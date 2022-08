Šok za največjega proticepilca na svetu

V podjetju Meta so kot glavni razlog za blokado Children's Health Defense na družbenih omrežjih navedli širjenje dezinformacij, povezanih s cepljenjem in drugimi ukrepi proti širjenju bolezni covid-19. CHD je nenehno kršil pravila Facebooka in Instagrama o deljenju lažnih informacij, zato so bili primorani ukrepati, so sporočili iz podjetja Meta.

Children's Health Defense Force je upravljavca največjega družbenega omrežja na svetu medtem obtožil cenzure in v izjavi za medije izrazil šok nad ugotovitvijo, ker naj bi bili njihovi profili odstranjeni brez predhodnega opozorila.

Ostali so brez tako rekoč vseh največjih megafonov

Gre za hud udarec organizaciji, katere ustanovitelja Roberta F. Kennedyja mlajšega, nekdanjega okoljevarstvenega odvetnika, ki je svojo kariero pred skoraj dvema desetletjema posvetil sejanju dvomov v učinkovitost cepljenja, je ameriški Center za boj proti digitalnemu sovraštvu lani uvrstil med osebe, ki zaradi razpihovanja dezinformacij ogrožajo prizadevanja za končanje epidemije bolezni covid-19.

Children's Health Defense je imel na spletu namreč daleč največjo skupnost med vsemi organizacijami in združenji, ki nasprotujejo cepljenju proti nalezljivim boleznim. Na vseh profilih skupaj so dosegali blizu milijon sledilcev. Njihove vsebine s proticepilsko propagando so v zadnjih letih na spletu sicer dosegle več desetkrat toliko uporabnikov.

Organizacija ob tem, da nima več ogromnega dosega na Facebook in Instagramu, sicer že nekaj časa nima tudi dostopa do YouTuba. Še vedno so sicer aktivni na Twitterju, kjer imajo okrog 127.000 sledilcev, bolj obrobno prisotnost pa imajo tudi na nekaterih drugih platformah.

Na spletu je sicer mogoče najti tudi kritike s strani tistih, ki vseeno podpirajo odločitev družbe Meta, da odstrani profile organizacije Children's Health Defence. Podjetju namreč očitajo, da je to potezo storilo prepozno, saj naj bi bila škoda že povzročena. "Zaklenili so vrata skednja po tem, ko je konj že pobegnil," se je pridušal eden od uporabnikov foruma Reddita.

Od Kennedyjevih prizadevanj za zmanjšanje zaupanja javnosti v katero koli cepljenje se distancirajo tudi njegovi najožji družinski člani, ki menijo, da je "popolnoma zabluzil", je lani poročal ameriški medij The New York Times. Foto: Reuters

Robert F. Kennedy mlajši si na čelu organizacije Children's Health Defense med drugim sicer pripisuje zasluge, da novopečeni starši zaradi njihovega nasprotovanja cepljenju proti bolezni covid-19 vedno manj zaupajo tudi rednim programom cepljenja proti nalezljivim boleznim za otroke in da posledično tudi manj zaupajo zdravnikov. To organizacija praznuje v času, ko so v ZDA in Veliki Britaniji ponovno potrdili primer okužbe z otroško paralizo (oziroma vzorce našli v odpadnih vodah), zelo nevarno otroško bolezen, ki je zaradi cepljenja veljala za izkoreninjeno tako rekoč po vsem svetu z izjemo peščice držav.



Kennedy se je lani decembra sicer znašel na tnalu, ker se je izkazalo, da o cepljenju sicer ne posluša relevantnih strokovnjakov oziroma splošnega znanstvenega konsenza, upošteva pa svojo ženo, igralko Cheryl Hines. Ta je namreč zahtevala, da so morali biti vsi gostje, ki so se udeležili zabave na njunem domu, cepljeni proti bolezni covid-19.