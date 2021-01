Slovenska pravnika proti korporaciji, ki si je premislila čez noč

eToro, mednarodna platforma, ki omogoča trgovanje z vrednostnimi papirji in kriptovalutami, je v soboto zjutraj nekaterim uporabnikom v Evropi zaprl odprte trgovalne pozicije. Obvestilo, da se bo to zgodilo, če ne ukrepajo, so prejeli le nekaj ur prej, nekateri dobesedno med spanjem. Oškodovani vlagatelji zdaj zahtevajo vračilo denarja, pri tem pa jim bosta pomagala pravnika Slavko Vesenjak in Jurij Toplak.

Uporabniki platforme eToro v Evropi lahko ob delnicah in kriptovalutah trgujejo tudi s tako imenovanimi pogodbami za razliko (CFD), špekulativnimi finančnimi instrumenti, ki ob razmeroma nizkem vložku omogočajo tudi zelo visoke donose, a pri njih obstaja tudi veliko tveganje za izgubo kapitala.

Evropski vlagatelji so v petek zvečer prejeli e-poštno sporočilo, v katerem jih je eToro opozoril, da bo vsem, ki trgujejo s pogodbami za razliko za kriptovalute, še isti večer zaprl odprte trgovalne pozicije. Temu bi se lahko izognili le v primeru, če bi maržo (kritje) za zadržanje pozicije povečali na sto odstotkov.

eToro ob CFD (na fotografiji) omogoča trgovanje z delnicami, investicijskimi skladi, kriptovalutami, surovinami in valutami. Foto: Matic Tomšič

Le nekaj ur pozneje je eToro zaprl vse pozicije, tudi tiste, pri katerih so vlagatelji storili vse, da bi ostale odprte. Nekateri so za zaprtje pozicij, ki so jih stale ali občutnih dobičkov ali pa davčnih ugodnosti, presenečeni izvedeli šele naslednje jutro, saj so e-pošto z opozorilom platforme eToro prejeli šele sredi noči.

Thanks for closing all crypto leverage positions on Sat Morning with one email notification that came thru at 2:30am on Sat morning. This creates a big tax issue, which could have been manages with a little notice.

Very unprofessional, I will now find a new trading platform — PhillGallagher (@PhillGallagher) January 9, 2021

Na pomoč oškodovancem znana slovenska pravnika

Eden od zastopnikov oškodovanih strank platforme eToro je slovenski odvetnik Slavko Vesenjak. "eToro je prekršil pogodbe s strankami," je dejal za medij Coindesk in opisal šok, ki so ga doživeli nekateri vlagatelji. Določeni uporabniki v različnih časovnih pasovnih namreč sploh niso mogli ukrepati, saj so obvestilo eTora prejeli dobesedno sredi noči. "Prebudili so se in videli, da so se njihove pozicije ponoči zaprle," je dejal Vesenjak.

Jurij Toplak meni, da je eToro oškodovanim uporabnikom prekinil pogodbe, ker se je ustrašil prevelikih izgub. Te bi utrpel, če bi cene kriptovalut še naprej močno naraščale. Foto: Mediaspeed

Ostro je nastopil tudi slovenski profesor prava Jurij Toplak (fotografija zgoraj), ki je podobno kot Vesenjak na misiji, da oškodovanim uporabnikom eTora povrne izgubljeni denar. Za Coindesk je pojasnil, da jim ga bo vrnil ali eToro ali pa Ciper, kjer ima eToro svoj evropski sedež.

Napovedal je še, da bodo z oškodovanimi strankami na ciprsko komisijo za vrednostne papirje in borzo vložili zahtevo, naj se eToru odvzame licenca za ponujanje posredniških storitev.

eToro se je najverjetneje ustrašil velikih izgub

eToro je bil leta 2007 ustanovljen v Izraelu, danes pa ima podružnice po vsem svetu, trgovanje pa omogoča v najmanj 140 državah sveta. eToro se po napovedih poznavalcev pripravlja tudi na skorajšnji IPO, prvo javno ponudbo delnic, ki naj bi jo še letos izvedel na newyorški borzi. Pri eToru upajo, da bi lahko s prodajo delnic iztržili kar pet milijard dolarjev. Podjetje je bilo pred dvema letoma in pol sicer ocenjeno "zgolj" na 800 milijonov dolarjev. | Foto: Marco Verch Professional Photographer / Flickr (Licenca CC 2.0)

V podjetju eToro so odločitev o zaprtju pozicij utemeljili s pojasnilom, da je šlo za interno odločitev za zmanjšanje tveganja. Tveganja za eToro, jasno - cene kriptovalut so v zadnjih dneh eksplozivno naraščale in če bi se takšen trend nadaljeval, bi moral eToro uporabnikom morda izplačati astronomske zneske.

O tem je prepričan tudi Jurij Toplak, ki je za Coindesk dejal, da so pri eToru ob tem, ko so se cene kriptovalut dvigovale v nebo, ugotovili, da toliko denarja strankam ne bodo mogli izplačati, zato so preprosto preklicali pogodbe.

Bitcoin je strmoglavil



Nekateri vlagatelji v bitcoin in večino drugih najbolj prepoznavnih kriptovalut danes zagotovo niso dobre volje. Foto: Unsplash

Bitcoin je v zadnjih 24 urah izgubil skoraj 20 odstotkov vrednosti oziroma se skrčil za skoraj šest tisoč evrov, njegova cena trenutno znaša dobrih 26 tisoč evrov. Od 20- do skoraj 30-odstotne padce so v istem časovnem obdobju doživele tudi kriptovalute ether (25 odstotkov), litecoin (27 odstotkov), cardano (20 odstotkov), ripple (19 odstotkov).



Šlo je najverjetneje sicer za tako imenovano korekcijo trga, ki so jo analitiki in veteranski vlagatelji pričakovali in jo v zadnjih dneh tudi napovedovali.

