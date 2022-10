Skrivni pogovor o končanju vojne razburja: nekdo laže

Elon Musk, šef proizvajalca električnih vozil Tesla in najbogatejši človek na svetu, je prejšnji teden na Twitterju objavil svoj mirovniški načrt za končanje vojne v Ukrajini, ki bi tako rekoč ustregel vsem zahtevam Rusije. Znani politolog Ian Bremmer je zdaj razkril, da se je Elon Musk pred objavo načrta po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. To mu je povedal Musk sam, trdi Bremmer. Elon Musk medtem pravi, da to ni res in da Bremmerju ne gre zaupati. Bremmer je sicer pred petimi leti razkril tajno srečanje med Putinom in nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter bil sprva ožigosan za lažnivca, nato pa so v Beli hiši priznali, da je do sestanka med predsednikoma res prišlo.

Muskov predlog za mir: sprejmimo ruske zahteve

Elon Musk je 3. oktobra objavil razdvajajoč tvit, v katerem je predstavil svojo vizijo mirovniškega načrta za končanje vojne v Ukrajini:

– Znova se izvedejo referendumi v ukrajinskih regijah, ki si jih je priključila Rusija. Tokrat pod nadzorom Organizacije združenih narodov. Rusija zapusti Ukrajino, če se prebivalci regij na referendumu izrečejo proti priključitvi Rusiji.

– Krim postane uradni del Rusije, kar je bil že od leta 1783, nato pa ga je po napaki Nikite Hruščova dobila Ukrajina, trdi Musk (Sovjetska zveza, ki jo je takrat vodil Hruščov, je vladanje Krimskemu polotoku leta 1954 uradno prenesla na Ukrajinsko ljudsko republiko, ki je bila takrat del SZ, op. p.).

– Zagotovljeni so stabilni vodni viri za Krim.

– Ukrajina ostane nevtralna.

Anketa, ki jo je Musk priložil objavi in s katero je svoje sledilce povprašal, ali se strinjajo z opisanim načrtom, je pokazala, da ga večina uporabnikov ni odobravala. Musku so med drugim mnogi očitali, da bi tako rekoč ustregel vsem zahtevam, s katerimi pogovore o miru pogojuje Rusija. Edina izjema je Muskov predlog za ponovne referendume o priključitvi okupiranih ukrajinskih regij Rusiji, za katere pa je že jasno, da ne bodo izvedeni, saj je te regije Rusija dokončno priključila z zakonom, ki ga je podpisal Putin.

Elon Musk je na Twitterju prejšnji teden poudaril, da je njegova drža proukrajinska, a da se hoče izogniti jedrski vojni. Ko so mediji poročali o tem, da je zavrnil prošnjo Ukrajine, da nad območjem polotoka Krim omogoči delovanje svojega satelitskega interneta Starlink, obenem pa imajo težave z dostopom do Starlinka ukrajinski vojaki na fronti, se je na to poročanje odzval kritično in zabrusil, da so stvari, ki se dogajajo na bojišču, zaupne narave. Foto: Reuters

Očitki, da je Musk s svojim predlogom tako rekoč ponavljal retoriko Kremlja, so novo dimenzijo dobili v v torek, ko je znani ameriški politolog in strokovnjak za politična tveganja Ian Bremmer na Twitterju razkril:

"Elon Musk mi je povedal, da je o Ukrajini govoril neposredno s Putinom in Kremljem. Povedal mi je tudi, kje so rdeče črte, ki se jih po prepričanju Kremlja ne sme prestopiti. Svoja tedenska poročila o geopolitiki pišem in objavljam že 24 let. Pišem brez strahu ali izkazovanja naklonjenosti. Ta teden ni nič drugačen. Muska že dolgo občudujem, ker je edinstven in podjetnik, ki spreminja svet. To sem že večkrat dejal javno. Toda Musk ni strokovnjak za geopolitiko."

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were. — ian bremmer (@ianbremmer) October 11, 2022

Kot je Bremmer zapisal v svojem tedenskem poročilu, ki ga pošilja naročnikom na novice svojega inštituta za raziskave političnih tveganj Eurasia Group, mu je Musk povedal, da se je Putin pripravljen pogajati, a le v primeru, če Krim ostane ruski, če Ukrajina pristane na nekakšno obliko trajne nevtralnosti in če Ukrajina preneha nasprotovati ruski priključitvi regij Donetsk, Lugansk, Zaporožje in Herson.

Musk je po pogovoru z Bremmerjem nato tako rekoč enake stvari zapisal na Twitterju. Večkrat je tudi opozoril, da se želi izogniti svetovni jedrski vojni. Bremmer je v svojem poročilu sicer omenil, da naj bi Putin Musku povedal, da bo v Ukrajini storil vse za dosego ciljev, pri čemer ni izključil možnosti uporabe jedrskega orožja.

Elon Musk: kremeljska papiga?

Mnogi spletni komentatorji so prepričani, da Ian Bremmer govori resnico, saj naj bi Elon Musk dejstvo, da se je res pogovarjal z nekom iz Kremlja, izdal s tem, ko je predajo Krima Rusiji označil za napako Nikite Hruščova (gre za pogosto retoriko ruskih nacionalistov, predvsem tistih, ki objokujejo razpad Sovjetske zveze, med katere spada tudi Putin) in z omenjanjem stabilnih vodnih virov za Krim, kar pa je tema, ki je širši javnosti tako rekoč neznana in velja za problematiko, s katero se ukvarja skoraj izključno Rusija.

Ian Bremmer se je v zelo podobni situaciji kot zdaj znašel leta 2017, ko je v svojem tedenskem političnem poročilu razkril drugo srečanje med Vladimirjem Putinom in takratnim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Trump je to zanikal in Bremmerja obtožil, da širi lažne novice, toda v Beli hiši so na tiskovni konferenci kasneje priznali, da je do srečanja med Putinom in Trumpom, o katerem je pisal Bremmer, res prišlo. Foto: Guliver Image

David Frum, znani politični komentator in pisec za medij The Atlantic, je takole zapisal na Twitterju: "Musk se je izdal z uporabo besedne zveze 'napaka Hruščova', ki se nanaša na dejstvo, da je Sovjetska zveza v 50. letih prejšnjega stoletja Krim priključila Ukrajinski republiki. Da uporabiš te besede, moraš biti intimno povezan z rusko trpkostjo. Takšen jezik preprosto ni običajen za nekoga, ki ni Rus."

The tell was Musk's use of the phrase "Khruschev's mistake," referring to the USSR grouping Crimea with the Ukrainian republic back in the 1950s. You have to be steeped deep into Russian grievance to use such language. It would not come naturally to a non-Russian. https://t.co/s5N4aZt9Uw — David Frum (@davidfrum) October 12, 2022

Musk trdi, da to ni res

Elon Musk je navedbe Bremmerja, da se je pogovarjal s Putinom oziroma z nekom iz Kremlja, v več komentarjih na Twitterju označil za netočne. V enem komentarju je zapisal, da besede Bremmerja ne držijo, saj se je s Putinom pogovarjal samo enkrat pred letom in pol, tema pogovora pa je bilo vesolje. V drugem komentarju je Musk zapisal, da "nihče ne bi smel zaupati Bremmerju".

Muskov mirovniški načrt je zadnje dni sicer uspešnica propagandističnih oddaj na ruskih državnih televizijskih kanalih:

Meanwhile on Russian state TV: pundits and lawmakers discuss how Moscow could best exploit Elon Musk and his proposals. pic.twitter.com/ToTJwzthLo — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 12, 2022

