O dogodku so bili na Policijski upravi (PU) Celje obveščeni v nedeljo okoli 18.30. "41-letni moški, ki je sicer tudi potapljač, je na bazen prišel z mladoletnim sinom in prijateljem. Po prvih podatkih naj bi sin opazil, da je z očetom, ki je plaval pod vodo, nekaj narobe, zato je skočil v vodo in mu poskušal pomagati," so za STA navedli na PU Celje.

Takoj je na pomoč priskočil prijatelj, s katerim so prišli na bazen. "Skupaj sta ga potegnila do roba bazena, kjer ga je reševalec oživljal do prihoda nujne medicinske pomoči," so zapisali pri PU Celje. V nedeljo v večernih urah so bili na policiji obveščeni, da je zdravstveno stanje moškega stabilno.

Danes dopoldne pa je 41-letni moški v bolnišnici umrl. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. "Po vseh zbranih obvestilih bomo z zadevo seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo. Ker je bil pri dogodku prisoten mladoletni otrok, bomo s primerom seznanili še pristojni center za socialno delo (CSD)," so še zapisali na PU Celje.