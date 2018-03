Telekom Slovenije vzpostavil testno okolje za preizkus delovanja interneta stvari

Telekom Slovenije je v Ljubljani in Mariboru vzpostavil testni okolji, v katerih lahko zainteresirana podjetja, posamezni razvijalci in izobraževalne ustanove preizkusijo delovanje lastnih rešitev interneta stvari.

Prvi testni projekti rešitev interneta stvari na osnovi tehnologije Narrowband-IoT (NB-IoT) že potekajo, in sicer tudi v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Rešitev z nizkimi operativnimi stroški

Gre za omrežno tehnologijo z majhno močjo, ki uporablja obstoječo omrežno infrastrukturo ter predstavlja prebojno tehnologijo razvoja pametnih mest in pametnih tovarn, saj omogoča brezmejno povezljivost na tisoče naprav, pametnih senzorjev in merilnikov tako za poslovno kot zasebno rabo. Pri tem je tehnologija NB-IoT zaradi razširjenosti in vseprisotnosti matične tehnologije LTE rešitev z nizkimi operativnimi stroški, ki ne potrebuje dodatnih investicij v gradnjo omrežne infrastrukture.

"V Telekomu Slovenije želimo zagotoviti inovacijam prijazno okolje za razvoj storitev prihodnosti. V ta namen testiramo več brezžičnih tehnologij, s katerimi bomo lahko podprli razvoj novih poslovnih modelov, partnersko sodelovanje in celostne rešitve, ki jih prinaša internet stvari. V vzpostavljenem testnem okolju lahko razvijalci rešitve preizkusijo, tehnologija NB-IoT pa jim pri tem poleg povezljivosti in mobilnosti povezanih naprav zagotavlja tudi ustrezno kakovost. V prihodnje želimo tovrstna testiranja ponuditi tudi končnim uporabnikom, saj internet stvari prinaša spremembe na vseh področjih našega delovanja in vse bolj tudi bivanja," o pomenu vzpostavljenega testnega okolja in načrtih pravi Matjaž Pogačnik, direktor Dostopovnih omrežij v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije skupaj s partnerji sodeluje pri več razvojnih projektih s področja interneta stvari, kot so pametna mesta, e-mobilnost in e-zdravje. Tako s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani sodeluje pri razvoju rešitev za pametna mesta, pametne tovarne, e-mobilnost in e-zdravje, s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ter domačimi in tujimi industrijskimi partnerji pa pri razvoju nove tehnološke rešitve za pametna mesta in inteligentni dom.

"NB-IoT je prva izmed standardiziranih, globalno podprtih mobilnih tehnologij, ki je primarno namenjena povezovanju naprav in ne več ljudi ter tako postavlja temelje za razvoj inovativnih rešitev z visoko dodano vrednostjo," pojasnjuje Luka Mali, vodja laboratorija MakerLab na Fakulteti za elektrotehniko.

Množica rešitev za internet stvari

Rešitve, ki lahko uporabljajo tehnologijo IoT, so raznolike, in sicer od preprostih, kot je na primer odčitavanje števcev na daljavo, do kompleksnih, kot so pametna energetska omrežja, avtonomna vozila in pametna mesta.

Trenutno so rešitve interneta stvari najbolj aktualne na področjih transporta (spremljanje tovora, nadzor vozil, polnjenje električnih vozil itd.), zagotavljanja javnih storitev (pametna omrežja za oskrbo z vodo, plinom in elektriko), zaščite in varovanja (klici v sili, kritična komunikacija, alarmi in opozorila, nadzor ipd.) ter pametnih mest.

V prihodnje večji razmah interneta stvari pričakujejo na področju proizvodnje in prodaje ter finančnih (bančništvo, plačila, zavarovalništvo itd.), zdravstvenih (oskrba na daljavo, zdravnik na daljavo ipd.) in komunalnih storitev (odvoz odpadkov, reciklaža ipd.).