Sodišče EU zadalo udarec Facebooku glede sovražnega govora

Sodišče s sedežem v Luksemburgu je odločilo, da ne nasprotuje temu, da sodišča odredijo "odstranitev informacij ali blokado dostopa po vsem svetu".

Zmaga za Unijo

Odločitev je zmaga za EU, ki si prizadeva, da bi ameriški tehnološki velikani spoštovali ostrejša pravila glede sovražnega govora in žaljive vsebine, ki veljajo v Evropi.

Foto: Reuters Primer izhaja iz Avstrije, kjer je političarka Zelenih Eva Glawischnig po sodni poti zahtevala odstranitev objav na Facebooku, ki so bile žaljive in so jih lahko videli uporabniki tega družbenega omrežja po vsem svetu. Avstrijsko sodišče je za mnenje zaprosilo Sodišče EU, katerega sodba je zdaj referenčna za vso Evropo.

Zeleni so poleg tega od Facebooka zahtevali, naj jim posreduje informacije, s pomočjo katerih bi lahko ugotovili identiteto ljudi za lažnimi računi, ki so objavljali najbolj žaljive komentarje.

Tožba je zadevala komentarje z enega od teh lažnih računov, ki je Evo Glawischnig označil za podkupljeno osebo in ga Facebook ni hotel izbrisati.

Facebook in podobna družbena omrežja, kot je Twitter, bodo morali glede na odločitev Sodišča EU v prihodnje prevzeti večjo odgovornost, kar zadeva nadzor ter odstranjevanje žaljivih in sovražnih vsebin.

Spletni velikani, med katerimi je tudi Googlova platforma za videovsebine YouTube, so se sicer dogovorili, da bodo prostovoljno odstranjevali sovražne ali nevarne vsebine, tudi tiste, povezane s terorizmom, v roku 24 ur.