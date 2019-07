Turki iz Kalfata zatrjujejo, da je Boris Johnson – njihov!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prednikom Borisa Johnsona v anatolijski vasici Kalfat so dejali Sarıoğlangiller - sinovi svetlolascev.

Svoje trditve utemeljujejo z nagrobnimi spomeniki tamkajšnjega pokopališča, kjer imajo mnogi priimki koren besede sari, kar pomeni svetlopolti Turk.

"Sinovi svetlolascev"

Johnsonovi predniki naj bi lokalno klicali Sarıoğlangiller (sinovi svetlolascev) in ravno ta zapis je na nekaj tamkajšnjih nagrobnih spomenikih.

Nekje v drugi polovici 19. stoletja oziroma pred štirimi generacijami se je leta 1813 rojen uspešen trgovec Hadžiahmet Riza Efendi, ta naj bi bil Johnsonov prednik, preselil iz Kalfata v Carigrad, kjer se mu je rodil sin Ali Kemal, domnevni pradedek Borisa Johnsona.

Nekdanjemu ministru so želeli soditi za veleizdajo

Ali Kemal je bil novinar, diplomat in minister v vladi zadnjega sultana Damat Ferit Paše, še pojasnjujejo zagovorniki teorije, da predniki Borisa Johnsona izvirajo iz anatolijske vasi Kalfat.

Ker je bil nasprotnik turške vojne za neodvisnost, ki je potekala od leta 1919 do leta 1923, je večino življenje preživel v izgonu v Evropi – a so ga sredi vihre vojne leta 1922 ugrabili v Carigradu z namenom, da bi mu v Ankari sodili za izdajo. Toda na tej poti ga je vojska prestregla pri kraju Izmit in ga umorila.

Ali Kemal, pradedek novega britanskega premierja Borisa Johnsona (na sliki) je bil novinar, diplomat in minister v vladi zadnjega sultana Damat Ferit Paše Foto: Reuters

Borisov dedek je opustil priimek Kemal in prevzel babičin priimek Johnson

Med šolanjem v Evropi se je je Ali Kemal srečal z Winifred Brun, gospo angleškega in švicarskega porekla, s katero se je poročil leta 1903 v Londonu.

Šest let pozneje se jima rodil Osman Wilfred Kemal, domnevni dedek Borisa Johnsona, ki je pozneje prevzel babičin priimek – Johnson. Odraščal je v jugozahodni Angliji, kjer se mu je leta 1940 rodil si Stanley, oče Borisa Johnsona.

V Kalfatu računajo na Borisa in ga želijo obiskati med inauguracijo

Kalfačani so zelo ponosni na svojega "sina" ter upajo, da bodo lahko potovali na njegovo inauguracijo. To ni najbolj samoumevno, kajti turškim državljanom ni najbolj preprosto pridobiti vstopnih vizumov za Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

V anatolijski vasici prav tako pričakujejo, da jim bo, kot mu pravijo, njihov vplivni potomec pomagal pri reševanju težav v vasi njegovih prednikov.