VALÚ ima zdaj tudi plačilno kartico

Pametno denarnico VALÚ so pri Telekomu Slovenije nadgradili z opcijsko plačilno kartico VALÚ Mastercard, ki jo, tako kot vse kartice Mastercard, sprejemajo na več kot 53 milijonih prodajnih mest po svetu. Uporabniki storitev mBills bodo januarja izbrali paket, v brezplačnem pa ne bo več debetne kartice mBills Mastercard.

Kartica VALÚ Mastercard je debetna kartica, kar pomeni, da se vsi nakupi, plačani z njo, poravnajo takoj s sredstvi dobroimetja na računu VALÚ. Vse upravljanje s kartico, med drugim njeno odpiranje in zapiranje za posamezne vrste transakcij, vpogled v številko PIN in določanje dnevnih in splošnih limitov porabe, pa poteka prek mobilne aplikacije pametne denarnice.

Poskrbljeno je tudi za varno potrjevanje spletnih plačil neposredno v aplikaciji VALÚ prek močne dvostopenjske avtentikacije, skladno z novimi varnostnimi pravili Evropske unije za digitalno plačevanje.

Debetna kartica VALÚ Mastercard Foto: S. C. (zajem zaslona)

Za izdajo kartice VALÚ Mastercard je treba odšteti osem evrov, a bodo tega stroška do 31. januarja 2021 oproščeni vsi imetniki naprednega profila, ki so v 30. dneh pred naročilom kartice na prodajnih mestih opravili pet plačil z digitalno denarnico VALÚ.

Do tega datuma tudi ne bodo zaračunavali mesečnega nadomestila za uporabo kartice VALÚ Mastercard v višini enega evra, so še sporočili iz Telekoma Slovenije.

Fintech podjetja so prebudila "zaspane" banke

V zadnjih nekaj letih so nova podjetja finančnih tehnologij in nebančni ponudniki močneje vstopili v svet digitalnega plačevanja in tako dodobra predramili včasih zaspan ali celo okoren svet tradicionalnih bank.

Med takšnimi ponudniki sta na svetovni ravni tudi britanski Revolut, ki je zaradi brexita svoje poslovanje z uporabniki v Evropski uniji preselil v Litvo, in nemški N26, ki je medtem že pridobil polno bančno licenco. Oba ponujata brezplačno poslovanje tudi s plačilno kartico (N26 Mastercard, Revolut pa večinoma kartico Visa) za osnovni obseg vključenih storitev, za večje ugodnosti pa ponujata plačljive pakete.

Prvi Mastercard slovenskega fintecha ne bo več brezplačen

Podobno deluje tudi slovenski mBills, ki ga je od prvotnega lastnika družbe Halcom odkupil Petrol. Do zdaj so ponujali popolnoma brezplačno poslovanje tudi s svojo kartico Mastercard.

Izdajati so jo začeli sami, potem ko je propadel nekdanji izdajatelj njihove kartice mBills Mastercard, to je nemška družba Wirecard, ki zdaj že podpira storitev Apple Pay in omogoča plačevanje z Garminovimi pametnimi urami.

Z januarjem pa bodo poleg brezplačnega paketa ponudili plačljiva paketa (1,99 evra mesečno, za mlade paket z enakim obsegom pol evra mesečno ceneje). Poglavitna razlika med plačljivima paketoma in brezplačnim bo ta, da brezplačni paket ne bo več omogočal uporabe kartice mBills Mastercard, je razvidno iz njihovega novega cenika, ki bo začel veljati 31. januarja 2021.