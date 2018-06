Varno in zanesljivo do oblaka Microsoft Azure

Skupina Žito, prehrambna industrija, d. o. o., je podjetje s 70-letno tradicijo. Leta 2016 je prešla pod okrilje skupine Podravka, zato je bilo treba poenotiti poslovni sistem. Na ravni skupine so začeli načrtovanje in integracijo posameznih poslovnih procesov znotraj skupine. Tako so že uvedli digitalizacijo nekaterih prodajnih funkcij na terenu, kot skupina Podravka pa so s portalom Coolinarika.com zrasli v eno od največjih kulinaričnih družbenih omrežij v regiji in glavno destinacijo za kulinarične recepte. Skupina Podravka želi biti eno od najnaprednejših podjetij na področju razvoja digitalno konkurenčnih projektov, zato neprestano nadgrajujejo rešitve prediktivne analitike z rešitvami na podlagi obdelave velikih količin podatkov (Big Data). V ta namen že dolga leta uporabljajo rešitve na podlagi Microsoftovih produktov in storitev, kot sta PowerBi in Hololens.

IZZIVI

Pri razmišljanju glede zagotovitve elastične infrastrukture za realizacijo omenjenih in drugih naprednih digitalnih poslovnih rešitev so se odločili za gradnjo hibridnega oblaka s platformo Microsoft Azure. Ugotovili so, da bodo za zagotovitev visoke stopnje zanesljivosti, visoke hitrosti prenosa in nizke zakasnitve podatkovnih paketov med različnimi lokacijami potrebovali zasebno podatkovno povezavo.

Hibridni oblak pomeni, da so podatki uporabnika razpršeni med lokalni oblak, ki domuje na računalniških sistemih podjetja, in med oblak zunanjega ponudnika. To pomeni, da je dostop do njih bolj fleksibilen, večja pa je tudi varnost podatkov. Foto: Thinkstock

REŠITEV

Del infrastrukture Žito že gosti v varnem podatkovnem centru Telekoma Slovenije, ki je povezano z zasebno optično povezavo z informacijsko infrastrukturo na lokaciji stranke. Z mednarodno zasebno povezavo VPN L3 Microsoft Azure ExpressRoute bodo vsi podatkovni centri podjetja povezani v enotno omrežje IP/MPLS, kar bo omogočalo dinamično prilagodljive scenarije visoke razpoložljivosti, porazdelitve bremen in uporabo najnaprednejših storitev, ki jih omogoča platforma Microsoft Azure.

PREDNOSTI

Zasebna podatkovna povezava v primerjavi z javnim internetom omogoča:

- visoke hitrosti prenosa podatkov (od 50/50 Mbit/s do 10/10 Gbit/s)

- nizke zakasnitve prenosa podatkov med podatkovnimi centri,

- višjo stopnjo varnosti in zanesljivosti.

TELEKOM SLOVENIJE

Telekom Slovenije je vodilni ponudnik informacijsko-komunikacijskih rešitev, Microsoft Gold partner, licenčni partner LSP ter prvi v Sloveniji in eden od prvih v Evropi s statusom Cloud Solutions Provider, s čimer lahko strankam zagotovimo vzpostavitev, upravljanje in plačilo storitev Azure po dejanski porabi.

Telekom Slovenije in Microsoft podjetjem priporočata, da se za gradnjo hibridnih oblakov med infrastrukturo pri naročniku in oblakom Microsoft Azure uporabi zasebna povezava ExpressRoute. S svojo razvejano mrežo zasebnih lokalnih in mednarodnih podatkovnih povezav je Telekom Slovenije najboljši partner za gradnjo hibridnih oblakov v Sloveniji in regiji.

Kako deluje zasebna povezava ExpressRoute, ki jo omogoča Microsoft Azure. Foto: Telekom Slovenije

Telekom Slovenije vam zagotovi:

- svetovanje o ustrezni zasnovi hibridnih IKT-oblakov,

- vzpostavitev zasebnih povezav med poslovnimi enotami podjetja in Microsoft Azure v skupno omrežje Telekoma Slovenije (Layer 3 MPLS) in VPN; ena izmed lokacij je lahko tudi podatkovni center Telekoma Slovenije,

- plačilo storitev Azure prek Enterprise Agreement ali programa Cloud Solutions Provider,

- vzpostavitev in upravljanje povezave ExpressRoute in storitev Azure.