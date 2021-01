ZDA za nedavne računalniške vdore obtožile Rusijo

Vodilne agencije za nacionalno varnost ameriške vlade so v torek prvič od zadnjega velikega vdora v računalniške sisteme vlade in podjetij sporočile, da je za te hekerske napade najverjetneje odgovorna Rusija. Predsednik ZDA Donald Trump je ugibal o odgovornosti Kitajske.

Sporočilo agencij za nacionalno varnost pravi, da je šlo očitno za zbiranje obveščevalnih podatkov. Do zdaj zbrani dokazi naj bi govorili o ruskem vohunjenju, ne pa o poskusu motenja dela ameriške vlade. "Gre za resno dejanje, katerega posledice se bodo odpravile le z vztrajnim in prizadevnim delom," pravi sporočilo agencij, med njimi zveznega preiskovalnega urada FBI, navaja STA.

Kar sedem mesecev vohljali in zbirali podatke

Računalniški vlomilci so kar sedem mesecev vohljali in zbirali podatke po zveznih ministrstvih, pri obrambnih pogodbenikih, telekomunikacijskih podjetjih in drugih, preden so jih decembra lani odkrili.

Rusija vdor zanika

Rusija vdor sicer odločno zanika. Na Rusijo sta do zdaj od ministrov Trumpove vlade s prstom pokazala državni sekretar Mike Pompeo in nekdanji pravosodni minister Bill Barr.