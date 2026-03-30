V četrtek bo začelo veljati več sprememb pri izdaji osebnih izkaznic in potnih listov. Po novem se bodo lahko otroške osebne izkaznice, izdane od četrtka, uporabljale v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja, fizične vročilnice dokumentov bodo zamenjale elektronske, prav tako bo namesto fizičnih fotografij obvezna uporaba digitalnih.

Kot so sporočili z ministrstva za notranje zadeve, bodo morali državljani ob vlogah za izdajo osebne izkaznice in potnega lista predložiti le referenčno številko digitalne fotografije, ki jo lahko izdela le za to pooblaščen e-fotograf, in ne več fotografije v fizični obliki. S tem bodo tako uvedli obvezno uporabo sistema e-fotograf.

Tudi za vozniško dovoljenje

Digitalna fotografija se bo lahko uporabila tudi pri izdaji vozniškega dovoljenja, v elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente pa jo bodo hranili šest mesecev. Na spletni strani ministrstva sta.si/qOHAXY je objavljen seznam fotografov, ki so vpisani v register.

Izjeme bodo veljale le v primerih, v katerih digitalne fotografije ni mogoče zagotoviti zaradi bolezni, invalidnosti ali drugih izjemnih okoliščin, ali pa če je bila vloga podana na diplomatskem predstavništvu oziroma konzulatu v tujini ali zunaj uradnih prostorov pristojnega organa, recimo v bolnišnici, so poudarili.

Po navedbah ministrstva bodo s tem omogočili sledljivost izvora fotografije in skrajšali postopek izdaje osebnega dokumenta, saj fotokopiranje in preverjanje kakovosti fotografije opravi sistem.

Za mlajše od 12 let elektronske osebne izkaznice

Spremembe se obetajo tudi pri izdaji otroških osebnih izkaznic. Na upravnih enotah bodo od četrtka za mlajše od 12 let začeli izdajati elektronske osebne izkaznice, ki bodo vsebovale sredstvo elektronske identifikacije nizke ravni zanesljivosti. Osebne izkaznice otrok se bodo lahko uporabljale tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja.

Reorganizirali bodo tudi delo pri vročanju po pošti. Po navedbah ministrstva naj bi bilo od 300 tisoč do 500 tisoč potnih listov in osebnih izkaznic vročenih po pošti. Prevzemnik dokumenta se bo tako namesto na povratnico, ki jo je do zdaj pošta posredovala na upravno enoto, podpisal na podpisno napravo poštarja.

Datum podpisa in sam podpis kot dokazilo o prevzemu dokumenta bosta od tam samodejno prenesena v evidenco izdanih osebnih dokumentov. Na ta način bodo ukinili papirnato poslovanje ter racionalizirali postopek poštnega uslužbenca in upravne enote, kar pri velikih količinah dokumentov letno pomeni tudi prihranke, so še zapisali.