Picomat na Koroškem je postal prava atrakcija #video

Slovenj Gradec se je pred kratkim obogatil s pridobitvijo, s katero se lahko pohvalita tudi Dubaj in Dunaj. Na Koroškem je za pravo revolucijo poskrbel picomat, ki je postal pravi magnet za odrasle in mladino. Uporabniki morajo samo pritisniti na gumb in sveža pica je pripravljena v samo treh minutah.

Novinarka: Samanta Gomboc/Video: Planet TV

Picomat v Slovenj Gradcu pripravlja štiri vrste pic. Lačni uporabniki lahko izbirajo med margerito ali nadevi s šunko, salamo ali slanino, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Do slastne in sveže pečene pice v samo treh minutah

"V avtomatu so vse sestavine, ki so potrebne za pripravo pice. Sestavin je na voljo za približno sto pic, picomat pa pred vašimi očmi iz moke, suhega kvasa in vode začne mesiti testo," je novo koroško pridobitev opisal direktor Javnega zavoda za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Slabo tono težek avtomat pico zamesi, jo nadeva in speče v samo treh minutah. Še vročo jo položi na karton, pica pa potem lahko roma na mizo oziroma na krožnik.

Slovenjgraški picomat je med ljudmi prava atrakcija

Picomat pripravo pice povzdigne v pravo atrakcijo, so poročali v oddaji Dan. Odzivi ljudi so zanimivi, večina jih je presenečenih nad okusom pic, ki jih pripravlja picomat.

"V prvem tednu smo prodali več kot 250 pic, v dveh tednih pa več kot 500. To je res prava atrakcija v Slovenj Gradcu," je pojasnil Klugler.

Ne nazadnje gre za sveže pečeno pico, ki je po mnenju ljudi veliko boljša od zamrznjene, so še poročali v oddaji Dan.