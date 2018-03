Windows: prišla je zelo uporabna novost, ki so jo mnogi komaj čakali

Microsoft je novembra lani prvič napovedal, da bo v programih za operacijski sistem Windows 10 omogočil odpiranje zavihkov, kot to lahko počnemo v spletnih brskalnikih. To nadvse uporabno funkcijo, ki odpravlja potrebo po odpiranju več oken hkrati in ki bo marsikomu prihranila precej časa, lahko izbrani uporabniki zdaj že preizkusijo , večini pa bo postala na voljo v prihajajočih mesecih. Kaj pa lahko storijo tisti, ki jo hočejo takoj?

Foto: Microsoft

Čeprav jim Microsoft pravi Sets in ne tabs, kot jih poznamo v spletnih brskalnikih, so zavihki v operacijskem sistemu Windows 10 praktično enaka zadeva. Uporabniku omogočajo, da ima v enem oknu hkrati odprtih več stvari. V primeru spletnega brskalnika so to spletne strani, zavihki v Windowsih pa bodo v prvi vrsti poenostavili brskanje po mapah.

A kot razkriva zgornja slika okna v Windows 10, v katerem je odprtih več zavihkov (na vrhu), bo mogoče v enem oknu hkrati odpreti več različnih programov. Podpore zavihkom namreč ni dobil le Raziskovalec, orodje, s katerim odpiramo mape, temveč bo mogoče v enem oknu na zavihkih odpreti več različnih programov - urejevalnike dokumentov, spletni brskalnik Edge, celo Ukazni poziv.

Zavihkov v Windows 10 od zdaj ne bo mogoče odpirati le v Raziskovalcu, temveč tudi v številnih drugih programih. Tole sta Ukazni poziv (zgoraj) in Beležnica (spodaj). Foto: Microsoft

Zavihki so bili v skupnosti uporabnikov operacijskega sistema Windows 10 ena daleč najbolj zaželenih funkcij, zanjo je v anketi, katero novost bi si zaželeli videti najprej, glasovalo več kot 20 tisoč ljudi.

Microsoft se je vdal ob koncu leta 2017, ko je napovedal, da bo kmalu uvedel zavihke, od tega tedna pa jih lahko že preizkusijo vsi uporabniki, ki so včlanjeni v program Windows Insider.

Ti uporabniki imajo namreč zgodnji dostop do novih funkcij operacijskega sistema Windows 10. Microsoft na ta način zbira povratne informacije o tem, katere so uporabnikom všeč in katere ne. Tiste, ki se prebijejo skozi sito, skozi posodobitve nato postopoma postanejo na voljo vsem uporabnikom Windowsov 10. Zavihke, ki si jih uporabniki močno želijo, bi zato vsi morali dobiti v prihajajočih mesecih.

Windows 10 je sodeč po spletni strani StatCounter januarja letos prehitel Windows 7 in postal najbolj uporabljani računalniški operacijski sistem. Analitična spletna stran netmarketshare.com medtem kaže drugačno sliko, Windows 10 po njihovem še vedno zaostaja za priljubljenim Windows 7. Foto: Matic Tomšič

Kaj lahko storite, če zavihke v Raziskovalcu in drugih programih želite takoj?

Možnost 1: postanite preizkuševalec sistema Windows oziroma Windows "insajder".

Postopek za pridružitev programu je razmeroma preprost, saj uporabnika vodi za rokico. Na tej spletni povezavi (klik) se registrirate v program in v skladu z navodili namestite "insajdersko" različico Windowsov 10. Pogoj za dostop do novih funkcij je, da imate nameščeno licenčno in aktivirano različico operacijskega sistema Windows 10.

Možnost 2: namestite katerega od neuradnih programov, ki oknom v Windowsih dodajo zavihke.

Naš najljubši je QTTabBar, ki za zdaj sicer le Raziskovalcu v Windows 10 doda funkcionalnost spletnega brskalnika. Nove zavihke lahko odpirate in zapirate na enak način kot v brskalnikih Chrome ali Firefox, na primer. Dobite ga na tej povezavi.

QTTabBar zavihke postavlja malce nižje, kot smo jih vajeni v spletnih brskalnikih, uporabniku ponuja še celo vrsto dodatnih orodij za upravljanje z zavihki. S QTTabBar v oknu Raziskovalca delujejo tudi bližnjice na tipkovnici kot v spletnem brskalniku, na primer Ctrl + W za zaprtje zavihka in Ctrl+Tab za premikanje med zavihki. Foto: Matic Tomšič

Pomembno je sicer omeniti, da je katerikoli od teh programov neuradna rešitev, ki je ni izdal Microsoft, temveč tretji programer, zato jih nameščajte na lastno odgovornost. Mi za zdaj s QTTabBar še nismo imeli težav.