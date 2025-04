Kako mi lahko UI pomaga pri oddaji malega oglasa?

Začetna stran www.racunalniske-novice.com/mali-oglasi. Foto: STROMBOLI D.O.O.

Poleg tega v malih oglasih pogosto manjka opis izdelka ali je ta neberljiv. Pri tem nam lahko zdaj na pomoč priskoči umetna inteligenca (UI).

S pravim opisom gredo lahko tudi malenkosti za med

Vse prepogosto imamo doma stvari, ki bi jih lahko prodali, nabirajo se nam v predalih in na policah ter ne vemo, kaj z njimi. Zakaj jih ne bi prodali ali podarili, s tem doma naredili nekaj prostora, nekoga drugega pa osrečili? Te svari so lahko večje ali manjše in predvsem pri zadnjih velikokrat sploh ne pomislimo, da bi jih lahko prodali. A pravega razloga, da se stvari valjajo doma, nimamo.

Kot nalašč za to so, jasno, mali oglasi. Če jih pregledujemo na različnih spletnih straneh, pa je pogosto tako, da stvari nimajo opisov ali pa so ti zelo slabi, ali pa opisi sicer so, vendar niso niti oplazili slovenske slovnice. Danes nam lahko pri tem pomaga UI. Hiter klik na gumb Izboljšaj opis z umetno inteligenco lahko naredi čudeže.

Na novi spletni strani Računalniške novice Mali oglasi so poskrbeli prav za to. Ko vnesete izdelek, ki bi ga radi prodali, vam UI izboljša opis. Nato se lahko odločite za novega ali pa ohranite svojega. Tako vam olajša delo, vaš oglas pa ima primernejši opis kot večina, ki jih danes uporabniki pišejo sami.

Poleg tega oglas oddate ali najdete s pomočjo že omenjenih naprednih in preglednih filtrov, tako da so zadetki najboljši mogoči – brez preletavanja oglasov, ki vas ne zanimajo.

Izključno tehnološki izdelki

Na platformi Računalniške novice Mali oglasi lahko enostavno oddate mali oglas in prodate ali kupite izključno tehnološke izdelke. Platforma je torej zasnovana posebej za ljubitelje tehnologije, ki želijo hitro in enostavno prodati ali kupiti računalnik, grafično kartico, kak drug sestavni del računalnika, prenosnik, miško, tipkovnico, opremo za pametni dom, pametno uro ali drugo tehnološko opremo.

Poleg tega lahko vse oglase oddate brezplačno.

Natančno razdelane rubrike in filtri

Portal www.racunalniske-novice.com/mali-oglasi je enostaven za uporabo in omogoča hitro oddajo oglasa.

Na portalu najdete le specializirano ponudbo, osredotočeno izključno na tehnološke izdelke, kar pomeni, da boste na njem našli točno tisto, kar iščete. Za to so poskrbeli z natančno razdelanimi rubrikami in filtri, ki jih določite ob oddaji oglasa, če oglas oddajate, in po katerih lahko iščete, če želite izdelek kupiti.

Prodajte, česar ne potrebujete, in poglejte, ali je na voljo izdelek, ki bi vam prišel prav.

Začnite objavljati na www.racunalniske-novice.com/mali-oglasi.

