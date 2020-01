Vsaka država, tudi Slovenija, bo izbirala svobodno, a naj izbira premišljeno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ne moremo zaupati ponudnikom, ki prihajajo iz držav, kjer vladajo totalitarni režimi, kjer ni vladavine prava in kjer ni neodvisnega sodstva," je med svojim kratkim obiskom Slovenije ameriška stališča vnovič izpostavil namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za kibernetske in mednarodne komunikacije in informacijsko politiko Robert Strayer.

Strayer je tudi vodja politike in mednarodnih pogajanj o računalniški varnosti in internetu pri ameriškem ministrstvu za zunanje zadeve.

Njegove pristojnosti med drugim obsegajo področje tehnologij mobilnih omrežij pete generacije 5G, varnost pripadajoče infrastrukture, varovanje podatkov in umetne inteligence.

V Sloveniji je, kot pravi, opravil vrsto pogovorov, katerih skupen imenovalec je varnost sodobnih tehnologij, vendar pa konkretnih tem in svojih slovenskih sogovornikov ni razkril. "Spoštujemo svoje slovenske sogovornike in lahko rečem, da so bili pogovori dobri."

"V ospredju varnost"

"V ospredju mora biti vedno varnost, zato ne želimo sodelovati s ponudniki, ki niso zaupanja vredni." Strayer na svojih poteh – takoj za Slovenijo se je odpravil na Hrvaško – želi vsem podati vse potrebne podatke in poglede za sprejem pravilnih in odgovornih odločitev pri vzpostavitvi mobilnih omrežij pete generacije.

"Kitajska ni primer zanesljivega okolja"

Strayer je poudaril, da ZDA spoštujejo in spodbujajo pravico vsake države, da samostojno izbere svoje ponudnike infrastrukture za mobilna omrežja pete generacije, a obenem Sloveniji – kot vsem drugim državam – svetuje, naj to izbiro opravi premišljeno.

"Bila bi škoda, če …"

"Ne le varnost občutljivih podatkov, tudi varovanje zasebnosti v Združenih državah jemljemo zelo resno," je poudaril Strayer in opozoril, da države, kjer ni vladavine prava in neodvisnega sodstva, niso zanesljivo okolje in zato tudi njihova podjetja ne morejo biti zanesljiva. "Kitajska ni primer zanesljivega okolja, saj ima celo zakon, ki podjetjem narekuje sodelovanje pri njihovem vohunjenju," je izpostavil.

Čeprav je večkrat poudaril, da Združene države Amerike ne bodo nikogar odvračale od svobodne izbire ponudnikov, je na izrecno vprašanje le opozoril na mogoče posledice, če bi se kdo odločil za ponudnika, ki je po njihovi oceni nezanesljiv.

"Če neka članica zveze Nato uporablja tehnologijo nezanesljivega ponudnika, bi morali uvesti omejeno delitev obveščevalnih informacij, saj si ne moremo privoščiti, da tako pomembni in občutljivi podatki potujejo po nezanesljivi infrastrukturi in tako zlahka pridejo v napačne roke," je odgovoril Strayer. "Bila bi škoda, če bi to okrnilo naše sodelovanje s članicami."

Pomen jasnih in visokih varnostnih standardov

Strayer je pozdravil odločitev nekaterih evropskih držav, ki so postavile jasne in visoke varnostne standarde za potencialne dobavitelje telekomunikacijske infrastrukture.

Izpostavil je primer Nemčije, ki je postavila takšne standarde, četudi ni vnaprej izključila nobenega ponudnika, kot so to naredili v ZDA in še nekaterih državah, ki so sledile njihovim priporočilom. "V naših omrežjih 5G moramo imeti izključno ponudnike, ki jim lahko zaupamo," je večkrat poudaril.

Čeprav je tudi Strayer poudaril znano ameriško stališče, da je kitajski Huawei vendarle močno povezan s kitajsko državo (tudi lastniško) in zato podrejen njenim ukazom glede zagotavljanja dostopa do podatkov iz mobilnih omrežij pete generacije po vsem svetu ter da ima sporno etično zgodovino, Huawei vseskozi zavrača vse ameriške obtožbe in zatrjuje, da ni dokazov o obstoju takšnega spornega početja.