Tega na tem kraju ne smete početi

Pri Občini Lukovica so zaradi povečanega obiska Gradiškega jezera objavili posebno opozorilo o prepovedi sprehajanja po pregradi, ki se nahaja na tem območju. Škodo delajo sprehajalci s psi, ki kopljejo luknje, odlaganje odpadkov pa zagotovo ne sodi k ohranjanju okolja.

Ob nastopu toplejših dni so mnogi čas preživljali v naravi in povečal se je tudi obisk območja Gradiškega jezera, so sporočili z občine.

"Zaznali smo množično gibanje obiskovalcev na pregradnem telesu Drtijščica, predvsem sprehajanje psov in odlaganje odpadkov. Opozarjamo, da je gibanje po pregradnem telesu strogo prepovedano," so zapisali v objavi na svojem Facebook profilu.

Pojasnili so, da psi pri kopanju za živalmi, kot so krti in miši, puščajo luknje in povzročajo površinske poškodbe pregrade. Na območju pa so zaznali tudi odlaganje odpadkov, kar dodatno obremenjuje okolje.

Vse obiskovalce zato prosijo, naj spoštujejo prepoved gibanja po pregradi in s svojim ravnanjem prispevajo k ohranjanju varnosti ter urejenosti območja.