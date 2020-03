Tako bo Telekom Slovenije olajšal šolanje in delo na daljavo v času koronavirusa

Z namenom zagotovitve nemotenega poteka šolanja in dela na daljavo Telekom Slovenije svojim naročnikom mobilnih paketov podarja doslej porabljene količine prenosa podatkov in jih ponastavlja na prvi dan v mesecu.

Da bosta lahko šolanje in delo na daljavo v času razglašene epidemije potekala nemoteno, hkrati pa bo zagotovljeno tudi nemoteno obveščanje prebivalstva, bo Telekom Slovenije danes ponastavil količine prenosa podatkov vsem svojim naročnikom mobilnih paketov.

To pomeni, da bo naročnikom podaril doslej v tem mesecu porabljene količine prenosa podatkov in stanje vrnil na prvi dan v marcu. Primer: naročniku, ki ima v paketu 40 GB prenosa podatkov, do današnjega dne pa jih je porabil 15 GB, se bo porabljeni prenos izbrisal, tako da ima na današnji dan ponovno na voljo vseh 40 GB prenosa podatkov.

Gigabajte, ki jih ne potrebujete, lahko brezplačno tudi podarite

Ob tem Telekom Slovenije svojim naročnikom mobilnih paketov omogoča, da lahko gigabajte oziroma prenos podatkov, ki jih imajo vključene v svojem paketu, tudi delijo oziroma podarijo drugim uporabnikom. Edini pogoj pri tem je, da je prejemnik gigabajtov naročnik mobilnih storitev Telekoma Slovenije ali uporabnik predplačniških mobilnih storitev Mobi.

Naročniki gigabajte podarijo tako, da:

na številko 1918 pošljejo SMS s ključno besedo: DELIM količina podatkov ter navedejo številko uporabnika, ki bo gigabajte prejel (primer: DELIM 1GB 041700700),

s povratnim sporočilom delitev podatkov potrdijo: DELIM DA ter

s tem omogočijo, da lahko začne gigabajte uporabljati drug uporabnik.

Naročniki lahko drugemu uporabniku hkrati prenesejo 1 GB, 5 GB, 10 GB ali 20 GB, in sicer tudi večkrat v mesecu, če jim to dopušča stanje neporabljenega prenosa podatkov.

Prenos gigabajtov lahko naročniki uredijo tudi prek Mojega Telekoma. Gigabajte lahko drugemu uporabniku prenesejo naročniki, medtem ko lahko uporabniki Mobi gigabajte le prejemajo.

Foto: Getty Images

To so paketi, ki lahko podarjajo gigabajte:

Naj (A, B, C), Doma, Dostopni (A, B, C), Neodvisni (A in B), Platinum (A in B), Za dva, Vse dobro, Gluhi A, Modri, Modri Domači, Modri Net, Modri Plus, Modri Svet, Modri poslovni paket, Enostavni poslovni paket, Premium poslovni paket.

Naročniški paketi, ki lahko gigabajte prejmejo:

Naj (A, B, C), Doma, Dostopni (A, B, C, Start), Neodvisni (A in B), Platinum (A in B), Za dva, Vse dobro, Gluhi A, Paket SOS-plus, Osnovni paket, Enotni Paket, Družinski bonus, Modri, Modri Domači, Modri Net, Modri Plus, Modri Svet, Modri poslovni paket, Poslovni paket mobitel in internet, Enostavni poslovni paket, Premium poslovni paket.

