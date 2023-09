Želijo tudi na naši celini ponuditi več kot samo pametne telefone

Xiaomijev portfelj naprav za pametni dom je uvrščan v šest skupin. V skupini televizija in mediji najdemo televizorje, projektorje in daljinske upravljalnike zanje, v skupini sesalnikov pa najdemo tako palične in robotske kakor tudi mini sesalnike.

V sklopu ambientalnih naprav Xiaomi ponuja čistilec in vlažilce zraka ter ventilatorje in grelnike. Opekač kruha, mešalnik, kuhalnik vode in kuhinjski robot so v skupini kuhinjskih naprav, med svetilnimi napravami Xiaomi pa so namizna svetilka, svetilka za osvetlitev monitorja, nočna svetilka in nočna lučka, ki se aktivira z gibanjem. Seznam zaključujejo naprave, kot so kamere, pametne vtičnice, senzor odpiranja vrat in oken ter senzor za zaznavanje svetlobe.

Xiaomijev kuhinjski robot Foto: Srdjan Cvjetović

Šest kategorij tudi za Lifestyle

Naprave za življenjski slog so ravno tako razvrstili v šest kategorij: ure, vozila (električni skuterji), pisarniške naprave (Xiaomi Pad 6, monitorji, WiFi-ojačevalec, brezžična tipkovnica in miška, prenosni tiskalnik, brezžični polnilec, ura z merilcem temperature in vlage), pripomočki za osebno nego (sušilnik las, krmilnik za živali, fontana za živali, brivnik, trimer, zobna ščetka, pripomočki za nego brade), športne naprave (masažna pištola, pametna tehtnica) in dodatki (prenosni zvočnik, omrežni sistem, prirezovalnik las, pametno vozlišče – hub).

Pametni napravi Xiaomi na nočni omarici Foto: Srdjan Cvjetović

Za razliko od pametnih telefonov Xiaomi, ki so na prodaj pri mobilnih operaterjih in v specializiranih trgovinah, so njihove naprave za pametni dom in življenjski slog dostopne (le) v dveh ljubljanskih in eni mariborski trgovini Xiaomi. Vse te naprave se (lahko) upravljajo prek Xiaomijeve mobilne aplikacije Mi Home, ki jo, zatrjujejo pri Xiaomiju, uporablja 83 milijonov uporabnikov.

Postopoma in premišljeno

In zakaj v Evropo pride samo četrtina naprav Xiaomijeve raznovrstne ponudbe pametnih naprav in naprav za življenjski slog? "Vse naprave, ki so naprodaj v Evropski uniji, morajo biti ustrezno certificirane, kar terja veliko časa in denarja," je pojasnil direktor Xiaomi za Hrvaško in Slovenijo Goran Mudrovčić.

Nabor pri nas dostopnih naprav te tehnološke družbe, ki vstopa v svoje 14. leto, zato postopoma in premišljeno širijo s tistimi, za katere so najbolj prepričani, da bodo uspešne tudi pri nas. "Podatki evropskih uporabnikov na platformi naših pametnih naprav so skladno s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) izključno na strežnikih v Evropski uniji," je še zatrdil Mudrovčić in ob tem dodal, da Xiaomijeva platforma pametnih naprav po vsem svetu presega 655 milijonov uporabnikov.