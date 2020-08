Štajerski "gamer", ki osvaja družbena omrežja

Video: Jack on the Box

Jaka Krčovnik, znan tudi pod vzdevkom "Jack on the Box" , je zanimiv, zgovoren najstnik in priljubljen vloger iz Maribora, ki živi novodobne tehnologije ter utrip vsakdana rad deli tudi z drugimi. Tudi svoje navdušenje nad igranjem računalniških iger. Mnogokrat se zgodi, da uporabniki varčujejo pri izbiri monitorja , kar je velika napaka, saj prav ta ne nazadnje določa končno uporabniško izkušnjo. Jaka je preveril, kako se monitorji serije LG Ultragear , konkretneje - model 27GL650F obnese v praksi.

Jaka Krčovnik ima na različnih družbenih omrežjih skupaj več deset tisoč naročnikov, sledilcev, od tega največ na spletni platformi YouTube. Številka vseskozi narašča.

"Na svojem gamerskem YouTube kanalu, ki ga imam od leta 2016 in kjer predstavljam svoje življenje, v katerem ne manjka naprednih izdelkov in norih idej, imam trenutno 27.300 naročnikov," pove. Njegovi videoposnetki dosegajo tudi več kot 160 tisoč ogledov.

Vlogati je začel čisto po naključju, ko sta s sošolcem, ki je pri njem počitnikoval, za šalo posnela kratki video in ga nato objavila na YouTubu. Odziv na video je bil izredno dober, prav tako pa so nad njim bili navdušeni v šoli, kar ga je navdihnilo za ponovno snemanje. Dodaten zagon mu je dajalo število ogledov njegovih videov, ki se je le večalo. V začetku lanskega leta se je odločil, da bo začel snemati redno, vsaj enkrat na teden.

Ideje za vloge črpa iz vsakdanjega življenja in pripetljajev, včasih pa dobi kakšno čisto mimogrede ... V takem primeru si jo zapiše kar na telefon. Svojim gledalcem želi predstaviti poglede na svet, jih zabavati, hkrati pa opozoriti na – po njegovem mnenju – pravo pot.

Foto: Osebni arhiv

S konzole na računalnik

Kot pravi, igre na konzolah igra, odkar ve zase. "Računalniške igre pa sem začel igrati zelo pozno, pravzaprav šele pred letom in pol, ko sem ugotovil, da zgolj Playstation več ne zadošča mojim potrebam," poudarja in razloži, od kod umetniško ime Jack on the Box: "Nanaša se na igračko - klovna, ki skoči iz škatle. Pri meni je ravno nasprotno. Odprt sem do gledalcev, vse jim povem, zato sem "on the box", in ne "in the box". Z imenom se nisem pretirano ukvarjal, saj si nisem mislil, da bom pritegnil toliko ljudi." Pa se je motil.

Pri igranju računalniških iger mu je najbolj všeč večja izbira najboljših iger, predvsem tistih, ki so njemu še posebno pisane na kožo. "Pri konzolah si omejen z močjo naprave in z določeno grafiko, pri dobrih gamerskih računalnikih pa je vse to na najvišji ravni," izpostavlja.

Najprej šola, nato igre!

Pri igranju iger ima šestnajstletnik iz Štajerske strogo pravilo. "Vedno ima prednost šola. Ko uredim vse za šolo, so na vrsti računalniške igre. Je pa tega precej več kot nekoč. Danes pravzaprav ne mine dan, ko ne bi vsaj dve uri igral iger, včasih tudi po več ur," omeni.

Za zdaj na celostno poslanstvo še vedno gleda kot na hobi. Trenutno se Jaka z vloganjem ne more preživljati, a je kljub njegovi mladosti na njegovem kanalu kar nekaj sponzorskih sodelovanj. Ponudbo zavrne, če gre za nekaj, kar bi njegovim gledalcem škodovalo. "A vendarle sem na račun igranja iger v kombinaciji z vloganjem oziroma streamanjem že nekaj zaslužil," priznava.

Foto: Osebni arhiv

Igrati z glavo in razmišljati tri korake vnaprej

Katere žanre iger pa ima najraje in kakšne so odlike dobrega "gamerja"? "Najraje imam battle royale, first person shooter, ko je dobra družba, pa tudi kakšne športne," odgovarja. In kakšni njegovi triki, nasveti za uspeh pri igranju iger? "Moja taktika je čim manj mirovanja in hitro napadanje, da se čim prej znebim nasprotnika. Treba je igrati z glavo, saj ti polno orožja ne pomaga nič, če nisi ob pravem času na pravem mestu. Dober gamer vztraja in se ne preda ob prvi oviri. Razmišlja tri korake vnaprej. Med igro nikoli ne "zadrema", saj je ves čas pri stvari," pove Jaka Krčovnik, ki se doslej še ni udeležil gaming tekmovanj, vendar pa se namerava kakšnega od njih v prihodnje udeležiti. Njegov največji vzornik na tem področju je Tfue, ki je eden izmed najboljših igralcev Fortnita.

Gaming - nezdrava navada: je res tako?

Gaming mnogi razumejo kot nezdravo, nesocialno navado. Pa je res tako? Kaj o tem meni sogovornik? "Kot pri vsaki stvari tudi pri gamingu ni dobro pretiravati. Poznamo primere, ko so strastni gamerji umrli zaradi dehidracije po večdnevnem igranju iger. To so ekstremni primeri. Dobri gamerji morajo biti bistrih misli, saj se morajo odločati bliskovito hitro, veliko morajo taktizirati, tako da gre pri tem za same pozitivne lastnosti. Gamerji, ki pa zaradi pretiravanja z igranjem iger zanemarijo svoje telo, lahko razlog za to sicer iščejo v gamingu, a jaz bi rekel, da so za to krivi kar oni sami," razmišlja mladi Mariborčan.

Kako pa ocenjuje priljubljenost gaminga, tekmovalnega in ljubiteljskega, ter streaminga pri nas v zadnjih letih v primerjavi z drugim državami?

Foto: Osebni arhiv

"Gaming pri nas je v zadnjih letih zelo napredoval. Poseben zagon so mu vsekakor dali streamerji, ki gaming sceno neprestano popularizirajo in s tem razvijajo neko novo sceno. Streaming je po mojem mnenju tako popularen, ker ljudje radi spremljajo, kako igrajo njihove priljubljene igre tisti, ki jih na gaming področju najbolj cenijo," razloži. Kdaj pa se je sam odločil za streamanje iger (prenašanje iger v živo op. p.)? "Za streamanje iger sem se odločil na prigovarjanje gledalcev mojih vlogov na YouTubu, to pa je bilo pred nekaj več kot letom dni," odgovori.

Pomen kakovostne opreme

Jaka Krčovnik se, jasno, zaveda pomena kakovostne opreme pri igranju računalniških iger. Tudi ko gre za izbiro monitorja. Kakšen pa je njegov nasvet za kakovosten monitor za igranje iger?

"Ne sme biti ne prevelik in ne premajhen, saj v monitor gledamo relativno od blizu. Meni najbolj ustreza 27-inčni. Ločljivost mora biti vsaj Full HD, najboljše pa je seveda kar 4K. Frekvenca osveževanja naj bo 144 Hz ali več," pove.

Po kakšnih parametrih se sam odloča za nakup? "Meni je ključni parameter frekvenca osveževanja, saj to pomeni, da bo slika tekoča. Seveda ob dovolj dobri ločljivosti. Velikost monitorja je še najmanj pomembna. Začetnik naj ima 24- do 27-inčnega s Full HD ločljivostjo in vsaj 144 Hz frekvenco osveževanja. Parametri pri naprednem gamerju pravzaprav večinoma niso kaj dosti drugačni, le da se pričakuje, da ima ločljivost zaslona 4K, pa tudi frekvenco tam do 200 Hz. Seveda obstaja še veliko drugih parametrov, a meni se ti trije zdijo najpomembnejši," meni sogovornik.

Monitorje UltraGear odlikujejo izjemna grafika, kakovostna slika, boljša, kot si jo sploh lahko predstavljate. Opremljeni so s široko paleto barv in izboljšano barvno reprodukcijo. Uporabniška izkušnja je zato veliko boljša, saj monitorji Ultragear virtualni svet oživijo z edinstvenimi barvami.

Monitorji UltraGear vnašajo življenje iluziji z zelo dinamičnimi kontrasti in že prej omenjeno široko paleto barv. Svetla in neprekosljivo realistična slika očara, realistična natančnost pa vas popelje v drug svet. V igranju iger pač odločajo detajli. Z brezhibnimi gibi in obdelavo slik boste dobili bitko za bitko, do končnega zmagoslavja.

Najnaprednejše modele UltraGear odlikujejo najbolj zmogljive tehnologije v ponudbi, kot je tehnologija Nano IPS, ki pokriva 98 odstotkov barvnega prostora DCI-P3. Ta zaslon pravilno reproducira tudi barve na 135 odstotkih barvnega prostora sRGB. Z vgrajeno tehnologijo AMD Radeon FreeSync 2 zagotavlja gladek prikaz slike brez trganja ali utripanja, nemoteno gibanje in hitro ter gladko obdelavo HDR-slike.

Za zmago v igri je brez dvoma ključna hitrost. Igralca in opreme. Z monitorji UltraGear postane hitrost vaše skrivno orožje, s katerim boste obvladali ključne trenutke v igri. Ko je zmaga odvisna od trenutnega odziva na položaj na zaslonu, vam visoka hitrost osveževanja zagotavlja takojšen odziv v katerihkoli razmerah. Visoka hitrost osveževanja (povišana hitrost) pomeni, da so predmeti na zaslonu izrisani bolj jasno, kar zagotavlja bolj gladko igralno izkušnjo in brezhibno tekoče premikanje.

In ko šteje vsaka milisekunda, ni prostora za napake. Zmanjšanje zamegljenosti gibanja z odzivom 1 ms omogoča igralcem natančnost, ki je potrebna za igranje na visoki ravni.

Več vidite, bolje igrate – je tako? Monitorje UltraGear odlikuje privlačen dizajn, zasnovan za navdušenje in osredotočenost, ki vplivata na splošno, boljšo igralsko izkušnjo. Monitorji UltraGear so zasnovani tako, da z razmerjem stranic 21 : 9, ukrivljenim zaslonom ter edinstvenim oblikovanjem skoraj brez robov navdušijo vse ljubitelje računalniških iger.

Zaslon z razmerjem 21 : 9 igram doda kinematografski pridih ter igralcem ponudi novo perspektivo njihovih najljubših iger. Širokozaslonsko razmerje modela omogoča pogled na podrobnosti, ki bi jih sicer lahko zamudili, izjemno ozki robovi pa omogočajo enostavnejše povezovanje monitorjev za še bolj prepričljivo izkušnjo. S prepričljivo in kristalno jasno sliko na 34-palčnem zaslonu UltraWide QHD, ki je med drugim prejel nagradi za oblikovanje 2018 red dot design award in 2018 iF design award, boste komaj ločili svet na zaslonu in svet okoli sebe.

Mehka osvetlitev dopolnjuje občutek igre in vam pomaga na poti do zmage. Osvetlitev Sphere Lighting je zasnovana za prepričljivo igralno izkušnjo in ponuja šest različnih barvnih osvetlitev na zadnji strani monitorja, ki jih lahko igralci prilagodijo svojemu razpoloženju. Ta učinek zmanjša utrujenost oči.