Windowsi bodo prihodnji teden dobili veliki in res uporabni novosti

V ponedeljek bo Microsoft izdal nov paket posodobitev za operacijski sistem Windows 10 z imenom "April 2018 Update", ki prinaša nekaj pomembnih novih prvin in funkcij. Dve od njih sta po mnenju Microsofta celo dovolj prelomni, da lahko spremenita način, kako uporabljamo osebni računalnik. To sta Timeline (Časovnica) in Focus Assist, pomočnik za preprečevanje preusmerjanja pozornosti.