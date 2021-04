Slovenia.txt: skrb vzbujajoč seznam, na katerem je vsak deveti Slovenec

Facebook se glede novega škandala, ki se nanaša na več kot pol milijarde uporabnikov z vsega sveta − 533 milijonov, če smo natančni − zagovarja, da gre za stare podatke iz leta 2019, ki jih je neznanim hekerjem uspelo ukrasti zaradi varnostne luknje, ki pa so jo pri Facebooku takrat hitro odpravili.

Facebook (na fotografiji njegov ustanovitelj Mark Zuckerberg) v zadnjih letih stopa iz afere v afero. Največje družbeno omrežje je bilo ob več pobegih podatkov o milijonih ljudi med drugim vpleteno v prirejanje javnega mnenja, vplivanje na volitve, dezinformiranje o epidemiji bolezni covid-19, ustvarjanje političnih razkolov in še bi lahko naštevali. Foto: Reuters

Drži sicer, da gre za osebne podatke, ki so bili z družbenega omrežja ukradeni že leta 2019, toda za veliko večino uporabnikov bi bilo vseeno, če bi se hekerski vdor zgodil včeraj. Mnogi od leta 2019 namreč niso menjali svojih e-poštnih naslovov in telefonskih številk, dveh najpomembnejših kategorij ukradenih osebnih podatkov.

Razlog, da je velik hekerski vdor iz leta 2019 ponovno odmevna zgodba, je dejstvo, da so podatki o milijonih uporabnikov tokrat javno objavljeni na spletu. Leta 2019 so jih hekerji po delčkih namreč prodajali po zasoljenih cenah: za različno velike zbirke je bilo treba plačati tudi več kot 20 tisoč evrov.

Zakaj bi kdo hotel kupiti na prvi pogled precej osnovne podatke o uporabnikih Facebooka, ki zajemajo imena in priimke, rojstne datume, lokacije ter pri nekaterih tudi e-poštne naslove in telefonske številke, je jasno. Gre za potencialne ključe, ki vrata odpirajo vdorom v uporabniške račune in goljufijam.

Med 533 milijoni uporabnikov, katerih podatki so se znašli v hekerski malhi, je tudi 230 tisoč slovenskih, kar predstavlja malce manj kot četrtino vseh Slovencev na Facebooku v letu 2019 (milijon) oziroma približno vsakega devetega Slovenca (država je imela leta 2019 2,081 milijona prebivalcev).

Na seznamu Slovenia.txt so tudi osebni podatki nekaterih slovenskih politikov. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pregled okrog dvajset megabajtov velike besedilne datoteke z imenom Slovenia.txt, v kateri so zbrani podatki prizadetih slovenskih uporabnikov, razkriva naslednje:

- prizadetih slovenskih računov je nekaj več kot 230 tisoč, dokument pa vsebuje tudi približno toliko telefonskih številk, edinstvenih identifikatorjev profila (Facebook ID) in podatkov o spolu,

- 2.899 vrstic z osebnimi podatki uporabnikov razkriva tudi njihove e-poštne naslove,

- pri večini uporabnikov je pripisana njihova lokacija oziroma njihov kraj bivanja,

- precej vrstic vsebuje podatek o razmerju (samski, poročen), okrog 17 tisoč pa tudi datume rojstva.

Gre za vrste podatkov, ki lahko napadalcem v najslabšem primeru omogočijo tudi prevzem nadzora nad uporabniškim računom (predvsem pri uporabnikih, kjer sta na voljo tako telefonska številka kot e-poštni naslov).

Telefonske številke so po opozorilih strokovnjakov za informacijsko varnost tokrat velik dejavnik tveganja, saj jih lahko izkoristijo tudi internetni goljufi in uporabnike prijavijo v plačljive SMS-klube, ali pa jim zgrešene klice v upanju, da bodo poklicali nazaj, puščajo s posebnih plačljivih telefonskih številk.

Če iz tujine z neznane številke prejmete klic, ki ga ne poznate, se, kar je najbolj varno, ne javite nanj oziroma ne pokličite nazaj. Foto: Matic Tomšič

Računalniški strokovnjak Troy Hunt je opozoril tudi, da so seznami, kakršen je Slovenia.txt, idealno orodje za ciljane napade na točno določene posameznike, saj napadalcem, ki poznajo le ime in priimek svoje žrtve, zdaj črno na belem ponujajo tudi njihovo telefonsko številko.

So what's the impact? For a targeted attack where you know someone's name and country, it's great for mobile phone lookup. Much harder to do en masse as there's no reliable key; I couldn't take a big list of emails and resolve them to phone numbers as email is rare in the data.