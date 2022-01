Britansko podjetje s področja kriptovalut NextHash je glavni sponzor kolesarskega moštva Team Qhubeka postalo tik pred lansko Dirko po Franciji. NextHash in Team Qhubeka, ki sicer nosi ime po dobrodelni kolesarski organizaciji iz Republike Južne Afrike, sta sklenila petletni dogovor o sponzorskem sodelovanju.

NextHash je pogodbene obveznosti prenehal izpolnjevati oktobra lani, je za portal CyclingTips, ki je pred dnevi objavil obširno analizo razloga za vsaj začasni finančni propad Team Qhubeka, razkril prvi mož ekipe Douglas Ryder.

Poudaril je sicer, da računov niso poravnali kar trije njihovi sponzorji. A težave z drugima bi še premostili, če bi svoje plačal NextHash, sponzor, na katerega so se za svoj obstoj v družbi kolesarske elite zanašali najbolj.

Moštvo Team Qhubeka je prve uspehe v svetovni seriji, najelitnejšem rangu profesionalnega cestnega kolesarstva, doseglo leta 2015 z etapnima zmagama na Dirki po Franciji in Dirki po Italiji. Posebej uspešno je bilo leto 2016, ko je za ekipo Qhubeka pedala vrtel eden najboljših šprinterjev vseh časov, Mark Cavendish, in dobil štiri etape na Dirki po Franciji, za južnoafriško moštvo pa je ciljno črto kot prvi nekajkrat prevozil tudi Steve Cummings. V letu 2021, zadnjem v svetovni seriji, je ekipa Team Qhubeka-NextHash zmagala na treh etapah Dirke po Italiji. Foto: Guliver Image

Britanska družba, ki jo je leta 2018 ustanovila slovenska podjetnica Ana Benčič, je kolesarski ekipi sprva zagotavljala dolgoročno finančno stabilnost. Na koncu so od njih prejeli manj kot polovico dogovorjenega zneska za leto 2021. Nakazila so do oktobra prenehala prihajati, takrat je moštvo tudi začelo razpadati, saj so kolesarji zaradi neizplačila plač začeli odhajati drugam.

Z Benčičevo je bil Ryder nazadnje v stiku v začetku decembra lani. Slišal je le veliko obljub, ki pa so ostale neizpolnjene, je dejal za CyclingTips. Komuniciral je z drugimi predstavniki podjetja, vendar naj bi bila zadeva glede plačila sponzorske pogodbe tako rekoč mrtva.

Qhubeka je neprofitna organizacija v Južnoafriški republiki, ki zagotavlja dostop do koles otrokom in mladostnikom, ki si jih ne morejo privoščiti. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Team Qhubeka se na uradnih kanalih na spletu ne predstavlja več kot Team Qhubeka-NextHash, kar daje slutiti, da je partnerstva med njimi in podjetjem NiceHash očitno konec. V sezoni 2022 bodo z zdesetkano ekipo tekmovali v celinskih prvenstvih, napovedujejo pa, da se bodo med najboljše na svetu vrnili v letih 2023 ali 2024.

Zakaj bi elitna kolesarska ekipa sploh izbrala NextHash? Zunaj kolesarskega sveta verjetno zelo malo ljudi ve, da to podjetje sploh obstaja.

V primeru Team Qhubeka je šlo skoraj izključno za njihovo obupanost pri iskanju sponzorja, saj je bila od tega odvisna njihova prihodnost. Kot piše CyclingTips, jim je sodelovanje s podjetjem priporočila "kredibilna marketinška agencija, ki dela na področju športa". Za katero agencijo gre, ni znano.

Toda nejasnosti je precej, v prvi vrsti zato, ker je za NextHash tako rekoč nemogoče izvedeti, če ne veš natanko, kaj iščeš, oziroma v drugi polovici leta 2021 nisi sledil profesionalnemu kolesarstvu.

NextHash ima na družbenih omrežjih tako rekoč nični odtis, njihove menjalnice za kriptovalute Nexinter osrednji spletni portali za informacije o kriptovalutah, kot sta Coinmarketcap in Coingecko, ne poznajo, mediji z izjemo športnih uredništev zaradi povezave s kolesarstvom o njih ne poročajo že od leta 2019.

Foto: Matic Tomšič

Na družbenem omrežju Twitter je s podjetjem NextHash povezanih sedem različnih profilov, če vključimo še osebni profil direktorice podjetja. Skupaj imajo manj kot 600 sledilcev, zadnja objava na kateremkoli od profilov pa sega v januar 2020. Podobno je stanje na Facebooku, kjer ima menjalnica za kriptovalute Nextinter samo 80 sledilcev. Kanal NextHasha na YouTubu ima štiri naročnike. Zelo aktivni so medtem z objavami zapisov na blogu na njihovi lastni spletni strani.

Kot piše CyclingTips in kot je mogoče razbrati iz javno dostopne dokumentacije, je imela NextHasheva korporativna hobotnica v Veliki Britaniji, kjer je tudi sedež podjetja, ob koncu leta 2020 več milijonov evrov dolga in razmeroma malo premoženja. Novejši podatki še niso znani.

NextHash se na osrednji spletni strani pohvali, da ima podružnice po vsem svetu, toda nadaljnje informacije o njih so skope. Največ lahko izvemo o slovenski, izolski družbi NextHash, d. o. o., ki je bila ustanovljena aprila 2018. Podjetje nima zaposlenih, leta 2019 so ustvarili skoraj 400 tisoč evrov izgube, leta 2020 pa niso imeli prihodkov. Edini tekoči račun v Sloveniji so zaprli novembra 2019.

Ana Benčič je samo v Sloveniji povezana z 11 podjetji ali zavodi, v katerih je direktorica, prokuristka, zastopnica ali pa likvidacijska upraviteljica. Večina podjetij ima zaprte tekoče račune, dve sta v likvidaciji, eno pa v stečaju.

Posnetek zaslona profila Ane Benčič na družbenem omrežju Twitter. Foto: Twitter / Posnetek zaslona

Ano Benčič, direktorico in ustanoviteljico podjetja NextHash, smo prosili za komentar domnevnega nespoštovanja sponzorske pogodbe s kolesarskim moštvom Team Qhubeka. Odgovor bomo objavili, ko ga prejmemo.

Neizpolnjena obljuba obupanemu slovenskemu podjetju, ki so mu hekerji ukradli bitcoine

Članek portala CyclingNews razgalja še eno širši slovenski javnosti do zdaj več ali manj neznano zgodbo.

Po tem, ko so slovenskemu podjetju NiceHash, ki ponuja platformo za rudarjenje kriptovalut, hekerji konec leta 2017 ukradli skoraj pet tisoč bitcoinov v takratni vrednosti blizu 50 milijonov evrov, naj bi se jim približala Benčičeva in jim ponudila rešitev. Poznala naj bi vlagatelje, ki bi NiceHashu vrnili izgubljene bitcoine. V zameno je zahtevala 35-odstotni lastniški delež v podjetju.

NiceHash, posrednik pri rudarjenju kriptovalut, ki ga upravlja slovensko podjetje H-BIT, je bil 6. decembra 2017 žrtev ene od največjih in najbolj odmevnih kraj v svetu kriptovalut. Še vedno neznani tatovi so podjetju ukradli skoraj pet tisoč bitcoinov v skupni vrednosti blizu 50 milijonov evrov. NiceHash bi lahko klonil, a se v podjetju niso vdali, temveč so uporabnikom začeli vračati izgubljene bitcoine. Tri leta po hekerskem napadu so dolg poravnali v celoti. Foto: Reuters

Pri NiceHashu so na dogovor pristali, saj so bili obupani, toda Benčičeva se svojega dela dogovora ni držala, obljubljenih bitcoinov niso dobili nikoli, je za CyclingNews povedal direktor marketinga pri NiceHashu John Dowie. Proti Benčičevi so sprožili tožbo in dosegli, da se je odpovedala lastniškemu deležu v NiceHashu.

NextHash je bil pred tremi leti vpleten tudi v stečaj podjetja, ki izobražuje programerje



Kot smo pred natanko dvema letoma poročali na Siol.net, je NextHash leta 2019 oznanil, da bo 2,5 milijona funtov oziroma skoraj tri milijone evrov vložil v britansko podjetje SkillsMatter, ki je bilo znano po 15-letni dejavnosti na področju organizacije številnih informativnih in izobraževalnih dogodkov ter delavnic.



NextHash se je iz dogovora umaknil v zadnjem trenutku, SkillsMatter pa je bil zaradi tega kasneje primoran razglasiti stečaj. Zagonski kapital, ki bi jim ga nakazal NextHash, bi namreč pokril njihove dolgove. V podjetju NextHash so takrat pojasnili, da do zadnjega niso vedeli, v kako slabem finančnem stanju je SkillsMatter.