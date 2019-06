V Mariboru bodo zagnali stroj, ki se lahko meri z najmočnejšimi na svetu

Slovenija bo igrala pomembno vlogo v vzpostavitvi superračunalniškega omrežja Evropske unije. Eden od osmih tudi v svetovnem merilu izredno zmogljivih superračunalnikov, s katerimi bo Evropska unija raziskovala za napredek industrije in človeštva zelo pomembna področja, hkrati pa tudi lovila priključek z ZDA in Kitajsko, bo namreč deloval v Mariboru.

V Mariboru nastaja superračunalniški center, kjer bo v prihodnjih letih doma eden od pomembnih elementov superračunalniške infrastrukture EuroHPC.

Maribor je Evropska unija izbrala kot eno od osmih lokacij v evropski mreži superračunalnikov - druge so Finska (Kajaani), Luksemburg (Bissen), Španija (Barcelona), Portugalska (Minho), Italija (Bologna), Češka (Ostrava) in Bolgarija (Sofija).

Evropsko superračunalništvo bo podpiralo razvoj aplikacij na številnih področjih, od personalizirane medicine, bioinženiringa, napovedovanja vremena, boja proti podnebnim spremembam, odkrivanja novih materialov in zdravil do izkoriščanja nafte in plina, oblikovanja novih letal in avtomobilov ter pametnih mest. (Vir: STA) Foto: Pixabay

Superračunalniški centri bodo med drugim namenjeni izvajanju naprednih raziskav s področij medicine, materialov prihodnosti in klimatskih sprememb, so v petek sporočili z Akademske in raziskovalne mreže Slovenije Arnes.

Evropska unija se bo z osmimi superračunalniki poskusila približati tudi ZDA in Kitajski, ki sta na tem področju trenutno vodilni svetovni velesili.

Trije najmočnejši novi evropski superračunalniki se bodo glede na zmogljivost uvrstili celo med pet najhitrejših na svetu, so se v petek pohvalili na predstavništvu Evropske unije.

Najzmogljivejši superračunalnik na svetu, Summit podjetja IBM, deluje z računsko močjo okrog 200 petaflopov, kar je približno 40-krat hitreje od napovedanega mariborskega superračunalnika. Foto: Wikimedia Commons

Mariborski superračunalnik z imenom VEGA, poimenovan bo po slovenskem matematiku Juriju Vegi, bi medtem na svetovni lestvici najbolj zmogljivih računalnikov glede na svojo hitrost (računska moč okrog pet petaflopov) trenutno zasedel 35. mesto, so še pojasnili na Arnesu.

