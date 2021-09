Žejni ali lačni na stadionu? Tako zdaj pomaga digitalizacija!

Z današnjim dnem je v Sloveniji zaživel klepetalnik (chatbot), ki med drugim omogoča hitro naročanje hrane in pijače kar med tekmo. Snovalci pravijo, da zaradi njenih funkcionalnosti gre za prvo aplikacijo te vrste na svetu. Že to nedeljo jo bodo lahko preizkusili navijači na tekmi v mariborskem Ljudskem vrtu.

Na tekmah nogometnih klubov Maribor in Bravo ter rokometnega kluba Celje ne bo več treba veliko zamuditi, če bo gledalce ravno med ogledom na prizorišču napadla lakota ali žeja.

Res je, da dostave do sedeža na tribunah še ne omogoča (čeprav tehnološko ni več ovir), toda novi klepetalnik vendarle znatno pospeši in poenostavi pot do prigrizka ali požirka med tekmo teh treh klubov.

Naročilo izberete in plačate prek klepetalnika (chatbot), uporabnik pa nato prejme kodo, s katero svojo jed in/ali pijačo zgolj prevzame na posebnem prevzemnem mestu le nekaj korakov od tribun. Foto: Jernej Kokol

Stalna dvosmerna vez s priljubljenim športnim moštvom

Novi klepetalnik (chatbot) omogoča še več, zato mu snovalci rečejo tudi virtualni asistent za navijače. Omogoča sledenje ključnim informacijam kluba, novicam, rezultatom, novostim v navijaški trgovini in celo nakup vstopnic ter, kar je verjetno za številne najbolj zanimivo, naročanje hrane in pijače s sedeža na tribuni kar brez čakanja v vrsti.

Klepetalnik je dostopen prek povezave ali QR-kode, ki se za svoje nadaljnje delo po izbiri uporabnika poveže prek aplikacije Viber, Facebook Messenger ali Apple Business Chat. Pri njegovem razvoju so sodelovali Mastercard, omenjeni športni klubi in programerji družbe 2Mobile.

Matjaž Polanič, poslovni direktor NK Bravo, Aleš Petejan, vodja trženja, Mastercard Slovenija, športni voditelj Saša Jerkovič, Rok Plankelj, direktor RK Celje, in Matjaž Možina, direktor družbe 2Mobile Foto: Jernej Kokol

Mariborska tekma s premiernim priboljškom

Prva javna premiera nove digitalne pridobitve bo že v nedeljo, 19. septembra 2021, ko se bosta v mariborskem Ljudskem vrtu pomerila nogometna kluba Maribor in Mura.

Ob tej priložnosti se bodo navijači lahko pomerili v uporabi nove digitalne pridobitve, in sicer pri naročanju burgerjev svojih športnih klubov, so napovedali ustvarjalci klepetalnika ob njegovi današnji predstavitvi za medije.

Pomočniki, na katere ni treba čakati

Klepetalniki (chatboti) postajajo vedno pogostejši digitalni pomočniki, v številnih primerih rabe uspešno nadomeščajo agente kontaktnih centrov, prodajalce in druge zaposlene, ki imajo tako več časa za reševanje zahtevnejših opravil. V teh covidnih časih pa postaja pomembna še ena njihova prednost: delujejo brez neposrednih osebnih stikov, ki so velikokrat omejeni.

Vgrajeni so v spletne strani ali obstajajo kot samostojne aplikacije, v obeh primerih pa s svojo stalno razpoložljivostjo in hitro odzivnostjo zagotavljajo večjo učinkovitost in konkurenčnost podjetij, za uporabnike pa pomenijo dodaten dvosmerni komunikacijski kanal in priložnost za boljšo uporabniško izkušnjo.