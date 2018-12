V Slovenijo prihaja uspešna veriga picerij: kaj je njena posebnost?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z verigo picerij Dodo Pizza se dogaja ravno nasprotno kot z izumrlo neletečo ptico, od katere so si izposodili ime. V samo sedmih letih od odprtja prvega lokala so se razširili na 433 lokacij po vsem svetu, do leta 2020 pa bodo odprli že 2.000 restavracij, napovedujejo. Foto: Dodo Pizza / Facebook

Januarja v Ljubljani vrata odpira prvi lokal s hitro prehrano Dodo Pizza. Gre za zelo uspešno rusko franšizo picerij, ki ima kljub mladosti, ustanovljena je bila šele leta 2011, že več kot 430 poslovalnic v 11 državah. Posebnost Dodo Pizza je, da ne pečejo zgolj pic, temveč so tudi tehnološko podjetje z napredno računalniško infrastrukturo, ki jim omogoča edinstven način poslovanja in odpiranja novih restavracij.

Prvo slovensko picerijo Dodo Pizza bo od januarja 2019, točen datum odprtja bodo na družbenem omrežju Facebook sporočili v kratkem, mogoče obiskati na Ilirski ulici 4 v Ljubljani v gostinskem lokalu, ki ga je pred časom prodajala družba Mercator d.d..

Kje bo Dodo Pizza v Ljubljani:

Prihod na slovenski trg je že 21. maja letos napovedal direktor in ustanovitelj Dodo Pizza Fedor Ovčinikov, a podrobnosti sklenitve dogovora s partnerjem, ki bo v Sloveniji kot prvi prevzel franšizo, takrat še niso bile znane.

Računalniška grafika ljubljanskega lokala Dodo Pizza:

Foto: Dodo Pizza / Facebook

Dodo Pizza je širitev v Slovenijo sicer načrtoval že zelo kmalu po ustanovitvi. Podatki o spletnih straneh na portalu register.si namreč razkrivajo, da je podjetje domeno dodopizza.si registriralo že leta 2013.

Picerija, katere glavna ponudba sploh ni pica

Ustanovitelj Dodo Pizza Fedor Ovčinikov je v blogu, ki ga redno dopolnjuje na spletni strani dodopizzastory.com, večkrat poudaril, da je Dodo Pizza hkrati picerija in tehnološko podjetje.

Dodo Pizza je v domači Rusiji po priljubljenosti zelo hitro izpodrinila prepoznavni ameriški Pizza Hut. Tam imajo tudi daleč največ restavracij, franšize pa so do zdaj odprli tudi v Estoniji, Belorusiji, Kazahstanu, Kirgiziji, Litvi, Romuniji, Uzbekistanu, Veliki Britaniji, na Kitajskem in v Združenih državah Amerike. Foto: Dodo Pizza

Čeprav pečejo dovolj dobre pice, da so v zelo kratkem času postali največja veriga picerij v Rusiji in po vsem svetu odprli 433 poslovalnic, je glavni izdelek Dodo Pizza v resnici zmogljiva računalniška infrastruktura.

Razvili so jo sami, sestavljajo pa jo različne aplikacije, ki omogočajo bolj učinkovito pripravo in dostavo pic ter upravljanje s poslovnim vidikom vodenja picerije. Celotna računalniška infrastruktura je v oblaku, kar pomeni, da je do nje mogoče dostopati kjer koli na svetu.

Ta sistem je eden od razlogov, zakaj ima Dodo Pizza po vsem svetu toliko podružnic. Odprtje franšiznega lokala je z uporabo oblaka Dodo Pizza, ki ga je mogoče preprosto prilagoditi načrtovani velikosti restavracije, namreč izredno nezahtevno.

Vsak, ki želi odpreti franšizo, se mora sicer najprej udeležiti enomesečnega usposabljanja v Siktivkarju v Rusiji, ki je rojstni kraj Dodo Pizze. Na fotografiji prvi lokal Dodo Pizza v Siktivkarju in ustanovitelj verige Fedor Ovčinikov, ki je v ta posel vstopil zelo mlad. Foto: Dodo Pizza

Restavracija, kjer nihče ne skriva ničesar: picopeka lahko med pripravo pice gledate prek spletne kamere

Še ena posebnost Dodo Pizza je, da vodstvo podjetja vsakemu, ki bi ga to zanimalo, brez težav razkrije vse informacije o poslovanju verige picerij. Na uradni spletni strani je vsem na voljo pregled podatkov o tem, kakšne prihodke ima katera koli restavracija Dodo Pizza na svetu, na primer.

Podatki o dnevnih prihodkih za zdaj edine britanske restavracije Dodo Pizza. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

K čim večji preglednosti poslov že od samega začetka teži ustanovitelj Fedor Ovčinikov, ki je prepričan, da s takšnim pristopom Dodo Pizza utrjuje status zaupanja vredne blagovne znamke.

Odprtost ne velja le pri poslovnih številkah, temveč tudi pri najosnovnejši dejavnosti Dodo Pizza, se pravi pri peki pic. Ena od značilnosti naročanja pic prek spleta, ki je eno najmočnejših področij Dodo Pizza, je namreč, da lahko na spletni strani, kjer je oddal naročilo, kupec picopeka prek spletne kamere gleda med pripravo njegove pice. Kako je to videti, si lahko ogledate na slovenski spletni strani Dodo Pizza.

Fedor Ovčinikov, ustanovitelj podjetja Dodo Pizza. Foto: Dodo Pizza

Še dve zanimivosti o Dodo Pizza:



- Če si stranka zaželi dostavo na dom, se Dodo Pizza obvezuje, da bo pico dostavil v eni uri. Če se to ne bo zgodilo, bo stranka prejela kupon za brezplačno pico.



- Dodo Pizza trenutno išče 300 slovenskih prostovoljcev za preizkušanje pice s suho salamo. Prijavite se lahko tukaj.

