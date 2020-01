Je Slovenkin odločen "NE" res zrušil znano britansko podjetje?

Primera podjetij Skills Matter in NextHash, ki ga je ustanovila Slovenka Ana Benčič, se je pri nas do zdaj edini dotaknil spletni portal Kriptoreporter, a zadevo predstavil izrazito enostransko oziroma ni omenil finančne situacije podjetja Skills Matter, ki so jo v začetku tega meseca razkrili stečajni upravitelji.

Oktobra lani je britansko podjetje Skills Matter, ki je 15 let organiziralo dogodke in izobraževanja s področja sodobnih tehnologij, razglasilo insolventnost. Mesec dni pred tem bi moralo v Skills Matter blizu tri milijone evrov vložiti drugo podjetje, NextHash, katerega ustanoviteljica in predsednica je slovenska serijska podjetnica Ana Benčič. NextHash se dogovora ni držal, zaradi česar ga direktorica Skills Matter krivi za nepričakovani stečaj, a ta je bil morda le še vprašanje časa.

Marsikoga je 31. oktobra lani zelo presenetila novica, da uveljavljeno podjetje Skills Matter, ki je bilo poldrugo desetletje z organizacijo številnih informativnih in izobraževalnih dogodkov ter delavnic pomemben del evropske tehnološke in programerske skupnosti, odhaja v stečaj.

Podjetje Skills Matter je pri organizaciji znanih tehnoloških dogodkov, kot je bil Droidcon, sodelovalo z velikani IT-sfere, kot so Google, Facebook in IBM. Foto: Twitter

Kot je v zapisu na družbenem omrežju LinkedIn pet dni po razglasitvi insolventnosti pojasnila ustanoviteljica in direktorica Skills Matter Wendy Devolder, je imelo podjetje velike načrte za prihodnost. V dvanajstih mesecih pred stečajem so namreč ogromno vlagali v širitev aktualnega projekta in razvoj novih. Posledica tega je bila, da so poslovali z vedno večjo izgubo, česar Devolderjeva v zapisu ne omenja.

Za izpolnitev zadanih načrtov in hkratno tekoče poslovanje so tako nujno potrebovali svež kapital, zaradi česar so se odprli zunanjim vlagateljem in jim v zameno za naložbo ponudili lastniški delež v podjetju. Avgusta lani so sporočili, da bo 2,5 milijona funtov (2,93 milijona evrov) oziroma polovico od iskanega kapitala v Skills Matter vložilo podjetje NextHash.

Na spletni strani podjetja NextHash je zapisano, da ima sedež v stavbi Berkeley Square House v Londonu. Podjetje ima podružnice tudi v Sloveniji (kjer pa ima zaprt tekoči račun), na Malti, v Estoniji, kjer je sedež njihove borze s kriptovalutami Nexinter, v Švici, Dubaju, ZDA, Srbiji in Singapurju. Foto: Google Street View

Naložbo v podjetje Skills Matter je na družbenem omrežju Twitter 30. avgusta lani potrdila tudi Slovenka Ana Benčič, ustanoviteljica in predsednica podjetja NextHash:

Benčičeva se je na svojem profilu na Twitterju nazadnje javila 1. oktobra 2019. Dan prej je potekel rok za izpolnitev zaveze NextHasha, da podjetju Skills Matter nakaže obljubljenih 2,5 milijona britanskih funtov, kar pa se ni zgodilo.

Skills Matter za potek dogodkov krivi NextHash

Zaradi tega je bilo podjetje Skills Matter izrazito podkapitalizirano, kar pomeni, da ni več moglo nemoteno opravljati tekočih poslov in predvsem poravnavati obveznosti, je na družbenem omrežju LinkedIn še zapisala direktorica Skills Matter Wendy Devolder. Končni rezultat je bilo imenovanje stečajnih upraviteljev, kar je zgodilo 31. oktobra 2019.

Spletna stran Skills Matter, ki je bila včasih pravi raj koristnih informacij s področja računalništva, je danes še vedno nedosegljiva oziroma je na njej zgolj sporočilo o insolventnosti. Podjetje NextHash se po 30. avgustu 2019, ko so napovedali naložbo v Skills Matter, zadeve ni več dotaknilo javno.

Bili smo zavedeni, trdijo v podjetju NextHash



V podjetju NextHash so za Siol.net pojasnili, da so se za naložbo v Skills Matter sprva odločili zato, ker so jim ga predstavili kot zelo perspektivno podjetje z ogromno bazo uporabnikov in zanesljivim prihodkovnim modelom.



Zapletlo se je, ko so od podjetja Skills Matter zahtevali vpogled v njegove finance. "Večkrat smo jih prosili, naj nam omogočijo dostop do podatkov o njihovem resničnem finančnem stanju, da bi videli, kako se ujema s čudovitimi napovedmi o prihodnosti podjetja, a so bile naše prošnje vselej zavrnjene."



Vodstvo podjetja NextHash na čelu z Ano Benčič Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ker niso imeli vseh ključnih podatkov o finančnem stanju Skills Matter, so se odločili proti naložbi v podjetje. Kasneje se je izkazalo, da so bile njihove skrbi upravičene.



Iz dokumenta o stečajnem postopku zoper Skills Matter, ki je bil v britanskem poslovnem registru objavljen 2. januarja letos, je razvidno, da bi naložba NextHash v podjetje zgolj pokrila izgubo, ki so jo pridelali v fiskalnem letu 2019. Skills Matter je z izgubo sicer posloval v zadnjih štirih letih.

Kdo je Ana Benčič, ustanoviteljica podjetja NextHash

Foto: STA

Ana Benčič je 46-letna Koprčanka z dolgo zgodovino ustanavljanja podjetij. Kot je zapisala v svoji biografiji na družbenem omrežju LinkedIn, je dolgo delala v industriji upravljanja človeških virov na območju Slovenije in Italije, leta 2014 pa se je prek podjetja Konsulteu preusmerila v svetovalno dejavnost. V zadnjih letih se ukvarja s tehnologijo blockchain in kriptovalutami.

Kot je razvidno iz podatkov v poslovnem imeniku Bizi.si, se podjetja Benčičeve sicer pogosto znajdejo v težavah. Deset od enajstih podjetij v Sloveniji, pri katerih je trenutno navedena kot ustanoviteljica, direktorica ali prokuristka, ima blokirane ali zaprte tekoče račune.

