Veste, kakšen digitalni odtis puščate?

Vsi smo že kdaj v življenju naredili kakšno neumnost

Svet že dolgo ni več sestavljen iz tukaj in zdaj ter tega, kar se dogaja na spletu, temveč se oba svetova močno prepleteta. Obraz, ki ga kažemo na spletnih platformah, je postal enako pomemben kot obraz, ki ga pokažemo na zaposlitvenem razgovoru. "Vsi smo že kdaj v življenju naredili kakšno neumnost in ljudje te neumnosti pozabijo oziroma jih celo spremenijo v zabavne legende. Računalnik pa pomni. Kar koli smo kadar koli ušpičili, lahko kadar koli kdor koli izbrska. In nikoli ne vemo, kje nas bo ujel neki dogodek izpred nekaj let. To je tisto, kar nas mora skrbeti," je povedal Sašo Kronegger, transakcijski analitik in specialni pedagog, ki bo o tem, kaj vse lahko Google izda o nas, predaval na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Ljubljani.

Algoritmi lahko izdajo celo informacije, ki jih želimo skriti

Pogosto se tudi ne zavedamo, kaj vse dovoljujemo sistemom, da algoritmi opravljajo za nas. Algoritem tako sam skombinira informacije in so vidne drugim, čeprav jih nismo želeli deliti z drugimi. "Na primer. Če zbolim in začnem nekaj iskati na spletu, lahko sistem sam od sebe kombinira podatke in začne našemu imenu pripisovati bolezen. Podobno občutljiva tema je lahko na primer tudi spolna usmerjenost. Ker prijatelji prihajajo iz določenega kroga ali organizacij, v katerih se ukvarjajo s spolno usmerjenostjo, začne sistem zaznavati te povezave, ko nas nekdo pogugla," še opozarja Sašo Kronegger.

Ob tako pomembni temi bomo na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Ljubljani odprli še številne druge aktualne teme. O vzrokih izgorevanja bo predavala dr. Andreja Pšeničny, o tem, kako otroka usmeriti na pravo karierno pot in v delu najti zadovoljstvo, bo predaval Marko Juhant, o skrivnostih uspešnih ljudi pa se bomo podučili na predavanju Saše Einsiedler. Prisluhnili bomo tudi mladima podjetnicama Karmen Meze in Neži Mlakar z zgodbo o znamki La Popsi.

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com veliko obiskovalcev naveže stike s predstavniki sodelujočih podjetij.

Več kot 70 razstavljavcev

Kot vsako leto bo Karierni sejem MojeDelo.com v Ljubljani ponudil tudi konkretne nove priložnosti za nov karierni korak. Navzočih bo več kot sedemdeset priznanih slovenskih in tujih razstavljavcev, med njimi tudi Petrol, NLB, Big Bang, Krka, Generali, GEN-I, Gorenje, Akrapovič, Lidl, Spar Slovenija, Pošta Slovenije, Merkur, Mercator, Atlantic Grupa, Goodyear in številni drugi. Na kariernem sejmu se jim boste lahko predstavili, spoznali člane njihove ekipe in pridobili informacije o novih priložnostih. Pripravite življenjepise, vizitke in vprašanja, pristopite do potencialnih delodajalcev in poslovnih partnerjev ter naredite korak naprej v svoji karieri.