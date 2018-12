Deset najbolj prodornih tehnologij leta 2018

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V bližnji prihodnosti naj bi tehnologija navidezne resničnosti olajšala izobraževanje, usposabljanje in ponudila možnost testiranja v navideznih okoljih.

V bližnji prihodnosti naj bi tehnologija navidezne resničnosti olajšala izobraževanje, usposabljanje in ponudila možnost testiranja v navideznih okoljih.

V času razvoja kvantnih računalnikov, umetne inteligence in navidezne resničnosti imajo znanstveniki vrhunska orodja in s tem odlične osnove za številne izume in izboljšave obstoječih tehnologij. Vsako leto odbor strokovnjakov svetovnega ekonomskega foruma izbere najboljše, med katerimi letos prevladujejo tehnologije s področja zdravstva.