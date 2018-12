Spremembe so tu: pred televizorjem od zdaj drugače

Vstopite v prihodnost in se poglobite v čisto drugačen svet gledanja televizije. NEO omogoča, da boste svoje najljubše programe gledali, kadarkoli boste želeli, in kar je najboljše: prepoznal bo vaše želje ter vam priporočal programe in vsebine, ki so vam najbolj blizu. NEO bo postal vaš novi virtualni prijatelj, saj ga boste lahko upravljali glasovno.

Naše prve izkušnje s televizijo so bile črno-bele, daljinca ni bilo in za vsako spremembo kanala je bilo treba vstati z udobnega domačega kavča in se sprehoditi do televizorja. Danes, več kot 70 let pozneje, pa se je televizija popolnoma prilagodila našim življenjskim potrebam. Telekom Slovenije namreč predstavlja NEO – platformo, ki razmišlja namesto vas.

Kaj je NEO?

NEO je prihodnost, ki jo je Telekom Slovenije ujel že danes. Predstavlja nov način gledanja televizije, pri katerem nič več ne bo, kot je bilo do zdaj. Gledali boste namreč, kar boste želeli, takrat, ko boste želeli. To pomeni, da se bo televizija popolnoma prilagodila vašim željam, predvsem pa vašemu času, ki je danes ena najbolj dragocenih vrednot.

Preprost za uporabo in vsestransko popoln. NEO bo poenostavil, predvsem pa izboljšal vaš čas pred televizijo. Foto: Getty Images

NEO vam bo omogočil, da boste svoje najljubše televizijske programe, serije ali filme gledate kadarkoli, ne samo takrat, ko bodo na sporedu. S funkcijo ogled nazaj boste vedno v koraku s svojimi najljubšimi vsebinami, snemalnik pa vam bo omogočil, da boste svoje najljubše filme imeli vedno pri roki. To seveda še ni vse, NEO bo zelo hitro prepoznal vaše navade in vaše najljubše vsebine, zato vam bo olajšal iskanje vsebin tako, da vam bo ponudil prav tiste, ki so vam najbolj pri srcu.

Kaj vse zmore NEO?

Ena največjih sprememb je nedvomno preprost daljinec, s katerim boste brskali po vsebinah na televiziji. Prav brskanje po televiziji bo popolnoma drugačno: svoje vsebine boste lahko izbirali z glasovnim ukazom.

Kako deluje glasovni ukaz? Želeno vsebino preprosto poiščete prek glasovnega upravljanja. Na daljincu pritisnete gumb z mikrofonom, DRŽITE, rečete na primer Planet TV in šele nato spustite gumb. Na ta način lahko iščete tudi po naslovu serij ali filmov, poiskal pa vam bo tudi vašega najljubšega igralca.

Preprosto in hitro: prilagodite televizijo svojim željam in potrebam.

Ne veste, kaj bi gledali? NEO bo našel pravi odgovor: recite samo Dolgčas mi je.

Poleg prepoznavanja vaših glasovnih ukazov v slovenščini pa NEO zmore še veliko več. Opremljen je namreč z naprednimi funkcijami, ki bodo vaše gledanje televizije dvignile na čisto nove ravni:

#Nadaljujte ogled

Nič za to, če vas bo med gledanje vaše najljubše vsebine zmotil telefon ali nenapovedan obisk. Če ste uporabili Ogled nazaj in si vam oddaje ni uspelo ogledati do konca, boste lahko nadaljevali, kadarkoli boste želeli oziroma ko boste imeli znova čas za to. Ogled boste nadaljevali tam, kjer ste nazadnje prenehali. In to na katerekoli napravi.

#Moj izbor

Vsebine, ki si jih želite ogledati kasneje, shranite v Moj izbor. Tako jih boste naslednjič hitro znova našli.

#Ogled nazaj

Poiščite vsebine, ki ste jih zamudili - še hitreje in preprosteje! Na voljo vam bodo kar sedem dni.

#Verižno gledanje

Ste si ravno vzeli čas za pravi televizijski maraton? NEO vam bo omogočil prvovrstno filmsko uživanje. V videotekah vam bo namreč po koncu vsakega dela ponudi naslednji del, če je seveda na voljo.

#Snemanje

Imate ves teden neodložljive obveznosti, zaradi katerih vam ne bo uspelo gledati najljubše oddaje? Odhajate na dopust, kjer ne boste imeli časa za gledanje televizije? Ni panike. Nastavite si snemanje vsebin vnaprej in si jih oglejte, ko boste utegnili. V vaši shrambi vas bodo čakale kar 30 dni.

#Priporočamo

NEO bo vedno vedel, kaj imate radi. Ker upošteva, kakšne vsebine radi gledate, vam bo na ogled ponudil prav tiste, za katere bo presodil, da vam najbolj ustrezajo. V sistemu lahko tudi označimo, ali nam je vsebina všeč ali ne, kar bo NEO upošteval pri nadaljnjih priporočilih in jih še bolj prilagajal vsakemu uporabniku.

#Predvajajte na TV

Ste na mobitelu opazili vsebino, ki jo želite gledati? Z enim klikom preklopite na ogled vsebine na televizorju.

#Razvrstite TV-programe po svoje

NEO se vam prilagaja v vseh pogledih. Najljubše in najbolj gledane TV-programe si lahko namreč nastavite po želenem vrstnem redu.

NEO Na spletni strani NEO lahko naročite brezplačno kodo za 14-dnevni preizkus mobilnega in spletnega dela platforme NEO. Kako do novega NEO Smartboxa? Pošljite povpraševanje za NEO Smartbox ali pokličite na brezplačno številko 080 8000. Platforma NEO, ki je v celoti sad znanja in razvoja Telekoma Slovenije, je že v svojem razvojnem obdobju prejela štiri mednarodna priznanja. Preprosto povejte, kaj želite gledati, in uživajte v izbrani TV-vsebini v trenutku.