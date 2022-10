Skrivnost o Putinu, ki je ne bomo nikdar izvedeli #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes 70. rojstni dan praznuje človek, zaradi katerega že več kot pol leta trepeta vsa Evropa oziroma ves svet. Vladimir Vladimirovič Putin se je rodil 7. oktobra 1952 v Leningradu. Bil je najmlajši od treh otrok. Ob njegovem rojstvu verjetno nihče ni pomislil, da bo ta kdaj absolutistično vodil Rusijo, in to več kot dve desetletji. Zdaj pa mu politična moč tudi zaradi vojne v Ukrajini prvič bledi. V svojem življenju se je poleg vodenja države preizkusil v različnih vlogah. V vseh od njih skozi prizmo nepopustljivosti, želje po moči in ekstremni moškosti. Kdo Putin zares je in koliko ima pod palcem, pa bo skrivnost, ki jo bo verjetno odnesel s sabo v grob.

Medtem ko je Putin zadnjih osem mesecev sovražnik številka 1, sam sebe še vedno vidi kot alfa moškega. Tako se je leta 2010, verjetno zato, da bi povečal svojo priljubljenost, podal v boj z ognjenimi zublji. Kot kopilot je pomagal gasiti požare v naravi v okolici Moskve.

Svoje fizične sposobnosti je večkrat preizkusil tudi v hokeju, v katerem naj bi naravnost blestel. Leta 2015 je na eni od tekem, kjer so igrali tudi politiki, ruski poslovneži in upokojeni igralci NHL, svoji ekipi priigral kar devet golov. Ali so mu nasprotniki popuščali, ne bomo nikoli izvedeli.

Polege tega je Putin ljubitelj živali in lastnik številnih psov. Pri ribolovu s predsednikom vlade Dimitrijem Medvedjevom je ujel rekordno, 20 kilogramov težko ribo. Obstajajo špekulacije, da so se o pravi teži ulova zlagali.

Ko je spremljal morske biologe na eni od odprav na obalah Kamčatke, je uspaval kita, in to kar s samostrelom. Raziskovalcem je pomagal, ko so zbirali vzorce kože kitov. Prav tako je bil zraven, ko so čipirali severnega medveda na severnem tečaju. Žival je bila seveda pod vplivom pomirjeval.

V Kirgizistanu ima svojo goro

Putin naj bi bil zelo dober tudi v borilnih veščinah. Ljubezen do teh se je začela že v mladosti, ko se je začel ukvarjati z borilno veščino samboa, ki so jo razvijali v Sovjetski zvezi. Pozneje je treniral tudi judo in karate.

Putin torej rad razkazuje svojo moč. Da je neustrašen, je pokazal, ko je uspaval sibirskega tigra, potem ko je ta tekel nasproti njemu in ekipi.

Sicer pa ima Putin v Kirgizistanu celo svojo goro, voziti zna formulo 1 in prijateljuje z zloglasno motoristično tolpo v Rusiji. Nekateri ga označujejo za narcisa, nedvomno pa je eden od najvplivnejših in najbogatejših ljudi na svetu. Pripisujejo mu številne vile, posestva. Kdo Putin zares je in koliko ima pod palcem, pa bo skrivnost, ki jo bo verjetno odnesel s sabo v grob.