Z zadnjo posodobitvijo operacijskega sistema iOS na različico 13.7 nekateri uporabniki zaznavajo težave pri delovanju aplikacije #OstaniZdrav na telefonih Apple, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Kot so še zapisali, se trenutno pogovarjajo z Applom in odpravljajo težave. Aplikacija na napravah z operacijskim sistemom Andorid deluje nemoteno, so še sporočili.

Aplikacija za Applove telefone je v spletni trgovini App Store na voljo od 1. septembra, za naprave s sistemom android pa od 17. avgusta. Pred dnevi je minister za javno upravo Boštjan Koritnik dejal, da si je aplikacijo naložilo 50 tisoč uporabnikov sistema android.

