Z "desetke" na maraton? S pravilno načrtovanim treningom boste kmalu sposobni preteči kraljevsko razdaljo.

Oglasno sporočilo

Ko se začnete resneje ukvarjati s tekom in vam na zaporednih treningih začne uspevati premagovati vsakič daljšo razdaljo, se vam hitro porodi misel, "zakaj ne bi poskušal preteči maratona". Toda sprejemanje tega izziva zahteva veliko odločnosti, doslednosti in dobro premišljen načrt treningov, pri čemer vam lahko pomaga nadvse zmogljiva pametna ura za tekače Huawei Watch GT Runner. Ponuja namreč na znanstvenih dognanjih temelječe nasvete in spremljanje ključnih podatkov za izboljšanje tekaških sposobnosti pri ustrezni skrbi za zdravje.

Tek velja za eno od najbolj dostopnih športnih disciplin s številnimi prednostmi in razmeroma poceni opremo. Na žalost zato pogosto verjamemo, da se ga v primerjavi z drugimi športi zlahka lotimo sami in ne potrebujemo nasvetov usposobljenega trenerja. Ne nazadnje bo dovolj, če vsakič tečemo dlje, spremljamo razdaljo, prej ali slej bomo pretekli maraton. Kajne? Običajna napaka, saj razmišljanje ni povsem pravilno in zlahka ogrozi napredek. Večina tekačev ne upošteva vseh podatkov, pomembnih za objektivno oceno usposobljenosti in za pravilno načrtovanje treningov.

Zadrege, ker je trening zastal, vas lahko reši pametna ura Huawei Watch GT Runner. Osebni trener za tek na dosegu roke, ki vas hkrati tudi motivira.

Izboljšajte osebni rekord

Poskusite se spomniti prvega teka in čustev, ki so vas takrat preplavila. Niste se obremenjevali z razdaljo, ki zagotovo ni bila rekordna, toda vseeno ste začutili naval endorfina in adrenalina. Že tedaj ste verjetno vedeli, da lahko tek ocenite na podlagi razdalje in časa, a da to ne bo dovolj za objektivno oceno uspešnosti.

Huawei je na podlagi večletnih izkušenj razvil pametno uro namenjeno tekačem Huawei Watch GT Runner. Narejena je, da posnema osebnega trenerja, saj zna na podlagi dejavnikov kot so tempo, razdalja, srčni utrip, obremenitev, tehnika teka in utrujenost, objektivno oceniti vaše zmogljivosti.

Osebni tekaški trener

Temelj sposobnosti pametne ure Huawei Watch GT Runner je natančno merjenje gibanja in telesnih znakov, objektivna ocena sposobnosti in oblikovanje prilagojenega na znanstvenih dognanjih temelječega načrta treninga. Po zaslugi vadbenega sistema Huawei TruSport imate dostop do poglobljene analize, ki daje splošen vpogled v intenzivnost vadbe, obseg vadbe, čas okrevanja in podobno, medtem ko indeks RAI omogoča objektivno oceno tekaških sposobnosti. Inovacija tekačem nudi možnost, da se pozicionirajo v okviru referenc profesionalnih standardov z inteligentno oceno trenutnih in preteklih tekaških sposobnosti. Nova pametna ura za tekače natančneje ovrednoti vašo raven telesne pripravljenosti, za razliko od drugih podobnih izdelkov, ki upoštevajo predvsem podatek o vnosu kisika VO2Max.

Izračun indeksa tekaških sposobnosti RAI temelji na podlagi analize podatkov o srčnem utripu, tempu, razdalje, frekvence korakov in drugih večdimenzionalnih podatkov, zato je neprimerno bolj natančen kot metodologija VO2Max. Na podlagi poglobljenega poznavanja sposobnosti tekača ura nato predlaga načrt treningov za premagovanje »kraljevske« razdalje, kot bi to storil osebni trener.

V procesu razvoja nove tehnologije Huawei TruSeen 5.0+ je bilo veliko truda vloženega v doseganje natančnega spremljanja srčnega utripa. Zahvaljujoč novemu modulu (PPG 5.0), optično tipalo med različnimi primeri uporabe dosega 97,4–odstotno natančnost, ki je primerljiva z natančnostjo namenskih pasov za merjenje srčnega utripa.

Prilagojen program usposabljanja

Ko pametna ura Huawei Watch GT Runner prepozna indeks tekaških sposobnosti RAI, se lahko začnete spraševati, kakšni bodo vaši naslednji koraki do uspešnega nastopa na maratonu. Kot vsak dober osebni trener vam bo zato ura v aplikaciji Zdravje oblikoval načrt usposabljanja.

Ko se pripravljate na maraton, so treningi običajno razdeljeni na tri stopnje ob postopnem povečevanju obremenitve med vadbo. Tik pred tekmo nato obremenitev zmanjšate, da se organizem spočije in pripravi. Strokovno gledano so treningi razdeljeni v faze. Osnovna, faza izboljšave ter faza utrjevanja in zmanjševanja obremenitev. Zato pametna ura Huawei Watch GT Runner beleži in analizira vsako od omenjenih faz na podlagi trenutne ravni telesne pripravljenosti in ciljev, ki ste si jih zastavili. Nato začne prilagajati intenzivnost in obseg vadb, za doseganje optimalne forme pred nastopom na maratonu.

Izogibanja najbolj pogostim pastem

Ravno tako kot učinkovita vadba je pomemben čas okrevanja, saj organizem in um potrebujeta počitek. Preveč fizičnega stresa oziroma pretiravanje s treningi namreč lahko povzroči poškodbe. Da bi preprečila preobremenitve, pametna ura Huawei Watch GT Runner zagotavlja strokovno analizo stopnje utrujenosti. Na priročni številčnici izveste podatek o trenutnem stanju, ki je izračunano na podlagi preteklih podatkov o teku, meritev telesnih znakov v realnem času in analize časa, ki je nujen za okrevanje. Na podlagi tega ste lahko prilagodljivi in se odpoveste teku danes, da boste jutri boljši.

Poleg pretiravanja s treningi je pogost razlog, zakaj ne končate programa usposabljanja, njegova togost, tudi dejstvo, da se je težje vrniti v ritem, če ste si vzeli daljši odmor med teki. Huawei se je temu izognil s sposobnostjo inteligentnega dinamičnega prilagajanja. Načrtovanje treningov v naslednjem tednu je zato vedno odvisno od povratnih informacij o njihovem izvajanju v tem tednu. S tem je omogočeno uživanje v prilagojenem načrtu usposabljanja, ki pa kljub temu zagotavlja napredek.

Pot do sanjske ciljne črte

Treniranje za maraton bo zagotovo zahtevalo, da na teden pretečete nekaj deset kilometrov. Da bo tek prijetnejši in manj dolgočasen, se vam splača menjati trase in iskati nove poti. Pametna ura Huawei Watch GT Runner po zaslugi novega čipa in dvofrekvenčnega sprejemnika zagotavlja izredno natančno sledenje v vseh pogojih in poleg tega ponuja tudi vrnitev na izhodišče, ki preprečuje, da bi se med tekom izgubili.

Kakšen bo potem rezultat na "tekmi", je za večino verjetno manj pomembno. Pomembnejše je, da boste uživali, zato nikar ne pozabite, koliko dela ste vložili v preteklih mesecih. Najpomembnejše pa je, in ravno v tem vam lahko nova pametna ura najbolj pomaga, da ste izboljšali telesno pripravljenost, počutje, in da skrbite za svoje zdravje.

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI TECHNOLOGIES LJUBLJANA, D. O. O.