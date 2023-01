Zvonili so alarmi, eden najbogatejših Slovencev: To je bil kriminal

Velikanom Wall Streeta so konec januarja 2021 grozile izgube v višini 70 milijard ameriških dolarjev. Omilili so jih tako, da so "navadnim smrtnikom" onemogočili trgovanje z nekaterimi najbolj priljubljenimi delnicami.

Velikanom Wall Streeta so konec januarja 2021 grozile izgube v višini 70 milijard ameriških dolarjev. Omilili so jih tako, da so "navadnim smrtnikom" onemogočili trgovanje z nekaterimi najbolj priljubljenimi delnicami. Foto: Reuters

Na današnji dan pred dvema letoma so mnogi največji spletni ponudniki trgovanja z vrednostnimi papirji mrzlično ugašali gumbe za nakup določenih delnic. Te so zaradi povečanega zanimanja kupcev, v veliki večini navadnih smrtnikov z omejenimi proračuni za naložbe, v nekaj dneh narasle za več sto odstotkov. Razlog za blokado trgovanja je bil preprost: nekateri veliki igralci iz finančnega sveta so se znašli med kladivom in nakovalom. Da bi si rešili kožo, je bilo treba začasno prilagoditi pravila. Čeprav je 28. januar 2021 že zelo oddaljen, mnogi še naprej verjamejo, da sage še zdaleč ni konec in da končni obračun šele prihaja.

"J*beno globoka vrednost"

8. septembra 2019 je uporabnik z nekoliko vulgarnim vzdevkom deepfuckingvalue v skupnosti WallStreetBets na spletnem forumu Reddit objavil posnetek zaslona svoje naložbe: kupil je ogromno delnic ameriškega podjetja GameStop, največje verige trgovin z videoigrami in pripomočki zanje na svetu.

GameStop je leta 1984 ustanovljena ameriška veriga trgovin z videoigrami, igralnimi konzolami in pripomočki ter tako rekoč vsem drugim blagom, povezanim z videoigrami. Foto: Reuters

GameStop je takrat vsaj med vlagatelji veljal za primer podjetja, ki ga je povozil čas – prodaja videoiger se je namreč v veliki meri preselila na splet – in ki je tik pred bankrotom. Cena delnice je odražala negativni sentiment – padala je že štiri leta.

Najbolje ocenjeni komentar pod objavo uporabnika deepfuckingvalue je bil: "Hahaha. Spomnite me na tole, ko bo ta neumni bedak ves svoj denar izgubil v enem tednu." Vrednost njegove naložbe v GameStop je takrat znašala okrog 114 tisoč ameriških dolarjev. Kasneje je za relativni drobiž nakupil še nekaj delnic.

Prevrtimo čas nekoliko naprej. 27. januarja 2021 je bila naložba uporabnika deepfuckingvalue, njegovo pravo ime je Keith Gill, vredna že 48 milijonov ameriških dolarjev.

Objava uporabnika deepfuckingvalue, v kateri je razkril 48 milijonov dolarjev vredno naložbo v GameStop. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Špekulanti so si izkopali globoko luknjo: tisti, ki so to opazili pravočasno, so bili bogato nagrajeni

Kaj se je spremenilo v vmesnem času? Potem ko so uporabniki Reddita uvideli, da ima Keith Gill verjetno prav glede zaupanja v preobrazbo poslovnega modela GameStopa in pa predvsem še bolj prav glede dejstva, da je na kratko prodanih več delnic GameStopa, kot jih obstaja, se je začela norija množičnega kupovanja delnice z oznako GME. Presegla je tudi okvirje Reddita in "okužila" še druge platforme, v prvi vrsti Twitter.

Prodaja na kratko pomeni, da si vlagatelj oziroma bolje rečeno špekulant, ki v določeni delnici vidi potencial za nadaljnje padanje cene, to delnico izposodi in proda, nato pa jo kupi po nižji ceni in vrne. Če si delnico izposodi in jo proda pri ceni 100 evrov ter jo ponovno kupi in vrne pri ceni 50 evrov, bo njegov dobiček znašal 50 evrov. Če si delnico medtem izposodi in proda pri ceni 100 evrov, delnica pa nato zraste na 300 evrov, jo bo moral kupiti in vrniti pri tej (ali še višji) ceni, pri čemer bo ustvaril 200 evrov izgube. Potencialna izguba pri prodaji na kratko je v teoriji sicer lahko tudi neomejena.

GameStop je bil po mnenju vlagateljev z Reddita odličen kandidat za tako imenovani stisk prodajalcev na kratko, ki bi morali ob naraščanju cene čim prej kupiti in vrniti izposojene delnice, da bi se izognili katastrofalnim izgubam, s tem pa bi ustvarili še večji nakupni pritisk in posledično ceno delnice dvignili še bolj. Na kratko je bilo po uradnih podatkih namreč prodanih 140 odstotkov vseh delnic GME v obstoju, nekatere ocene so navajale celo podatek 225 odstotkov.

Ko je delnica GameStopa v sredo, 27. januarja 2021, močno poskočila, je na newyorški borzi zavladal preplah. Začeli so se vrstiti pozivi vplivnežev iz finančnega sveta, da bi se moralo trgovanje z delnicami GameStopa zaustaviti oziroma vsaj suspendirati za 30 dni, da "se ohladijo glave in prilagodijo določene naložbene pozicije". Nekateri so bili tudi mnenja, da bi morala posredovati ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo. Foto: Shutterstock

Cena delnice GameStopa se je med začetkom novembra 2020, ko je bila postavljena pri okrog deset ameriških dolarjih in ko se je na Redditu o GameStopu že govorilo nekoliko glasneje, in dosedanjim vrhom, ki je bil dosežen 28. januarja, dvignila za skoraj pet tisoč odstotkov, tisti četrtek se je namreč dotaknila cene 483 dolarjev.

Nato je sledil šok za vlagatelje, ki so na vlak skočili malce pozno. Spletne platforme, ki ponujajo naložbe v delnice, so začele druga za drugo izklapljati gumb za nakup delnic GameStopa (in še nekaterih drugih priljubljenih, ki so bile prav tako ujete v vrtinec prodaje na kratko: AMC, BB, NOK, KOSS, IVR, CLOV). Omogočeno je bilo le zapiranje pozicij, torej prodaja omenjenih delnic.

Thomas Peterffy, ustanovitelj borznoposredniške platforme Interactive Brokers, je februarja 2021 za ameriški medij CNBC priznal, da je bil finančni trg zaradi naraščanja cene delnice GameStopa zelo blizu kolapsa in da bi delnica z oznako GME, če trgovalne platforme ne bi onemogočile nakupovanja, verjetno lahko dosegla ceno nekaj tisoč ameriških dolarjev. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Blokadi nakupa delnic so se pridružili mnogi veliki spletni "brokerji": Robinhood, IBRK, Webull, E-Trade, E-toro, Merrill Edge, Trade Republic, Revolut, Trading 212 in še nekateri drugi.

Sledila je mrzlična prodaja delnic in z njo skoraj navpičen padec cen. GME je 28. januar zaključil pri 193 dolarjih oziroma skoraj 300 dolarjev nižje od dnevnega vrha. Naslednji dan se je ponovno dvignil nad mejo 300 dolarjev, a spet strmo padel in nato padal še naprej. Takrat verjetno zato, ker je bilo zaupanje vlagateljev v trgovalne platforme močno načeto. Pojavili so se pozivi k bojkotu mnogih, v prvi vrsti pa Robinhooda.

Med norijo z nakupovanjem delnic, ki so bile vroče na Redditu in družbenih omrežjih, so nekateri hedge skladi utrpeli precejšnje izgube. Samo sklad Melvin Capital je zaradi GameStopa izgubil skoraj tri milijarde ameriških dolarjev. Foto: Shutterstock

Damian Merlak za Siol.net: To je bil kriminal

Spletne skupnosti, predvsem Reddit, so zaradi onemogočanja trgovanja s priljubljenimi delnicami in posledično tudi zaradi izgub, ki so jih zaradi ugaslega gumba "Kupi" utrpeli mnogi, besnele. Prevladovalo je splošno prepričanje, da je šlo za panično potezo tistih, ki v rokah držijo škarje in platno: velikanov Wall Streeta, ki so se zaradi svojih tveganih kratkih pozicij ustrašili astronomskih izgub in navadnim smrtnikom zato preprosto onemogočili trgovanje.

Takšno mnenje je takrat za Siol.net izrazil tudi osmi najpremožnejši Slovenec Damian Merlak, ki je obogatel z ustanovitvijo borze za kriptovalute Bitstamp, v zadnjih letih pa se ukvarja tudi z naložbami v delniške trge. "To, kar se dogaja, je kriminal. Dokler dobičke kujejo veliki igralci na Wall Streetu, je vse v redu, ko imajo mali vlagatelji dobiček na račun velikih, pa ti poskušajo – pod pretvezo zaščite malega človeka – pravila igre spremeniti v svojo korist."

Merlak je izrazil mnenje, da je primer GameStop pokazal, da lahko "navadni" vlagatelji, če se organizirajo, dosežejo vse, še posebej pa v času, ko je bilo zaradi ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa na borzi prisotnih več ljudi. Opazil je tudi, da vse več vlagateljev v kriptovalute spoznava, da je investicijski svet veliko večji in se zato selijo na delniške trge. Foto: Mediaspeed

"Upam, da vlagateljem uspe v tožbah proti borznoposredniškim hišam, nekatere so že bile vložene. Med vrsticami jim namreč sporočajo, da so preneumni, da bi trgovali z določenimi delnicami, in jim to tudi selektivno onemogočajo. S tem v nekaterih primerih tudi ščitijo svoje lastnike, ki imajo te iste delnice, prodane na kratko," je dejal Merlak.

"Rezultat vsega skupaj bo na koncu verjetno regulacija, ki bo prepovedovala prodajo delnic na kratko v večjem obsegu, kot je vseh delnic v obtoku. Tako ali tako je absurd, da je to sploh mogoče narediti, ampak do danes ni nihče govoril o tem," je zaključil Merlak.

Na Siol.net smo po vrhuncu manije GameStop od vira, ki je zaposlen v eni od bank s sedežem v Švici, neuradno tudi izvedeli, da so 27. in 28. januarja 2021 "zvonili vsi mogoči rdeči alarmi" in da "so bili mogoči vsi scenariji, vključno z zlomom sistema".

Mnogi še naprej verjamejo, da je bil 28. januar 2021 šele začetek

Dogodki konec januarja 2021 so v ZDA kasneje sprožili vrsto preiskav, katerih namen je bil ugotoviti, kaj je bil razlog za nastanek takšnega pojava in kdo je za to morda odgovoren, vendar nedvoumnega odgovora tudi po dveh letih še ni. Ameriška komisija za trg vrednostnih papirjev in borzo je v poročilu o dogajanju, izdanem oktobra 2021, zaključila, da je bila izjemna rast cene delnic GameStopa posledica pokrivanja kratkih pozicij in predvsem velike mikavnosti naložbe za priložnostne vlagatelje, ki so množično kupovali GME.

Trgovalna platforma Robinhood, ki je bila kasneje tarča številnih tožb vlagateljev, ki so se počutili opeharjene in Robinhoodu očitali vmešavanje v prosti trg, naj bi nakup delnic GameStopa in nekaterih drugih podjetij onemogočila zato, ker naj ne bi imela dovolj kritja za potencialne nove naložbe svojih uporabnikov. Pojavila so se sicer namigovanja, da naj bi Robinhoodu blokado trgovanja naročil veliki ameriški kapitalski sklad Citadel, ki naj bi mu pritisk na prodajalce na kratko povzročal veliko tveganje, a sta obe strani zanikali kakršnokoli dogovarjanje.

Keith Gill oziroma deepfuckingvalue, kot je bil znan na forumu Reddit, je bil februarja 2021 kot priča poklican na zaslišanje pred kongresom ZDA. Med svojim javljanjem je povedal, da je v GameStopu videl priložnost za veliko rast in povedal, da je denar v podjetje vložil zato, ker mu je "delnica všeč". Foto: Guliver Image

Omembe delnice GameStopa je v skupnosti WallStreetBets na Redditu kasneje postalo nezaželeno in sčasoma celo prepovedano, zato so na forumu vzniknile druge enklave vlagateljev, ki so prepričani, da je 28. januar 2021 pravzaprav razgalil dejstvo, da so velikani finančnega sveta ujeti med kladivom in nakovalom in se morajo za to, da zaradi množice tveganih naložb niso izbrisani z obličja Zemlje, zatekati k manipulacijam trga.

Majhna skupnost najbolj zagrizenih vlagateljev-aktivistov ima v lasti četrtino podjetja, vsi pa čakajo, kaj bo storil "čudežni deček"

Za največjo trdnjavo vlagateljev, ki še vedno verjamejo v GameStop, velja skupnost Superstonk na forumu Reddit. Njeni člani so prepričani, da se je v dveh letih od 28. januarja 2021 zgodilo preveč naključij, da bi bilo mogoče kar odmahniti z roko.

Največkrat izpostavljajo dejstvo, da je cena delnice GameStopa v tem času divje nihala in večkrat na videz povsem brez razloga presegla ceno 300 in 200 ameriških dolarjev, večkrat pa tudi zelo strmo upadla, obenem pa so jim precej zanimivi tudi zelo pogosti pozivi ameriških medijev in nekaterih vplivnih finančnikov vlagateljem, naj "pozabijo GameStop in vanj ne vlagajo svojega denarja".

Superstonk ima več kot 800 tisoč članov, redno aktivnih je po zadnjih ocenah okrog 120 tisoč, kolikor je tudi približna številka vseh vlagateljev, ki so do zdaj delnice GameStopa registrirali na svoja imena. Člani skupnosti v prvi vrsti verjamejo, da je na kratko še vedno prodanih več delnic GameStopa, kot jih obstaja, in da je v ozadju dogodkov 28. januarja 2021 zarota, v katero so vpletene velike mednarodne finančne institucije. Foto: Matic Tomšič

Člani skupnosti Superstonk so sprožili tudi aktivistično akcijo, s katero delnice GameStopa, ki so jih kupili oziroma si jih lastijo, jemljejo iz obtoka in registrirajo na svoje ime (DRS). S tem želijo omejiti število delnic, ki si jih lahko izposodijo prodajalci na kratko. V skupnosti velja prepričanje, da bo, ko bodo na tak način registrirane vse izdane delnice GameStopa, razgaljeno dejstvo, da je z njimi nekdo manipuliral oziroma da to še vedno počne. Trenutno so po uradnih podatkih, ki jih izdaja podjetje GameStop, neposredno registrirali že okrog četrtino vseh obstoječih delnic GameStopa. Glede na to, da je gibanje DRS aktivno tako rekoč samo v skupnosti Superstonk, to pravzaprav pomeni, da je razmeroma majhna enklava na Redditu četrtinski lastnik sedem milijard dolarjev vrednega podjetja.

Superstonk sicer nestrpno čaka tudi, kakšnega – če sploh – asa bo iz rokava povlekel Ryan Cohen. Gre za aktualnega predsednika in največjega posamičnega delničarja GameStopa, ki je vodstveni položaj v podjetju zasedel leta 2021 in takoj začel izvajati načrt kadrovske reorganizacije in digitalne transformacije GameStopa.

Ryan Cohen v svojih javnih objavah ne skriva, da ne mara prodajalcev na kratko. Mnogi, ki še naprej verjamejo v potencial za astronomsko rast delnic GameStopa, ga zaradi tega tako rekoč idealizirajo, zaradi česar je bila skupnost Superstonk na Redditu večkrat tarča očitkov, da gre v resnici za kult. Foto: Twitter

Cohen, ki velja za neke vrste čudežnega dečka posla, saj je tako rekoč iz nič ustvaril zelo uspešno podjetje za prodajo prehrane za male živali Chewy in ga prodal za več kot tri milijarde dolarjev, je znan po razmeroma nenavadnih objavah na družbenem omrežju Twitter. Mnogi v skupnosti Superstonk verjamejo, da gre za objave s skritimi sporočili, v katerih Cohen na svoj način komunicira svoje načrte za prihodnost GameStopa, in od njega pričakujejo tako imenovani "ubijalski strel", s katerim bo prodajalce na kratko prisilil v zapiranje pozicij in povzročil tako imenovani MOASS – stisk prodajalcev na kratko, kot ga še ni bilo.

MOASS je bil v skupnosti Superstonk sicer napovedan že večkrat, a se napovedi do zdaj niso uresničile. Zelo zagnanih vlagateljev to sicer ne moti. Kot radi rečejo: MOASS je vedno jutri.