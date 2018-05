Neverjetno priljubljena igra Fortnite prihaja na Android

Razvijalci so napovedali, da bo Fortnite na voljo tudi za Android. Sicer niso povedali, kdaj natanko bo igra na voljo na Androidu. Pravijo, da ciljajo na letošnje poletje.

Igra Fortnite je ta hip na mobilnih napravah že na voljo. Ta trenutek jo lahko igrate na mobilnih napravah z logotipom ogrizenega jabolka, torej na Applovih. Fortnite je obenem na voljo tudi na osebnih računalnikih (PC in Mac) in na nekaterih konzolah (PlayStation 4 in Xbox One).

Prizor iz videoigre Fortnite. Foto: Telekomov Tehnik

Razvijalci so obenem napovedali še nekaj novitet, ki prihajajo v Fortnite. Igra bo po novem nudila grafične izboljšave in možnost glasovnega klepetanja na mobilnih napravah, obenem pa bo na mobilnih napravah zavzela manj prostora.

Vir: epicgames.com

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.