Leta 2020 prihaja nov USB: kaj se spreminja?

Na tej fotografiji je na sredini izhod Thunderbolt 3, ki pa uporablja enak priključek, USB-C, ki ga bo v prihodnje tudi standard USB4. Ta bo za nameček polno združljiv tudi s Thunderboltom 3, ki ga za zdaj praviloma najdemo na napravah višjega cenovnega razreda. To je ena od prednosti, ki jih prinaša USB4 - standard Thunderbolt 3, ki je do zdaj veljal za bolj ekskluzivnega, bo na voljo vsem, le imeti bo treba dovolj kakovosten kabel.

Kaj je oziroma kaj bo USB4?

USB4 je prihajajoča naslednja generacija prepoznavnega standarda USB, ki omogoča komunikacijo in prenos podatkov med elektronskimi napravami. USB4 razvija iniciativa USB Implementers Forum (USB-IF), ki jo tvorijo nekatera največja tehnološka podjetja na svetu, med drugim Microsoft, Apple, Intel, Texas Instruments, HP.

Prihod USB4 je iniciativa USB-IF napovedala marca letos, 29. avgusta pa so izdali seznam tehničnih lastnosti in prvin nove tehnologije, ki velja za enega največjih korakov naprej v zgodovini razvoja standarda USB.

USB4 ne prihaja z novim priključkom, temveč bo temeljil na ovalnem priključku USB-C, ki se je na elektronskih napravah, na primer na pametnih telefonih, začel pojavljati okrog leta 2016.



Foto: USB Implementers Forum

USB4 bo združljiv tudi za nazaj do standarda USB 2.0, torej z napravami, ki imajo še starejši pravokoten priključek USB, saj tako narekujejo pravila USB-IF. A če jih bomo želeli vklopiti v izhod USB-C, bo treba kupiti pretvornik.

Kako (hitro) bo deloval USB4?

Prek USB4 oziroma najhitrejše od njegovih štirih različic bo podatke mogoče prenašati s teoretično najvišjo hitrostjo 40 gigabitov na sekundo.

To je dvakrat hitreje od danes aktualnega najnovejšega standarda USB 3.2 Gen 2x2 (o res kaotičnem dozdajšnjem poimenovanju standardov USB malce nižje), osemkrat hitreje od zadnje različice standarda USB s polno zaporedno številko (USB 3.0) in 83-krat hitreje od standarda USB 2.0.

Doseganje polnih hitrosti bo seveda pogojeno s tem, da jih bodo omogočale tudi naprave, ki jih bomo povezovali prek USB4. Predvsem pri prenosu podatkov na USB-ključe in zunanje diske hitrosti v praksi danes namreč pogosto še ne dosegajo niti zgornje meje standarda USB 3.0. Foto: Thinkstock

Hitrost do 40 gigabitov na sekundo bo mogoče doseči z ustreznimi (novimi in dragimi) kabli, uporabnikom pa bo med drugim omogočila, da bodo na računalnik priključili do dva zaslona s polno ločljivostjo 4K ali pa zmogljivejšo zunanjo grafično kartico, na primer.

Zakaj potrebujemo USB4?

Najočitnejša prednost, ki jo prinaša USB4, je podvojena hitrost glede na prejšnjo oziroma na danes aktualno generacijo USB, a to še zdaleč ni edini razlog za razvoj in promocijo novega standarda.

Ena najpomembnejših novosti je polna združljivost s standardom Thunderbolt 3. To je vmesnik za prenos podatkov in povezovanje elektronskih naprav, ki ga je razvilo tehnološko podjetje Intel.

Thunderbolt 3 že zdaj omogoča prenos podatkov s hitrostjo do 40 gigabitov na sekundo, a smo ga predvsem zato, ker so se morali proizvajalci z Intelom posebej dogovarjati za zakup licence za uporabo tehnologije, do zdaj našli predvsem na napravah višjega cenovnega razreda.

Z USB4 bo Thunderbolt 3 in z njim vse njegove prednosti postal univerzalni standard. Na fotografiji priključek USB-C, ki ga uporabljata tako Thunderbolt 3 kot prihajajoči USB4. Foto: Matic Tomšič

USB4 bo tudi nadgradil prvino, ki jo je uvedel njegov predhodnik USB 3.0, in sicer deljenje enega kabla USB za sočasna opravila, na primer hkratno polnjenje baterije telefona, pošiljanje podatkov in prenos videosignala.

Pri aktualnih generacijah USB se občasno namreč pojavi težava, in sicer je ali mogoče izvajati samo eno opravilo ali pa so hitrosti drugih zaradi prevladovanja enega močno zmanjšane. Pri USB4 bo ena stvar, na primer prenos videosignala, vselej zavzela točno toliko pasovne širine, kot je bo potrebovala, preostanek pa bo ostal na voljo.

Konec zmede z imeni



Uporabnikom še ni treba skrbeti, da bi morali kmalu prenehati uporabljati ključe USB s klasičnim pravokotnim priključkom. Proizvajalci bodo ustrezne izhode zanje v naprave zagotovo vgrajevali še nekaj časa, saj je posvajanje novih generacij standarda USB praviloma dolgotrajen postopek. Foto: Matic Tomšič

S prihodom USB4, ki je izgubil presledek med zaporedno številko in kratico USB, se končuje tudi kaos imen različic tehnološkega standarda, je pred kratkim potrdil eden od članov uprave združenja USB-IF.



Trenutno je namreč zelo težko ugotoviti, ali naprava podpira določen standard USB, saj lahko poimenovanje aktualnih različic marsikoga precej zmede. USB 3.2 Gen 2 × 2 ali nekoliko počasnejši USB 3.2 Gen 1 × 2? Morda naprava podpira še starejši USB 3.1 Gen 2?



Poimenovanje različic USB4 bo medtem malce preprostejše: še vedno si bo treba zapomniti štiri različice (Gen 2x1, Gen 2x2, Gen 3x1, Gen 3x2), ki označujejo različne hitrosti (od 10 do 40 gigabitov na sekundo), poslavljajo pa se decimalke. To pomeni, da USB 4.1 ne bo - naslednji bo USB5.

