Sorosevo javno pismo: Odstopita!

George Soros (na sliki) je v kratkem, a odločnem javnem pismu ponovno poudaril svojo kritiko Facebooka in njegovega vodstva. Foto: Reuters

George Soros, ki ne skriva svojega nasprotovanja Facebooku zaradi prevelikega vpliva, ki ga ta ima v družbi, je pozval vodilna v Facebooku, Marka Zuckerberga in Sheryl Sandberg, k odstopu.

Milijarder, naložbenik in podpornik ameriških demokratov George Soros je v svojem kratkem pismu, ki ga je naslovil časniku Financial Times, zahteval odstop prvega moža Facebooka Marka Zuckerberga in njegove desne roke (COO) Sheryl Sandberg.

Soros meni, da odločitev Facebooka, s katero podjetje zavrača odstranitev političnih oglasov, pomaga ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu na njegovi poti do ponovne izvolitve.

Mark Zuckerberg (na sliki) in Facebook, katerega prvi mož je ravno on, imata prevelik vpliv na družbo, vztrajno opozarja George Soros. Foto: Reuters

Kdo bi se moral prilagoditi komu

Sorosevo pismo prihaja v obdobju, ko si Zuckerberg na svoji evropski turneji prizadeva za drugačno regulacijo škodljivih vsebin na internetnih platformah od tiste, ki zavezuje medije in telekomunikacijske operaterje.

Toda Evropska komisija nad Zuckerbergovimi predlogi nikakor ni navdušena. Še najbolj jasno je to sporočil komisar Thierry Breton, ki je dejal, da ni naloga Evropske unije "prilagoditi se temu podjetju, temveč je naloga tega podjetja prilagoditi se nam".

Evropski komisar Thierry Breton (na sliki) je prvemu možu Facebooka jasno povedal, kdo se mora prilagajati komu. Foto: Reuters

Zuckerberg "prikriva dejstva"

"Videti je, da gospod Zuckerberg sodeluje v svojevrstnem dogovoru vzajemne pomoči z Donaldom Trumpom, kar mu bo pomagalo do ponovne izvolitve," je med drugim zapisal Soros, ki je prepričan, da Facebooku ne bi bilo treba čakati na vladno regulacijo za prepoved političnega oglaševanja.

Soros je tudi prepričan, da v svojih prizadevanjih Zuckerberg "prikriva dejstva", je med drugim poročal britanski medij BBC.

Soros verjame, da Facebookova politika političnega oglaševanja neposredno pomaga ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu (na sliki) na njegovi poti do ponovne izvolitve. Foto: Reuters

Ljubezen je vzajemna

Svojega nasprotovanja Facebooku Soros ne skriva in ga izraža zelo glasno in pogosto.

Toda "ljubezen" je vzajemna – Facebook je novembra 2018 priznal, da so najeli medijsko agencijo Definers (zdaj z novim imenom) za kampanjo proti Sorosu. Predvsem raziskujejo Sorosevo povezavo s kampanjo Freedom from Facebook, ki zagovarja popolno ukinitev Facebooka.

Mark Zuckerberg se je nedavno srečal tudi z evropsko komisarko za digitalnost Margrethe Vestager. Foto: Reuters

Štiri Zuckerbergove temeljne dileme

Zuckerberg je svoje predloge utemeljil na štirih temeljnih vprašanjih: kako regulacija vsebin lahko zajezi sovražni govor in ob tem ohrani svobodo govora, kako bo regulacija povečala odgovornost, ali bo regulacija opredelila, kaj so škodljive vsebine, ki bi morale biti prepovedane na internetnih platformah, ter ali bo regulacija zahtevala, da internetna podjetja dosežejo merljive cilje.

Na varnostni konferenci v Münchnu je Zuckerberg o tem govoril tudi z evropsko komisarko za digitalnost Margrethe Vestager, ki naj bi še ta teden predstavila načrte, kako se bo Evropska unija lotila tekme z ZDA in Kitajsko na področju umetne inteligence in pripadajočih tehnologij.