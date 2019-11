To je resničen razlog, zakaj starši objavljajo fotografije svojih otrok #video

Sten Tikerpe, estonski vladni svetovalec na področju informacijskih rešitev, je na konferenci predstavil, kako digitalizacija deluje v njihovi državi.

"Ljudje pogosto rečejo, da naših rešitev v večjih državah ne bi mogli uvesti. A zdaj se celo Indija loteva digitalizacije. Težava je tudi strah pred neuspehom digitalnih projektov, ker lahko to povzroči nezadovoljstvo davkoplačevalcev, ki to plačajo. Če ti že spodleti, naj ti čim prej in čim ceneje. Tudi mi smo imeli spodrsljaje, a smo se iz njih veliko naučili," je poudaril.

Kot ključne uspehe svoje države je naštel preprosto spletno oddajo davčne napovedi, elektronske volitve, dodelitev posebne kode novorojenčkom, s katero bodo lahko v odrasli dobi opravljali javne storitve, in digitalno rezidenstvo, ki tudi tujcem omogoča uporabo široke palete informacijskih rešitev v Estoniji.

"Veliko se posvečamo tudi spremembam in dopolnitvam učnih programov vse od osnovnih šol do univerz, hkrati pa se poskušamo čim bolj mednarodno povezovati. Uvajamo tudi programe za prekvalifikacijo delovne sile na področjih, ki jih digitalizacija najbolj zaznamuje," je poudaril.

Pri komunikaciji na spletu se vračamo v preteklost

"Nove tehnologije ljudem močno pomagajo pri potovanjih, komunikaciji in na drugih področjih v vsakdanjem življenju, a na drugi strani ljudje zaradi slabih izkušenj odrivajo novosti. Če bi nekdo z Googlovimi očali prišel v našo kopalnico, bi ga zagotovo odgnali, da nas ne bi morda snemal," je dejal Christopher Coomes, ki pri Googlu skrbi za področje robotike in inovacij.

Kot eno izmed težav, ki zavira razvoj novih tehnologij, je izpostavil čezmerno skrb za varnost podatkov. Po njegovih besedah z uporabo novih tehnologij lahko postanejo širše dostopni določeni podatki, ki so popolnoma nezanimivi za kogarkoli, zato je skrb, da bi jih kdorkoli zlorabil, odveč.

Opozoril je še na zanimiv trend pri uporabi spletne komunikacije. "Ljudje bolj uporabljajo aplikacije za pošiljanje sporočil kot pa Facebook. V tem smislu se pravzaprav vračamo v preteklost," je dejal.

Otroci so pogosto sredstvo staršev za pritegovanje pozornosti. Foto: Thinkstock

"Če zbolimo za rakom, si želimo čim več podatkov o drugih pacientih"

Alejandro Plater, izvršni direktor družbe A1 Telekom Austria, je mnenja, da je delitev osebnih podatkov v osnovi lahko nekaj dobrega. "Če zbolimo za rakom, si na primer želimo čim več podatkov o ljudeh, ki so ga imeli, in o tem, kako je potekalo njihovo zdravljenje," je poudaril.

Pri vprašanju, v kolikšni meri lahko zaupamo delovanju novih tehnologij, je dejal, da smo ljudje v nasprotju z roboti pristranski v svojem delovanju. "Če bo tehnologija kdaj sprejemala odločitve namesto nas, se ne bo ozirala na naša čustva in mnenja, za katera se še sami pogosto ne zavedamo, kakšna so. Pogosto namreč govorimo popolnoma drugače, kot v resnici mislimo," je poudaril.

V zvezi z veliko močjo in posegi v zasebnost družbenih omrežij, kot je Facebook, je opozoril, da se odpirajo dileme, za katere človeštvo še ni našlo odgovora. Meni, da je utopično pričakovati, da bo ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, 35-letnik iz Silicijeve doline, rešil vprašanja, kot je vprašanje, koliko moči in svobode dati posamezniku, s katerim se človeštvo ukvarja že tisočletja. "Kdo lahko presoja, ali lahko nekdo drug javno objavi laž? In kdo lahko presoja, ali sploh gre za laž?" se je vprašal.

"Digitalna realnost - smo pred zaslonom ali pred ogledalom?" je bilo izhodišče pogovora na poslovnem dogodku Ameriške gospodarske zbornice Slovenije. Foto: STA

"Če nekaj objavimo na Facebooku, ima to lahko realne posledice"

"Svet se ne deli na realnega in virtualnega, ampak je svet samo en. Če nekaj objavimo na Facebooku, ima to lahko realne posledice. Ljudje ne znamo uporabljati novih tehnologij. Zanimivo je tudi, da je ljudem pri uporabi Skypa bolj pomembno, da vidijo samega sebe kot pa sogovornika. Kot da bi se nekoč s kom pogovarjali z ogledalom v roki," pa pravi Dan Podjed, etnolog in kulturni antropolog.

"Pametne naprave so pogosto tudi preveč zapletene za uporabo. Ljudje se namreč bojijo že pametnih telefonov. Pametne naprave naj bodo res pametne, sicer se mi počutimo neumno. Upam, da nas v tem smislu čaka dolgočasna prihodnost in da bodo nove tehnologije resnično podpirale naša življenja, ne pa ga motile," je poudaril in dodal:

"Ljudje radi opazujemo druge in radi smo opazovani. Sam družino skrivam. Imam tri otroke. Naj bo njihova lastna odločitev, kdaj bodo objavili svoje fotografije. Starši objavljajo svoje otroke, ker hočejo v bistvu sami biti videni. Na Facebooku največ všečkov dobijo spremembe profilnih fotografij in mačk. Pri prvem se zdi, da gre na Facebooku celo za pomembnejši dogodek, kot je poroka posameznika."

"Mark Zuckerberg je vladar sveta"

Podjeda na drugi strani bolj kot Platerja in Coomesa skrbijo spletna varnost in posegi v zasebnost: "Mark Zuckerberg je vladar sveta. Odloča o osnovnih človekovih pravicah. Gre za ključen trenutek v zgodovini, ko se odloča, ali se bomo ljudje odpovedali svoji zasebnosti ali ne. Sledilne naprave nosimo kar s sabo. To so mokre sanje tajnih političnih policij, kot sta bili Stasi in Udba."