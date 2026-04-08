Priljubljena zasedba Kokosy je v torek zvečer na odru Kina Šiška praznovala sedmo obletnico. Pridružili so se ji glasbeni gostje, med njimi Vlado Kreslin, Bojan Cvjetićanin in Gregor Strasbergar - Štras. Na triurnem koncertu, ki ga bodo nocoj ponovili, so navdušili tako s svojimi uspešnicami kot tudi priredbami skladb drugih.

Na koncertu se je zvrstilo 27 pesmi, med njimi uspešnice, kot so Mislim nate, Ljubezen oveni, Lukatova mami, Js in Irena, Ljudje, Aljaž + Zala, Mislim, da te ljubim, Bejba z Nuka in Bom res umrl sam, koncert pa so sklenili s skladbo Srce.

Fotogalerija s koncerta (Daniel Novakovič/STA):

Fotogalerija 1 / 9 / 9

Posebni gostje in priredbe skladb drugih glasbenih zasedb

Na odru so se zasedbi, ki jo poleg frontmana skupine Borisa Kokalja sestavljajo še Martin Drobnič na bas kitari, Anže Lajevec na klaviaturah in bobnar Izidor Valič, pridružili glasbeni gostje. Poleg že omenjenih še glasbenica Manca Trampuš iz glasbene zasedbe Koala Voice, frontman vipavske zasedbe Jet Black Diamonds Urban Koritnik in zasedba Plateau. Slišati je bilo tudi priredbe skladb drugih glasbenikov, med njimi Kolorado, Strah me je, Ena pesem, Helo in Novi val.

Člani zasedbe Kokosy so za STA pred koncertom med drugim povedali, da poskušajo vzpostavljati skupnost, kjer ni zidu med njimi in ljudmi. Kot meni Kokalj, nas centri moči poskušajo ohranjati v tem, da smo individualizirani, sami in osamljeni, skupina pa želi ob tem podpirati druženje.

Kadar jim proces postane preveč domač, izumijo nov proces, o katerem še nimajo pojma

Pred dnevi je Kokalj za STA ob vprašanju, kako se je v letih spremenilo njihovo glasbeno izražanje, povedal, da imajo v skupini "željo ali impulz, da vedno znova izumljamo nove načine, da nimamo pojma o stvareh. In kadar proces postane preveč domač, takrat izumimo nov proces, o katerem še nimamo pojma." Temu primerno sta se spreminjala tudi njihov navdih za ustvarjanje in vsebina glasbe, od naivne in hrepeneče glasbe, pesmi ob koncih razmerij pa do čustvenih in patetičnih trenutkov.

Za njihov tretji studijski album Naravni pojavi, ki je izšel konec minulega leta, so bili po besedah frontmana skupine vir navdiha svet in način, kako v njem živeti skupnost, volja do življenja, ljubezen in občutek, da se med sabo podpirajo.

Podprla sta jih tudi Cvjetićanin in Štras

Pred koncertom sta navdušenje nad sodelovanjem glasbenikov izrazila tudi Bojan Cvjetićanin (Joker Out) in Gregor Strasbergar - Štras (Mrfy). "Mislim, da smo bolj ali manj vsi prijateljčki na glasbeni sceni, sploh novi val in tudi starejši," je dejal Štras.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Po besedah Cvjetićanina je glasbena scena pri nas zelo zdrava, prevladujejo dobri odnosi in medsebojna podpora. Želi si še več novih glasbenikov, "ki bodo aktivno, samostojno polnili koncertne dvorane".

"Mislim, da smo več ali manj vsi prijateljčki na glasbeni sceni, sploh novi val in tudi starejši," je dejal Štras. Foto: Daniel Novakovič/STA

Med uspešnice zasedbe Kokosy, ki velja za eno najbolj priljubljenih mladih zasedb na slovenski glasbeni sceni, spadajo tudi Planeti se vrtijo, Gledam te, Damjan, Silvo in Nekje je gorelo.

