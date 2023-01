Slovencem jamči nor zaslužek brez tveganj. Kaj pravi policija?

Slovenska policija je po objavi našega članka o profilu @kriptotrejd na družbenem omrežju Instagram, ki je Slovencem obljubljal zagotovljen izjemen dobiček z naložbo v neznan kriptožeton , izdala svarilo pred potencialnimi goljufijami, ki obljubljajo hitre in mamljivo visoke zaslužke brez tveganja. Opozorili so tudi, da so pri naložbeni priložnosti, ki jo je sledilcem ponujal in s pomočjo nekaterih slovenskih vplivnic po Instagramu oglaševal @kriptotrejd, vidne značilnosti investicijskih goljufij, ki jih je policija v preteklosti že obravnavala. @kriptotrejd je medtem pojasnil, da je lahko tako visoke dobičke jamčil zato, ker je imel notranje informacije.

Iz nedavnega vabila, da lahko iz naložbe najmanj 2.000 evrov s 100-odstotno zanesljivostjo v zelo kratkem času ustvarimo od 20 tisoč do kar 40 tisoč evrov, so razvidne nerealne obljube, s kakršnimi je slovenska policija dobro seznanjena, so sporočili za Siol.net in v objavi na spletni strani policije.

Dve vabili k naložbi, ki ju je na Instagramu v zadnjih dneh objavil profil @kriptotrejd. Foto: Matic Tomšič

Spomnimo, profil @kriptotrejd na družbenem omrežju Instagram, za katerim stoji neznana oseba, je svojim slovenskim sledilkam in sledilcem pred kratkim obljubljal tako visoke dobičke, če mu zaupajo in prek njega v neznani kriptožeton, s katerim je domnevno sklenil partnerstvo, vložijo določen znesek. Njegove ponudbe za posel so s sporočanjem, da gre za varne in zanesljive naložbe, med skupno skoraj 160 tisoč slovenskih uporabnikov Instagrama širile tudi določene spletne vplivnice, znane s televizijskih zaslonov.

Visok dobiček je jamčil, ker naj bi imel notranje informacije



Oseba, ki upravlja profil @kriptotrejd na Instagramu, na naša že v ponedeljek poslana novinarska vprašanja večinoma ni odgovorila, je pa po četrtkovi objavi članka sporočila, da bo vložila tožbo zoper Siol.net. Oseba je sicer pojasnila, da razpolaga z notranjimi informacijami in da zato lahko jamči izredno visoke dobičke z naložbo v kriptožeton. Če se obljube ne bi uresničile, pa bi vse stranke denar dobile nazaj, zagotavlja.



Prav pred nekaj dnevi je bil v ZDA zaradi kovanja dobička s trgovanjem na podlagi notranjih informacij na desetmesečno zaporno kazen obsojen Nikhil Wahi, brat nekdanjega produktnega menedžerja v podjetju Coinbase, ki upravlja eno največjih kriptomenjalnic na svetu. Wahi je ustvaril skoraj milijon dolarjev dobička, ker je od brata vnaprej prejel informacije o digitalnih produktih, s katerimi so lahko kasneje trgovale stranke borze Coinbase, je poročala tiskovna agencija Reuters.



Nikhil Wahi je krivdo za trgovanje z notranjimi informacijami priznal, njegov brat Ishan Wahi, nekdanji produktni menedžer pri Coinbase, pa se je izrekel za nedolžnega. Vpletena je bila še tretja oseba, Sameer Ramani, ki pa je na begu pred organi pregona.

V treh letih so goljufi z visokoletečimi obljubami Slovencem ukradli več kot 16 milijonov evrov

"Poleg obljub o lahkem in hitrem zaslužku je za tovrstne goljufije značilno, da spletni goljufi vlagateljem na spletnih platformah lažno prikazujejo dobičke, ki jih v začetni fazi tudi v manjšem obsegu izplačajo, posledično pa se vlagatelji odločijo za višje vložke. Zato je povprečno oškodovanje na letni ravni več kot 30 tisoč evrov na posamezno obravnavno zadevo," so sporočili s policije.

Goljufom je v pomoč občasen trend naraščanja vrednosti in s tem priljubljenosti nekaterih virtualnih valut, saj jim daje občutek, da lahko kdorkoli na lahek način, brez truda pride do visokega zaslužka, kar pa seveda ne drži, opozarjajo pri policiji. Foto: Thinkstock

Pojasnili so, da so v zadnjih letih že večkrat opozorili na spletne goljufije, ki se začnejo z obljubami o lahkem in visokem zaslužku z vlaganjem v kriptovalute. Od leta 2020 do konca leta 2022 so obravnavali okrog 500 takšnih primerov, prijavitelji prevar pa so bili skupno oškodovani za več kot 16,5 milijona evrov.

Če se izkaže, da gre za goljufijo, lahko posledice doletijo tudi osebe, ki jo promovirajo

"Opozarjamo, da bi lahko imelo tudi širjenje oziroma promoviranje tovrstnih shem, za katere se v nadaljevanju izkaže, da gre za goljufijo, elemente sostorilstva ali pomoči pri storitvi kaznivega dejanja," so še zapisali pri policiji.

V zadnjem času je bilo namreč kar nekaj primerov, ko so takšne in drugačne prevare, povezane s kriptovalutami, širile tudi bolj ali manj vplivne osebe na družbenih omrežjih, torej tako imenovani vplivneži in vplivnice.

Foto: Guliverimage/AP

V verjetno najbolj odmeven primer "influencerskega" promoviranja kriptovalut je bila vpletena najbolj prepoznavna vplivnica na planetu, starleta Kim Kardashian, ki je prek svojega profila na družbenem omrežju Instagram sledilce pozivala k naložbi v kriptožeton EthereumMax, ni pa razkrila, koliko so ji za to plačali.



Lani se je z ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo, ki je zaradi promocije proti njej vložila ovadbo, pogodila za plačilo 1,26 milijona dolarjev denarne kazni.

Pri policiji v izogib finančnim izgubam zaradi nasedanja naložbenim goljufijam svetujejo:

- Izogibajte se investiranju denarnih sredstev v sheme, ki hkrati ponujajo možnost zanesljivega, hitrega in visokega zaslužka. Treba se je zavedati, da je kombinacija varnega in visokega zaslužka v poslovnem svetu nerealna.

- V primerih investiranja sredstev uporabite finančne produkte licenciranih, prepoznanih, uveljavljenih in zanesljivih ponudnikov bančnih oz. finančnih storitev, pri čemer se predhodno posvetujte s strokovno podkovanimi svetovalci.

- Če ugotovite, da ste svoja sredstva investirali v produkt, ki ne omogoča izplačila vloženih sredstev, ste bili najverjetneje žrtev goljufije, zato svetujemo, da zadevo nemudoma prijavite na najbližji policijski enoti ali prek e-prijave.