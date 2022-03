Ukrajina svari: To se vam bo zgodilo, če nam ne pomagate #video

"Tudi mi smo mislili, da se nikoli ne bo zgodilo," je na družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik ukrajinskega odbora za zunanje zadeve Oleksandr Merežko in delil videoposnetek, ki prikazuje hipotetični letalski napad na Pariz. Gre za protivojno propagando in predvsem sporočilo zvezi Nato, da Ukrajina pri odvračanju ruskih napadov potrebuje še več pomoči.

Montaža resničnih posnetkov francoske prestolnice in posebnih učinkov med drugim prikazuje bombardiranje ulic v bližini Eifflovega stolpa in stanovanjskih sosesk pod gričem Montmartre, na vrhu katerega stoji slovita bazilika Sacré Cœur. Ob Seni, reki, ki teče skozi Pariz, tulijo sirene, ki oznanjajo letalski napad, v ozadju se sliši otroški jok.

Dramatičen videoposnetek sklenejo izjave ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da se bodo Ukrajinci borili do konca, vnovičen poziv zvezi Nato, naj zapre zračni prostor nad Ukrajino ali pa jim pošlje bojna letala, in svarilo: "Če pademo mi, padete tudi vi."

Videoposnetek prikazuje tudi letalski napad na Eifflov stolp. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Za zdaj sicer ni znano, kdo je avtor videoposnetka oziroma ali gre za propagandni izdelek, ki ga je naročila ukrajinska vlada, ali pa za delo nekoga tretjega, ki pa ga zaradi sporočila delijo tudi ukrajinski politiki.

Poveljstvo zveze Nato vztrajno zavrača zahteve Ukrajine po zaprtju zračnega prostora nad državo, češ da bi to skoraj zagotovo privedlo do neposredne konfrontacije Natovega in ruskega vojaškega letalstva in posledično najverjetneje tudi zaostritve razmer. Zveza Nato na čelu z ZDA se je tudi ohladila glede ideje, da bi prek Poljske Ukrajini dostavili vojaške lovce.