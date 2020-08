Število uporabnikov aplikacije #OstaniZdrav hitro raste

"Slovenke in Slovenci ponovno dokazujemo, da smo odgovorni in da skupaj zmoremo. Vsak prenos je doprinos v mozaik ustavljanja nenadzorovanega širjenja virusa," je hitro rastoče število prenosov, dan po izidu aplikacije je bilo namestitev namreč skoraj 13 tisoč manj, na Twitterju komentiral minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

📲 Aplikacijo #OstaniZdrav si je danes do 16:45 naložilo že 17.810 uporabnikov. Slovenke in Slovenci ponovno dokazujemo, da smo odgovorni in da #skupajzmoremo. Vsak prenos je doprinos v mozaik ustavljanja nenadzorovanega širjenja virusa 💪🏻 @vladaRS @mju_RS @NIJZ_pr https://t.co/ZLohFDhHVn — Boštjan Koritnik (@BostjanKoritnik) August 19, 2020

Uporaba aplikacije #OstaniZdrav je za zdaj povsem prostovoljna, a minister na tiskovni konferenci v torek ni opustil možnosti, da bi v Sloveniji, če se epidemiološka situacija zaostri, uvajali obvezno koronsko aplikacijo.

Aplikacija #OstaniZdrav zaradi hitro rastočega števila namestitev še vedno ostaja številka ena na lokaliziranem Googlovem servisu z aplikacijami za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. Različica za telefone iPhone bo uporabnikom medtem predvidoma na voljo konec meseca.

Slovenski digitalni guru: aplikacija je varna, prostora za izboljšave je še nekaj, namestiti jo mora več ljudi

Podrobno analizo aplikacije je v torek za spletni portal Marketing Magazin napisal Mak Kordić, 33-letni direktor ene od vodilnih slovenskih digitalnih agencij, s katerim smo se pogovarjali tudi na Siol.net.

Mak Kordić je ustanovitelj podjetja CNJ Digital. Gre za digitalno agencijo, ki je specializirana za izvajanje projektov na področju uporabniške izkušnje (UX) in uporabniških vmesnikov (UI). Foto: Osebni arhiv

Kordić meni, da je uporaba aplikacije preprosta in varna, a je izpostavil tehnične napake, ki se pojavljajo na določenih modelih pametnih telefonov in pri uporabnikih, ki ne živijo v Sloveniji. Podobno kot mi je opozoril tudi, da je aplikacija, če jo na servisu Google Play iščemo neposredno na pametnem telefonu, premalo opazna.

Kot so ugotavljali že v tujini, bi moralo aplikacijo namestiti precej več Slovencev kot do zdaj, je še omenil Kordić. Odstotek prebivalcev, ki so prenesli aplikacijo, se za njeno učinkovitost pri zajezitvi širjenja koronavirusa po različnih ocenah namreč giblje med 20 in 60.

Foto: Matic Tomšič

To v primeru Slovenije pomeni, da bi morali #OstaniZdrav namestiti najmanj 400 tisoč Slovencev oziroma dvajsetkrat toliko kot do danes. Nemčija, na primer, je spodnjo mejo (20 odstotkov) dosegla v malce več kot enem mesecu po izidu aplikacije.

Pomiritev za vse, ki jih skrbi zasebnost

Aplikacija #OstaniZdrav je, kar zadeva uporabnikove osebne podatke oziroma dostop do funkcij njegovega pametnega telefona, precej manj invazivna od mnogih bolj priljubljenih aplikacij, pa je na Twitterju opozoril dr. Žiga Turk.

Primerjava dovoljenj med #OstaniZdrav in Facebookom. Btw, Facebook tudi nima pravne podlage. pic.twitter.com/E7YDG5Rc0w — Žiga Turk (@ZigaTurk) August 18, 2020

Aplikacijo je primerjal s Facebookom, ki za normalno delovanje potrebuje številna dovoljenja za dostop do tako rekoč vseh elementov pametnega telefona, med drugim tudi do nekaterih najbolj občutljivih, kot so mikrofon, kamera in prostor za shranjevanje podatkov. "Facebook za to tudi nima pravne podlage," je opozoril Turk.

#OstaniZdrav sicer potrebuje dostop do antene GPS, a gre pri tem zgolj za sistemsko zahtevo programske infrastrukture, ki na pametnih telefonih omogoča delovanje aplikacij za sledenje okužbam z novim koronavirusom, ne pa dejansko sledenje lokaciji uporabnika. "Tako da kar brez panike," je še zapisal Turk.