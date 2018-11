Ste dobili zmečkan paket? Ta videoposnetek pokaže, zakaj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

AliExpress Czekasz na paczkę z AliExpress 😁 ❓ Właśnie szykują dla Ciebie 😜 Objavil/a Dotyczy Każdego dne Petek, 16. november 2018

Kot je razvidno z zgornjega videoposnetka - ta je po navedbah tistega, ki ga je naložil na splet, nastal enkrat med 11. in 15. novembrom -, v centru za razvrščanje pošiljk v kitajskem mestu Šenzen vlada kaos.

Eden od zaposlenih se sprehaja po nepregledni gori paketov, drug zaposleni jih medtem meče do njenega vznožja, kjer neumorno piska na desetine čitalnikov črtnih kod.

Če sliko ustavimo, je mogoče opaziti, da so v mnogo paketih tudi elektronske naprave, za katere frčanje po zraku ni najbolj blagodejno. Precej škatel med drugim nosi logotip podjetja JBL, ki proizvaja zvočnike, slušalke in sisteme za domači kino ter avtoakustiko. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Videoposnetek se je na spletni strani YouTube pojavil 15. novembra, a je tam zbral manj kot sto tisoč ogledov. Precej bolj uspešen je na Facebooku, kjer ga je v petek delil poljski profil Dotyczy Kaźdego. Ogledalo si ga je že več kot tri milijone uporabnikov, delilo in komentiralo pa ga je že več kot 30 tisoč ljudi. Med njimi je mogoče najti tudi precej Slovencev.

Čeprav ni nobenega dokaza, da je videoposnetek nastal v skladišču Aliexpressa, kot trdita profila, ki sta ga naložila na Facebook in YouTube, njegov pojav na spletu časovno res sovpada z veliko razprodajo z do 90-odstotnimi popusti, ki jo je Aliexpress organiziral za tako imenovani dan samskih, ki je obenem največji nakupovalni praznik na Kitajskem in eden največjih na svetu.

Peking, 14. november: fotografija prikazuje, koliko dela so imeli v dneh po prazniku samskih kitajski poštarji in dostavljavci. Prodajne številke za letos še niso znane, so pa kupci na lanski dan samskih samo na prodajnih platformah kitajskega veletrgovca Alibaba zapravili več kot 20 milijard evrov. Foto: Reuters

Zelo verjetno je, da je dogajanje v skladiščih in centrih za razvrščanje pošiljk Aliexpressa res videti podobno temu na zgornjem videoposnetku. Aliexpress je namreč del Taobaa, največje trgovske platforme na svetu, ki s prometom prekaša celo ameriški Amazon.

Taobao je medtem v lasti največjega svetovnega spletnega trgovca Alibabe, ki želi uporabnike spleta prepričati, da je dogajanje v skladiščih vseh njegovih prodajnih platform, ki mesečno razpošljejo milijarde paketov, videti tako:

Preberite tudi: