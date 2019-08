Zakaj je EMUI 10 pomemben za vse lastnike Huaweievih telefonov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Le nekaj dni po tem, ko je predstavil svoj operacijski sistem, s katerim bi lahko nadomestil Android, če se bodo zaostrovanja med ZDA in Kitajsko okrepila, je Huawei predstavil svoj nov uporabniški vmesnik, ki temelji na prihajajoči različici Googlovega operacijskega sistema Android. Torej vse po starem, a za vsak primer je, kot kaže, pripravljen tudi nadomestni scenarij.

Nov uporabniški vmesnik EMUI 10 temelji na operacijskem sistemu Android Q, kar nakazuje, da se sodelovanje med Huaweiem in Googlom nadaljuje (skoraj) nemoteno. To seveda pomeni tudi zanesljivo zagotavljanje nadgradenj in popravkov za vse uporabnike Huaweievih telefonov.

Na konferenci razvijalcev na Kitajskem je Huawei napovedal svoj nov uporabniški vmesnik EMUI 10. Njegovo preizkusno različico bodo 8. septembra začeli prejemati lastniki pametnih telefonov Huawei P30 in Huawei P30 Pro (ne pa tudi P30 Lite), prvi Huaweievi telefoni z dokončno različico uporabniškega vmesnika EMUI 10 pa bodo telefoni prihajajoče prav tako premijske serije Mate 30.

Če gre verjeti (sicer precej utemeljenim) govoricam, bomo telefone serije Mate 30 letos spoznali prej, kot bi pričakovali glede na predhodnike. Datum naj bi bil 19. september, kraj dogodka pa je še vedno neznanka.

Prihaja tudi temni način

Kot zatrjujejo njegovi razvijalci, EMUI 10 prinaša oblikovne spremembe, zaradi katerih bo, kot pravijo, uporabniška izkušnja še prijaznejša.

Med njimi je tudi težko pričakovani temni način (Dark Mode), ki je prva izbira številnih uporabnikov, ne nazadnje tudi zaradi varčevanja pri uporabi zaslona in porabi energije.

Več naprav, ena izkušnja

Toda ne gre za lep obraz, so poudarili. Dr. Wang Chenglu, predsednik oddelka programske opreme pri Huawei Consumer Business Group, je poudaril tudi nov način uporabe porazdeljene tehnologije, ki zagotavlja optimalno delovanje v vseh načinih uporabe in z vsemi aplikacijami, ne glede na napravo in način njene uporabe.

Tako, na primer, uporabnik lahko sprejme dohodni zvočni klic na ustrezno virtualiziranem pametnem zvočniku, videoklic pa na primerno povezanem pametnem televizorju.

Pol milijarde uporabnikov EMUI v 216 državah

Uporabniški vmesnik EMUI je nastal leta 2012 in ima danes okrog 500 milijonov vsakodnevnih uporabnikov v 216 državah, so pojasnili pri Huaweiu.

Podpira 77 jezikov in je v svojem sedemletnem razvoju prejemal številne izboljšave, kot so tehnologija GPU Turbo za učinkovitejšo grafično obdelavo, tehnologija Link Turbo za višje hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa in datotečni sistem EROFS za hitrejše branje podatkov operacijskega sistema Android.