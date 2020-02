Zloglasna "kraljica", ki so ji Slovenci nosili denar, bo kmalu slavna

Rujo Ignatovo so nazadnje videli oktobra 2017. Izginila je tik pred promocijskim dogodkom za OneCoin v Lizboni. Kje je danes, ne ve nihče, njena zadnja postaja pred popolnim izginotjem so bile po besedah njenega brata Atene. Danes tudi morda ni videti več tako kot na tej fotografiji, saj je mogoče, da si je s plastičnimi operacijami spremenila obraz.

Rujo Ignatovo so nazadnje videli oktobra 2017. Izginila je tik pred promocijskim dogodkom za OneCoin v Lizboni. Kje je danes, ne ve nihče, njena zadnja postaja pred popolnim izginotjem so bile po besedah njenega brata Atene. Danes tudi morda ni videti več tako kot na tej fotografiji, saj je mogoče, da si je s plastičnimi operacijami spremenila obraz. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Razvpite piramidne sheme OneCoin in njene ustanoviteljice, samooklicane kriptokraljice Ruje Ignatove , ki je nove člane zelo aktivno rekrutirala tudi v Sloveniji, svet ne bo zlepa pozabil. Znana produkcijska hiša je namreč pridobila pravice za televizijsko uprizoritev izvrstne britanske podcast oddaje Pogrešana kriptokraljica, ki se poglablja v osrčje OneCoina in predvsem v skrivnostno izginotje Ruje Ignatove, za katero je vsaka sled izginila jeseni leta 2017.

Televizijska drama o piramidni shemi OneCoin, ki je ljudi o ločitvi od svojega denarja prepričala z obljubami o hitri rasti cene istoimenske kriptovalute - to bi pridobili z vstopom v OneCoinov mrežni marketing -, bo prvi projekt družbe New Regency Television International, mednarodne podružnice podjetja Regency Enterprises.

Regency Enterprises v svetu šovbiznisa še zdaleč ni neznano ime, temveč gre za eno najuspešnejših produkcijskih hiš v zadnjem desetletju. Med letoma 2013 in 2015 so zbrali tri zaporedne nominacije za najprestižnejše filmsko odlikovanje, nagrado oskar za najboljši film, in zmagali dvakrat (leta 2013 za 12 let suženj in leta 2014 za Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti).

Podlaga za televizijsko serijo o OneCoinu bo zvočna oddaja oziroma podcast Pogrešana kriptokraljica (The Missing Cryptoqueen), ki jo je lani posnel Jamie Bartlett, novinar britanske medijske hiše BBC.

Podcast Pogrešana kriptokraljica oziroma The Missing Cryptoqueen je lani postal velika uspešnica. V štirih mesecih ga je poslušalo več kot tri milijone ljudi, nominiran je za priznano nagrado NME za najboljši podcast v letu 2019, za krajši čas je postal tudi najbolj poslušana medijska vsebina na servisu iTunes v Veliki Britaniji.

Zanimanje za televizijske pravice za zgodbo o Ruji Ignatovi naj bi bilo sicer izredno in je celo sprožilo hud boj med več produkcijskimi hišami, je poročal medij Deadline. Ob New Regency sta si ekskluzivnih pravic za Pogrešano kriptokraljico namreč zelo želela tudi produkcijska velikana 20th Century Fox Television in A24.

Kako natančno bodo producenti nove večepizodne TV-drame sledili zaporedju dogodkov, kar zadeva bliskovito rast skupnosti in nato z izginotjem Ruje Ignatove postopen propad OneCoina, ni znano.

Na OneCoin smo na Siol.net kot na potencialno prevaro prvi v Sloveniji opozorili pred štirimi leti, 10. februarja 2016. To je bilo obdobje, ko se je OneCoin v Sloveniji šele začel dobro ogrevati, zaradi česar smo bili kar nekaj časa deležni številnih kritik glavnih slovenskih promotorjev OneCoina, da pišemo laži in da se bomo čez nekaj let, ko bo OneCoin prevzel primat na sceni kriptovalut, posipali s pepelom. Foto: YouTube

Prav tako še ni jasno, ali bodo v televizijski seriji uporabili prava imena oseb, ki so v OneCoinovi hierarhiji zasedala najvišja mesta.

Trije glavni akterji, Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov in Sebastian Greenwood, so namreč ali pogrešani ali pa v priporu, drugi nekdaj zelo vplivni predstavniki OneCoina, ki so imeli zelo pomembno vlogo predvsem pri rekrutiranju 3,5 milijona članov in pobiranju njihovega denarja, pa so se večinoma potuhnili oziroma danes promovirajo druge podobne priložnosti za zaslužek.

Ruja Ignatova je od jeseni 2017 na begu oziroma se skriva, njen brat Konstantin pa je od marca 2019, ko ga je aretiral FBI, priprt v ZDA. Prav Konstantin je novembra lani OneCoinu morda zadal usoden zadnji udarec - kot priča se je namreč pojavil na sojenju nekdanjemu odvetniku Ruje Ignatove in priznal, da je vedel, da dela za prevaro, in da je to vedela tudi njegova sestra. Foto: Facebook

Prek kratkim je v Dubaju, ki je bil sicer tradicionalno ena od domačih "baz" OneCoina, zaživela nova "finančna družba" z imenom Circle of Finance. Tako rekoč vsi od njenih ustanoviteljev so še do lani aktivno zagovarjali OneCoin, a ne le to, gre za osebe, ki so bile nekdaj celo v samem vrhu OneCoina oziroma so bile po odhodu Ruje Ignatove med njegovimi glavnimi vlečnimi konji.

V Sloveniji so rekrutirali petmestno število članov

Dovolj visoko, da so jih kot posebne goste vabili na velike regijske dogodke, je svoj čas v hierarhiji OneCoina segla tudi peščica Slovencev, ki pa so klan Ruje Ignatove zapustili ne dolgo za tem, ko je leta 2017 izginila z obličja Zemlje. Danes v OneCoin glede na objave na družbenih omrežjih verjame le še nekaj deset Slovenk in Slovencev.

Slovenske predstavitve OneCoina so najpogosteje potekale v ljubljanskih hotelih, kasneje so promotorji nekaj časa najemali tudi dvorane na sedežu Gospodarske zbornice Slovenije. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

OneCoin je kljub zagotovilom o transparentnosti vselej deloval ravno obratno, zato uradnih podatkov o tem, koliko Slovencev je Ruji Ignatovi posredno nakazalo svoj denar (vplačila so segala od nekaj sto do tudi nekaj deset tisoč evrov), ni.

Grobe ocene so se gibale okrog deset tisoč, na eni od predstavitev priložnosti, ki jo ponuja OneCoin, pa je bilo ob koncu leta 2018 mogoče slišati tudi številko 14 tisoč.

