Takole je videti prenovljeni Gmail

Foto: Google

Omenjene slike, ki jih lahko vidite na tem internetnem naslovu, razkrivajo, da nam bo Gmail po novem pri odgovarjanju na sporočila ponujal več predhodno napisanih odgovorov.

Poleg tega nam bo, če bomo tako želeli, že v seznamu prejetih sporočil prikazal, katere priponke so v določenih sporočilih. Torej, če bo imelo neko sporočilo pripet Wordov dokument, bo to razvidno že s seznama. Do zdaj je Gmail na seznamu sporočil samo pokazal, katera sporočila imajo priponko, ne pa tudi, kakšno priponko imajo.

Če bomo želeli, nam bo sicer Gmail tudi po novem lahko še vedno ponujal starejši pogled na seznam sporočil, ki ne razkriva vrste pripetih datotek.

Foto: Google

Slike tudi razkrivajo, da bo Gmail po novem na desni strani ponujal poseben stolpec, prek katerega bomo lahko dostopali do različnih Googlovih storitev, na primer do storitev Calendar, Keep in Tasks. Slednje bomo, kot je videti na slikah, lahko gledali neposredno v Gmailu.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.