na to, ali jo pritisnemo dvakrat na kratko ali enkrat dolgo, sicer pa ta tipka sproža komunikacijo Push-to-Talk (podobno napravam walkie-talkie), kjer je seveda podprta. V nastavitvah bi jo lahko sicer malo manj nespretno poimenovali ...

Možnosti izbire funkcij za bakreno obarvano nastavljivo tipko na levi strani pametnega telefona CAT S42 Foto: Srdjan Cvjetović

CAT S42

Zaslon: na dotik, premer 5,5 palca (14,0 centimetra), razmerje 18:9, ločljivost HD+ (1440x720 pik), zaščita Gorilla Glass 5, mogoča uporaba z (nekaterimi) rokavicami in mokrimi prsti

Dimenzije: 161,3 x 77,20 x 12,70 milimetra

Procesor: štirijedrni Mediatek Helium A20 (MT 6761D), takt 1,8 gigaherca

Pomnilnik: tri gigabajte

Shrambni prostor: 32 gigabajtov, možnost nadgradnje s pomnilniškimi karticami microSD

Operacijski sistem: Android 10, dodan nabor namenskih aplikacij

Kamera: zadnja z ločljivostjo 13 milijonov pik, sprednja z ločljivostjo pet milijonov pik, bliskavica zadaj

Akumulator: 4200 miliamperskih ur, podpora hitremu polnjenju, ni brezžičnega polnjenja

Povezljivost: 4G/LTE Cat. 6: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/, 3G/WCDMA/UMTS: 1/ 2/ 4/ 5/ 8, GSM: 850/ 900/ 1800/ 1900, VoLTE, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, VoWiFi, Bluetooth 5.0, USB 2.0, GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou, 3,5-milimetrski analogni vhod za slušalke, NFC, UKV (FM) radio s funkcijo RDS

Certifikati: IP68, MIL 810H

Fotoaparat na zadnji strani ima ločljivost 13 milijonov pik, pod njim pa je LED-bliskavica. Foto: Ana Kovač

Za dokumentiranje dovolj

CAT S42 sprejme dve kartici nanoSIM in že prej omenjeno pomnilniško kartico za večanje shrambnega prostora. Zaradi zagotavljanja vodotesnosti menjava teh kartic ni najbolj preprosta, a v večini primerov to ne bo ovira – le zavedajte se, da to ni telefon za tiste, ki pogosto menjavajo kartice.

Fotoaparat ima skromne lastnosti, kar pomeni, da ne bo ravno primeren za pripravo fotografske razstave, a bo vendarle več kot dovolj za dokumentiranje dela, ki mu je CAT S42 prvotno namenjen. Fotografija pač ravno tako ni primarni namen tega pametnega telefona.

Posneto s privzetimi nastavitvami pametnega telefona CAT S42 Foto: Srdjan Cvjetović

CAT S42 nima čitalnika prstnih odtisov in ne podpira odklepanja zaslona z razpoznavo obraza – predvidevamo, da bo kaj od tega na voljo pri novem telefonu CAT S62, ki ga napovedujejo za jesen (da, to je tista serija, ki ima tudi termično kamero).

Sklepna beseda

Toda za vse tiste, ki se večkrat znajdejo v zahtevnejšem okolju, bo že CAT S42 zagotovil zanesljivost delovanja, ki preostalim takrat ni samoumevna.

Čeprav je USB-C že nekaj časa običajen standard priključka novih mobilnih telefonov, ima CAT S42 nekoliko starejši vmesnik microUSB, ki pa je, ko ni v rabi, seveda vodotesen. Foto: Ana Kovač

Že res, da to ni telefon za (zahtevnejše) igre, prelestne fotografije in bahanje po plaži, je pa to pametni telefon, ki ga ima marsikateri delavec na terenu in tudi (ekstremni) športnik brez strahu pri sebi in se lahko zanese, da bo kos izzivom vode, vlage, udarcev, tlaka in še česa.

Ne nazadnje, kdor ima tudi na običajen dan raje pohodne čevlje kot pa salonske, bo morda zaokrožil svoj slog ravno s tako trpežnim telefonom.

Kaj nam je bilo všeč :

- odpornost, skladna z vojaškim standardom,

- vzdržljivost akumulatorja,

- primernost za neprijazne razmere, v katerih številni drugi telefoni ne bi preživeli.