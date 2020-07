Zemlja se je zaradi splošne karantene veliko manj tresla

Del seizmičnih vibracij seveda povzročajo tudi naravni pojavi, kot so potresi in vulkani, a dober del tudi naša vsakdanja dejavnost, med drugim tudi promet in industrijska proizvodnja.

Del seizmičnih vibracij seveda povzročajo tudi naravni pojavi, kot so potresi in vulkani, a dober del tudi naša vsakdanja dejavnost, med drugim tudi promet in industrijska proizvodnja. Foto: ThingLink

Med splošno karanteno se je obseg človeško ustvarjenih seizmičnih vibracij našega planeta prepolovil, so ugotovili raziskovalci, ki verjamejo, da jim bo to zatišje pomagalo pri izboljšanju napovedi za bližajoče se rušilne potrese.

Novi koronavirus je v prvi polovici leta prisilil večji del sveta v splošno karanteno in tako ustavil veliki del vseh naših dejavnosti. Takšno, do zdaj nevidno ustavljanje, je znanstvenikom omogočilo edinstveni vpogled v razsežnosti vpliva človeškega delovanja tudi na področjih, ki jih prej nismo mogli meriti.

Presežnik vseh časov, odkar merijo

Znanstveniki pod vodstvom belgijskega kraljevega observatorija (Observatoire royal de Belgique) in sodelovanjem še petih univerz in znanstvenih ustanov, med njimi tudi univerze Imperial College v Londonu, so tako ugotovili zelo mirno obdobje seizmičnega šuma.

Pravzaprav je to, pravijo avtorji na podlagi meritev, najdaljše in najbolj izraženo umirjanje seizmičnega šuma, odkar obstajajo meritve, čeprav se v tem obdobju pogostost potresov in drugih naravnih virov seizmičnih vibracij ni zmanjšala.

Narava se je med splošno karanteno "osvežila"

Manj gibanja ljudi je vplivalo tudi na občutne padce ogljikovih izpustov in onesnaževanja, kar so že pokazale številne ugotovitve in raziskave – tudi čistoča vode v beneških kanalih.

Pri študiji, njene rezultate so objavili v znanstveni reviji Science, so se usmerili na seizmične šume, ki jih ustvarjajo vibracije našega planeta.

Del teh seveda povzročajo tudi naravni pojavi, kot so potresi in vulkani ter tudi naša vsakdanja dejavnost, med drugim tudi promet in industrijska proizvodnja. Z rastjo prebivalstva ter industrijske in druge dejavnosti v zadnjih nekaj desetletjih se je postopoma povečevala tudi količina seizmičnih šumov.

Karantena prinesla nov pojem: antropavzo

Vibracije so merili na 268 seizmičnih postajah v 117 državah. Velike padce obsega teh šumov so zaznali na 185 merilnih postajah, največ pa v gosto naseljenih velemestih, kot sta New York City in Singapur, a tudi na merilnih postajah več sto metrov pod površino Zemlje in tudi na merilnih postajah na nenaseljenih področjih.

Vibracije so merili na 268 seizmičnih postajah v 117 državah, med njimi tudi na takih, ki so več sto metrov pod površino Zemlje. Foto: Observatoire royal de Belgique

V obdobju med marcem in majem so tako v skupnem povprečju zaznali kar prepolovitev seizmičnih vibracij, ki so posledica človeške dejavnosti.

Tako velik je ta padec, da so ga nekateri že poimenovali antropavza, saj je bistveno večji od precej manjših padcev, ki jih zaznavajo ob koncih tedna, božičnih in novoletnih praznikih ter v obdobju kitajskega novega leta, lokalno pa tudi v nočnem času.

Podatki o seizmičnem šumu za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Foto: Imperial College, London

Lažje in zanesljivejše napovedi potresov

Mirno obdobje karantene in posledično zmanjšanje seizmičnih vibracij, ki so posledica naše vsakdanje dejavnosti, sta znanstvenikom omogočili tudi opažanje in preučevanje šibkih potresnih signalov, ki bi v običajnih razmerah ostali očem skriti.

Ravno takšni majhni naravni premiki so lahko opozorilno znamenje za bližajoči se katastrofalen naraven pojav, njihovo opazovanje in razumevanje pa lahko pomaga na poti do razvoja novih in izboljšanih tehnologij napovedovanja in opozarjanja pred rušilnimi potresi.

To bo toliko pomembnejše, ker se vedno več prebivalstva seli v gosto poseljena in pozidana mesta, ki ležijo tudi na potresno dejavnih območjih.

Preprost, a učinkovit seizmometer - v raziskavi so sodelovale tudi takšne, ljubiteljske naprave. Foto: Observatoire royal de Belgique

Vpliv študentov in turistov

Zanimivo je tudi vprašanje medsebojne interakcije naravnega in človeško ustvarjenega človeškega šuma, meni eden od avtorjev raziskave, dr. Stephen Hicks z univerze Imperial College.

V študiji so uporabljali tudi seizmometre v lasti posameznikov, ki so tako merili več lokaliziranih šumov. V okolici univerzitetnih kampusov v Bostonu, ZDA, so tako v letošnjih pomladanskih mesecih ugotovili kar za 20 odstotkov večji padec seizmičnih šumov kot v sicer mirnem obdobju akademskih počitnic. Na Barbadosu so zaznali enega od največjih padcev, ki se pa ujema s takratnim popolnim izpadom turistične sezone.