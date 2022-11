Slovenija ima potencial, toda …

Diplome petim letošnjim slovenskim laureatom programa Seeds for the Future je podelil izvršni direktor družbe Huawei Technologies Slovenija Walter Zhang.

Foto: Ana Kovač

Samo celovita obravnava mladih nadarjenih, ki se začne že v osnovni šoli in končuje pri tesnem sodelovanju akademskega okolja z gospodarstvom, bo Sloveniji lahko zagotovila zadostno število strokovnjakov informacijske in komunikacijske tehnologije, ki jih potrebuje za spoprijemanje z izzivi današnjega časa.

Slovenija je po ugotovitvah evropskega indeksa digitalne ekonomije in družbe DESI na 11. mestu. Nad evropskim povprečjem smo po dosegu širokopasovnega dostopa in obsegu uporabe elektronskih storitev e-uprave.

Pod povprečjem, natančneje na 17. mestu, pa smo po dostopnosti primernih kadrov. Kaj bi lahko naredili več, da bi se lahko premaknili višje na tej lestvici?

Čampelj: To, kar imamo zdaj, je premalo

Nosilci takšnega napredka so zagotovo talenti ali, kot jim v domačem jeziku raje rečemo, nadarjeni. "Pomembno je najti vse nadarjene, zato je treba prenoviti sistem nadarjenih učencev, kajti to, kar imamo zdaj, je premalo," je sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Borut Čampelj povedal na okrogli mizi ob koncu letošnjega slovenskega dela programa Seeds for the Future (semena za prihodnost), s katerim družba Huawei spodbuja nadarjene študente in jim med drugim omogoča, da se v realnem okolju preizkusijo v praktičnih nalogah in svoje znanje tako še nadgradijo.

Foto: Ana Kovač

Čampelj je ob tem še poudaril, da je zelo pomembno vsem nadarjenim zagotoviti enake možnosti za nadaljnjo rast in razvoj – ne sme se zgoditi, da bi kdo zaradi slabšega finančnega ozadja ostal prikrajšan za možnost krepitve in izražanja svoje nadarjenosti.

Blaznikova: Ne moremo si privoščiti, da bi kogarkoli pustili zadaj

Več kot 170 držav sveta, med njimi tudi Slovenija, je opredelilo svoje digitalne strategije, kjer so človeški viri zelo pomemben dejavnik, pravzaprav temelj. "Vsi se zavedamo potrebe po znanjih, v Sloveniji nas je premalo in si zato ne moremo privoščiti, da bi kogarkoli pustili zadaj," je na omenjenem dogodku posvarila vodja Sektorja za pospeševanje digitalne preobrazbe Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo dr. Polonca Blaznik.

Foto: Ana Kovač

A prostora za optimizem je vendarle dovolj: "Slovenija ima potencial, a nam nekaj malega še manjka, da bi ga v celoti uporabili."

Šutanovac: Premalo vlagamo v kadre in to ni dobro

"Za Slovenijo je pomembno, da še naprej gradi družbo znanj," ji je pritrdil direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije mag. Nenad Šutanovac. Opozarja, da ustvarjalnost upada zaradi premalo vlaganja v kadre in da to ni dobro.

A pomanjkanje ustvarjalnosti ni edini izziv: po njegovih ocenah ta trenutek v Sloveniji manjka najmanj tri tisoč primerno usposobljenih kadrov informacijske in komunikacijske tehnologije. "Ravno zato v marsikaterem slovenskem podjetju zamujajo z digitalno preobrazbo."

Foto: Ana Kovač

Kos: Motivirati bistveno več deklet in mladih

Kako pomembno je sprotno usposabljanje ter povezovanje akademskega okolja z industrijo, je nazorno pojasnil predstojnik Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Andrej Kos. "Razvoj tehnologij je tako hiter, da že po treh ali petih letih ni več mogoče pokrivati vsega."

Foto: Ana Kovač

Tovrstno povezovanje pa je po njegovih besedah pomembno tudi zato, ker zaradi obilice različnih in pogosto nepovezanih tehnoloških rešitev za iste namene in naloge akademsko okolje preprosto ne more predvideti vsega, kar bo mlade strokovnjake čakalo po koncu njihovega visokošolskega usposabljanja.

Na vprašanje, kaj bi morali storiti, da bomo dobili zanesljivejši dotok primernih kadrov informacijske in komunikacijske tehnologije, je jasno odgovoril: "Za tehnične poklice velja motivirati bistveno več deklet in mladih, podjetja pa naj jasno povedo, kakšna znanja oziroma kadre potrebujejo."

V Sloveniji letos tretjič

Okrogla miza je potekala ob sklepnem dejanju programa za razvoj mladih tehnoloških talentov Seeds for the Future, ki ga tehnološka družba Huawei po vsem svetu izvaja od leta 2008, v Sloveniji letos tretjič. Letos se ga je udeležilo pet nadarjenih študentov, natančneje ena študentka, ki je slovensko ekipo tudi vodila v globalnem skupinskem projektu Tech4Good, in štirje študentje.

Foto: Ana Kovač

Peterica se je v programu usposabljala na področjih tehnologije 5G, umetne inteligence, kibernetske varnosti ter metaverzuma, v okviru programa pa spoznavajo tudi teorije vodenja in kitajsko kulturo ter imajo priložnost mreženja s kolegi iz 140 držav, kjer ta program deluje.

Zhang: Ključno je razumevanje digitalne infrastrukture, različnih kultur in tehnologije

"Svet je digitaliziran in globalno povezan bolj kot kadarkoli prej," je ob koncu letošnjega programa v Sloveniji povedal izvršni direktor družbe Huawei Technologies Slovenija Walter Zhang. "Za prihajajoče generacije inovatorjev sta ključna razumevanje digitalne infrastrukture, ki nas povezuje, in razumevanje različnih kultur ter tehnologij. Voditelji prihodnosti bodo morali biti digitalno rojeni in kreativni, z dobrim razumevanjem sveta okoli sebe – prepričan sem, da so nekateri danes tu med nami."