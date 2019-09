Smrt Steva Jobsa je morda preprečila največji posel vseh časov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bob Iger (levo) in Steve Jobs (desno) 12. septembra 2006 na dogodku, med katerim je Apple predstavil nov predvajalnik glasbe iPod in ponudbo Disneyjevih filmov na Applovi platformi za digitalno distribucijo vsebin iTunes.

Bob Iger (levo) in Steve Jobs (desno) 12. septembra 2006 na dogodku, med katerim je Apple predstavil nov predvajalnik glasbe iPod in ponudbo Disneyjevih filmov na Applovi platformi za digitalno distribucijo vsebin iTunes. Foto: Reuters

Bob Iger, dolgoletni direktor medijske multinacionalke The Walt Disney Company, bo 1. oktobra izdal svojo avtobiografijo. V njej Iger med drugim opisuje svoj tako poslovni kot osebni odnos z velikim prijateljem Stevom Jobsom, ustanoviteljem tehnološkega podjetja Apple in filmskega studia Pixar, ki je umrl 5. oktobra 2011. Iger verjame, da bi z Jobsom, če bi bil danes še živ, dosegla dogovor o izpeljavi morda celo največjega posla v zgodovini - združitvi Appla in Disneyja v eno megakorporacijo.